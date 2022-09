Schwere Stichverletzungen nach Oktoberfest-Auseinandersetzung: Polizei bittet um Mithilfe

Nahe des Oktoberfest-Geländes ist es zu einem folgenreichen Konflikt gekommen. © picture alliance / dpa

Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstagabend in der Nähe des Oktoberfest-Geländes schwer verletzt. Die Polizei München veröffentlichte eine Täterbeschreibung und sucht nach Zeugen.

München - Im Umfeld des Oktoberfests kam es am Donnerstagabend laut Angaben der Polizei München zu einer Auseinandersetzung zwischen einem männlichen Taxigast und einer Gruppe von Personen. Der Streit eskalierte und ein 21-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht eine Täterbeschreibung, die auf einen Wiesn-Besucher hinweist.

Oktoberfest-Auseinandersetzung eskaliert: Versuchtes Tötungsdelikt im Umfeld der Wiesn

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Oktoberfest-Geländes im Bereich der Schubertstraße, wie die Polizei München mitteilte. Demnach sei es gegen 23.20 Uhr am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem männlichen Taxigast, der in weiblicher Begleitung war, und einer Gruppe von mehreren Personen gekommen. „Diese eskalierte dahingehend, dass der Taxigast aus dieser Gruppe heraus körperlich angegangen wurde“, so die Polizeimitteilung weiter. Im Anschluss brachte der Taxigast zwei Männern aus der Gruppe Stichverletzungen bei. Ein 21-jähriger Mann aus Hamburg erlitt schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden, befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ein Mann aus Aachen trug leichte Verletzungen an der Hand davon. Im Anschluss flüchtete der Täter zusammen mit seiner weiblichen Begleitung.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung und bittet um Mithilfe

Die Polizei München begab sich nur wenige Minuten nach dem Vorfall an den Tatort und leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte den Täter jedoch bislang nicht aufgreifen. Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Angreifer. Die Mordkommission übernahm gemeinsam mit der Spurensicherung des Polizeipräsidiums München die Ermittlungen.

Täterbeschreibung Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 – 35 Jahre alt, extrem kurz rasierte blonde oder braune

Haare, Bartwuchs zwischen Dreitage- und Vollbart, kräftig, mitteleuropäisches

Erscheinungsbild, vermutlich Deutscher, bekleidet mit brauner Trachtenlederhose,

dunklem Janker, weiß-blau kariertem Trachtenhemd.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder womöglich sogar Fotos oder Videoaufnahmen der Auseinandersetzung aufzeichnete, soll sich umgehend bei der Polizei München melden. Zeugen können sich persönlich oder unter der Telefonnummer 089/2910-0 an das Kommissariat 11 (80333 München, Ettstr. 2) wenden oder an jede andere Polizeidienststelle.