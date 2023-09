„Sich in den falschen Teil Deutschlands verirrt“: Foto zeigt Trachtler weit entfernt von der Wiesn

Von: Manuel Rank

Teilen

In die falsche U-Bahn gestiegen? Ein Trachtler wurde in Hamburg gesichtet. Ein „X“-Nutzer zeigt sich verwirrt: Die Wiesn ist doch in München? Wo das Oktoberfest noch gefeiert wird.

München/Hamburg – Nanu? Ist der hier wirklich richtig? Das fragte sich wohl ein Nutzer des sozialen Netzwerks „X“ – ehemals Twitter – als er einen Mann von Kopf bis Fuß in Tracht gekleidet in Hamburgs Straßen entdeckte. Müsste der Trachtler eingeschmückt in Lederhose, kariertem Trachtenhemd, Weste, Trachtenhut und Loferl nicht gerade in München sein? Dort findet doch die Wiesn statt – auch dieses Jahr zum 188. Mal. Er wundert sich, ob der Mann sich im falschen Teil Deutschlands verirrt hat (“Lost in the wrong part of the country?“).

Im Hintergrund: ein kleines U-Bahn-Schild der Linie U2, Station „Gänsemarkt“. Derweil erreicht man das Oktoberfest doch ganz leicht mit der U-Bahn-Linie 2. Von der Station „Messestadt Ost“ Richtung „Innsbrucker“ Ring, dann schnell eingestiegen in die U5 Richtung „Laimer Platz“ – sechs Zwischenhalte – und schon ist man bei der Theresienwiese, wo sich der Festplatz der Wiesn befindet. Oder parallel dazu von der anderen Seite: Von „Feldmoching“ zum Hauptbahnhof, und dann ebenfalls in die U5 einsteigen. Vielleicht hat der Hamburger Trachtler die Station „Hasenbergl“ mit dem „Gänsemarkt“ verwechselt – beide auf der U2, beide mit Tieren im Namen.

Wie man am besten zum Wiesn-Festzeltplatz kommt, erfahren Sie hier.

Münchner Original – doch mittlerweile wird das Oktoberfest nicht nur in Bayern gefeiert

Natürlich aber wird das Oktoberfest mittlerweile auch in anderen Teilen Deutschlands gefeiert. In vielen anderen Städten gibt es kleinere Ableger, das traditionsreiche Volksfest aus Bayern hat sich ausgebreitet. Nicht nur in Deutschland. Hier eine kleine Auswahl.

So gibt es einen Wiesn-Ableger in der bundesdeutschen Hauptstadt Berlin. Und dort gleich an mehreren Orten. Fans des Volksfests können auf den Spreewiesen – oder zu der Zeit vielleicht eher „Spree-Wiesn“ – ihr Löwenbräu-Festbier trinken. Auch auf dem Alexanderplatz gibt es Bier für Besucherinnen und Besucher – samt traditionellem Fassanstich und „O´zapft is!“-Ausruf pünktlich um zwölf Uhr wie in München. Und an der Zitadelle Spandau erwartet die Wiesn-Fans Livemusik, Bier und bayerischer Tracht.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Frankfurt (Oder) : Am 29. September werden wieder viele Besucherinnen und Besucher auf dem Brunnenplatz erwartet. Der Liter Bier kostet hier 9,90 Euro – und ist damit deutlich günstiger als die Mass in München, wo man zwischen 12,90 und 14,90 Euro zahlt.

: Am 29. September werden wieder viele Besucherinnen und Besucher auf dem Brunnenplatz erwartet. Der Liter Bier kostet hier 9,90 Euro – und ist damit deutlich günstiger als die Mass in München, wo man zwischen 12,90 und 14,90 Euro zahlt. Auch in Hamburg heißt es 2023 wieder „O´zapft is!“. In den Hofbräuhäusern der Hansestadt wird ein Fass des traditionellen Hofbräu Oktoberfestbiers angestochen. Vermutlich wollte der Trachtler aus dem „X“-Beitrag dorthin.

heißt es 2023 wieder „O´zapft is!“. In den Hofbräuhäusern der Hansestadt wird ein Fass des traditionellen Hofbräu Oktoberfestbiers angestochen. Vermutlich wollte der Trachtler aus dem „X“-Beitrag dorthin. Das größte Oktoberfest in Rheinland-Pfalz findet in Mainz statt. Vom 12. bis zum 29. Oktober gibt es im Messepark Hendl, Kässpätzle und Bratwurst, die Bierkrüge werden geleert und zu Wiesn-Klassiker mitgegrölt. Wer nach der originalen Münchner Wiesn noch nicht genug hat, kann einfach weiter in Mainz feiern.

Das zweitgrößte Oktoberfest der Welt – nach der Wiesn in München – liegt nicht in Deutschland, sondern in China. Bereits Mitte Juli bis Anfang August fand drei Wochen lang das International Beer Festival im chinesischen Qingdao statt. Zwischen drei bis vier Millionen Besucherinnen und Besucher kann die Wiesn in China jährlich verzeichnen – viel zur Münchner Wiesn fehlt nicht mehr. Zum Glück hat sich der Trachtler aus Hamburg nicht bis nach Qingdao verfahren: Der Heimweg wäre lang.