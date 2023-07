Knapp zwei Monate vor Anstich: Reservierungen für Wiesn-Zelte zeigen, wie groß die Vorfreude bereits jetzt ist

Von: Lucas Sauter-Orengo

Jedes Jahr besuchen viele Besucher die Zelte. Auch 2022. Eine Wiesn-Kellnerin berichtet nun, dass sie trotz Fieber weiterarbeitet. © Ralph Peters/Imago

In knapp zwei Monaten ist es wieder soweit: Das Oktoberfest in München startet. Die Vorfreude ist bereits jetzt groß, was sich anhand der Reservierungen zeigt.

München - Auf der Theresienwiese wird bereits gewerkelt, der Bierpreis ist längst offiziell, gar kostenloses Trinkwasser soll es heuer geben: Es ist also alles angerichtet für das Oktoberfest 2023. Und das scheint auf großen Zuspruch zu treffen: An den Abenden seien die reservierbaren Plätze in den Zelten vielfach schon so gut wie ausgebucht, berichteten die Wirtesprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel am Montagabend.

Oktoberfest 2023 Reservierungen: Plätze in den Zelten am Abend so gut wie ausgebucht

Die Wiesn beginnt am 16. September und dauert bis zum 3. Oktober. Erstmals wollen die Wirte heuer auf einem Online-Portal Gästen ermöglichen, nicht genutzte Reservierungen zu tauschen oder zu verkaufen, zum originalen Preis. Seit Jahren kämpfen sie gegen Graumarktverkäufe, teils werden auf entsprechenden Portalen mehrere Tausend Euro für einen Tisch verlangt. Die Wirte hingegen verlangen nur den Kauf von Essens- und Getränkegutscheinen sowie eine überschaubare Bearbeitungsgebühr. Der Stadtratsvorstoß zu kostenlosem Trinkwasser auf dem Oktoberfest sei ein guter Vorschlag für die Wiesn-Besucher, berühre aber das Geschäft in den Bierzelten nicht, sagte Inselkammer weiter.

Reservierungen für die Wiesn-Zelte hoch im Kurs - Oktoberfest-Chef zeigt sich zufrieden

„Die Leute trinken bei uns hauptsächlich Bier. Das Wasser ist nur ein marginaler Umsatzanteil.“ Vergangene Woche hatten Stadtratsfraktionen angesichts gestiegener Preise den Antrag gestellt, kostenlose Trinkwasserstationen einzurichten. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro. Die Maß Bier kostet im Schnitt 14,18 Euro. In gut zwei Monaten heißt es wieder „Ozapft is“ - am Montag hatte auf der Theresienwiese der Aufbau begonnen.

Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) hat eine „XXL-Wiesn“ angekündigt: Das Fest dauert 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst. Weil der Feiertag 3. Oktober auf den Dienstag nach dem üblichen Wiesn-Ende fällt, hat der Stadtrat die Verlängerung beschlossen. Die erste Wiesn nach der Pandemie hatte im vergangenen Jahr rund 5,7 Millionen Besucher angelockt, gut eine halbe Million weniger als 2019 vor der Pandemie. Ein Grund für den geringeren Andrang war aber vermutlich das schlechte Wetter mit viel Regen und Kälte.