Wiesn: Stadtrat stimmt über neue Super-Beschallung ab

Das Oktoberfest erhält eine Anlage für Durchsagen der Sicherheitskräfte, am Mittwoch wir die Stadtrat darüber entschieden. Ohne die Anlage könnte die Wiesn sogar ausfallen.

München - Der Schall zum Schutz: Das Oktoberfest erhält eine Anlage für Durchsagen der Sicherheitskräfte. Das steht in einer Vorlage des Referates für Wirtschaft, mit der sich der Stadtrat befassen soll. Darin heißt es weiter: Ohne die Anlage gibt’s keine Wiesn! Das KVR sieht die Lautsprecher für das Evakuierungskonzept als unerlässlich an. Und das wiederum ist Voraussetzung für die Genehmigung der Veranstaltung!

Die Behörden schätzen die Gefahr einer Massenpanik als hoch ein. Wegen der Terrorgefahr seien die Besucher sensibel geworden. Bereits ein lauter Knall könnte ausreichen, um zu einer Panik zu führen. Im Falle einer Räumung wäre es mit der Anlage zudem möglich, die Besucherströme zu lenken. Nötig sind dazu eigenständige Zentralen, Verteilnetze und eben Lautsprecher. Die Anlagen in Bierzelten und an Fahrgeschäften sollen bei einer Durchsage stumm geschaltet werden.

Stimmt der Stadtrat am Mittwoch zu, soll nach einem Dienstleister gesucht werden. Die Kosten sind in der Kalkulation von Wiesn-Chef Josef Schmid (47, CSU) bereits enthalten. Der will ja die Wiesn-Wirte mit einer Umsatzpacht belegen, um die Sicherheit zu finanzieren.

Wiesn-Reservierungen: Fans, nächsten Montag vormerken!

Sascha Karowski

München-News per WhatsApp gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten aus München direkt über WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!