Skurril oder geschmacklos: Bestatter macht Werbung mit Wiesn-Besuchern

Von: Adriano D'Adamo

Alkoholisierte Wiesn-Besucher als Werbung für ein Bestattungsunternehmen? Die „Hin & Weg Bestattungen“ veröffentlichten passend zum Oktoberfest ein solches Plakat.

München – Die Wiesn nähert sich dieses Jahr ihrem Ende, doch ein „Bestattungsunternehmen“ dachte beim Oktoberfest viel mehr an das Ende des Lebens. Mit einem Plakat machte es Werbung für Bestattungen und zeigte dabei stark alkoholisierte Wiesn-Besucher in Lederhose und Dirndl.

„Hin & Weg Bestattungen“ zielte auf mehr als schlafende Wiesn-Besucher ab (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago Images

Keine Werbung, sondern Satire: Plakate zum Oktoberfest und Homöopathie

„Dodg‘ soffa? Mit uns machst as offiziell!“ Das steht auf dem Plakat der „Hin & Weg Bestattungen“. Was wie krude Werbung klingt, ist eigentlich Satire. Die „Hin & Weg Bestattungen“ sind eigentlich kein Bestattungsunternehmen, sondern ein Satire-Account auf den Sozialen Medien.

Der Satire-Account veröffentlichte in jüngster Vergangenheit ähnliche Plakate auf den Sozialen Medien mit dieser Art Werbung. „Homöopathie wird von führenden Bestattern empfohlen“ oder „Rauchen vermindert das Risiko an Demenz zu sterben“ sind nur zwei Aufschriften ihrer Social-Media-Posts. Ihr Plakat zum „OktoBEERfest“, wie sie es nennen, amüsierte die Nutzer sehr, die ihre Meinungen dazu in den Kommentaren teilten.

Zapfhahn in den Sarg – Eine Auswahl an Kommentaren

„Wie viele Schläge man wohl braucht, um den Zapfhahn in den Sarg reinzuhämmern?“

„Das Bier in letaler Dosis war sicher teurer als die Bestattung“

„Aber Probleme mit Legalisierung von Cannabis!!!“

Die „Hin & Weg Bestattungen“ posteten auf den Sozialen Medien auch Plakate zu Themen wie der Seenotrettung und überarbeiteten Pflegekräften. Auf Instagram hat das Satire-Projekt über 72.000 Follower und auf X (ehemals bekannt als „Twitter“) über 12.000 Follower.

