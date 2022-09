Münchner Schlager-Star feiert Wiesn-Auftakt im Weinzelt - Fans in Tracht verliebt: „Beste Lederhosn“

Von: Richard Strobl

Patrick Lindner (l) mit Partner Peter Schäfer auf der Festkutsche der Familie Kufler beim Einzug der Wiesn-Wirte zum 187. Oktoberfest in München. © IMAGO/STL-Studio Liebhart

Auch der Münchner Schlager-Star Patrick Lindner wollte sich den Wiesn-Auftakt nicht entgehen lassen. Seine Lederne sorgt für Begeisterung bei den Fans.

München - „O‘zapft is“! Und auch die Promis kamen schon am Eröffnungssamstag des Oktoberfestes in Scharen, um nach der langen Abstinenz endlich wieder Teil des größten Volksfestes der Welt zu sein. Da muss natürlich auch das Outfit stimmen. Und so sind auch im Jahr 2022 die Trachten-Do‘s und Don‘ts auf der Wiesn ein ganz großes Thema - ganz besonders bei der Prominenz.

Auch der Münchner Schlager-Star Patrick Lindner ließ sich den Wiesn-Anstich am Samstag natürlich nicht entgehen. Der 61-jährige Sänger und gebürtige Münchner kam mit seinem Ehemann Peter Schäfer. Die beiden heirateten im Jahr 2020 nach einem romantischen Heiratsantrag am Strand. Danach ging es zurück in die Giesinger Heimat. Und von dort am Samstag eben zum Oktoberfest.

Münchner Schlager-Star Patrick Lindnerchick beim Wiesn-Auftakt

Selbstverständlich in Lederhose. Sowohl Peter Schäfer, als auch Patrick Lindner kamen in braunen, kurzen Ledernen - kniehohen Strümpfen, Haferl-Schuhen, Trachtenjacke, Weste - und als besonderes Highlight mit eingestecktem Halstuch aus feinstem Stoff. Letzteres war wohl auch dem Sauwetter des Eröffnungstages geschuldet. Ob sie damit im diesjährigen Trend liegen? Die Wiesn-Trends 2022 haben wir hier für euch zusammengefasst.

Den Lindner-Fans gefiel der Look zumindest: „So ein schönes Bild von euch, wünsche euch viel Spaß“ oder „schön schaut‘s aus“ feierten auch die Fans von Lindner die Looks unter einem Instagram-Bild vom Wiesn-Auftakt.

Wiesn-Look von Lindner sorgt mit Detail für besondere Begeisterung

Besondere Erwähnung findet dabei die Lederhose von Patrick Lindner selbst: „Super Lederhosn“, und „Beste Lederhosn“, lauten etwa zwei Kommentare. Doch was so pauschal klingt, bezieht sich offensichtlich auf ein Detail auf der Ledernen des Sängers: An der Vorderseite prangt groß und breit ein goldener Löwe. Und es handelt sich nicht um irgendeinen: Lindner trägt tatsächlich eine Lederne mit dem Logo-Löwen des TSV 1860 München. Dass genau dieses Detail beim Lederhosen-Lob gemeint war, darauf weist das blaue Herz eines Fans hin, das er zu seinem Kommentar „Beste Lederhosn“ gestellt hat.

Fans des Sängers dürfte der Look allerdings kaum wundern. Lindner geht sehr offen mit seiner Sympathie für die Löwen aus Giesing um. (rjs)

