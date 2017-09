Wiesn-Wahnsinn 2.0: So feiert das Netz das Münchner Oktoberfest

Das Bier fließt wieder: Mit dem Ausruf "O'zapft is" hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das 184. Oktoberfest eröffnet.

München - OB Reiter stach am Samstag mit zwei Schlägen das erste Fass des größten Volksfests der Welt an und überreichte die erste Maß Bier an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). Wir berichten den ganzen Tag in unserem Wiesn-Ticker - hier geht‘s zum Artikel. Während die Festzelte auf der Wiesn bereits am Mittag fast voll sind, sammeln sich auch in den sozialen Netzwerken die ersten Bilder und Videos vom Oktoberfest. Hier eine Auswahl der besten Tweets und Posts:

Für die Flaschensammler ist die Wiesn ein lukratives Geschäft.

Die Laune im Zelt steigt mit jeder Minute - was natürlich auch an den feschen Frauen liegt.

Die Festzelte sind fast alle schon voll - gut für die Stimmung, schlecht für die Gäste, die jetzt erst zur Wiesn gehen.

Die allerersten Promi-Fotos von der Wiesn 2017 Zur Fotostrecke

Cheers! Stoße gerade mit Ralf Möller an. Das Bild hat netterweise Starfotografin Ellen von Unwerth gemacht @BILD_Promis #wiesn2017 pic.twitter.com/jdk6UCou1S — Lena Obschinsky (@Berlenarin) September 16, 2017

Wer zu spät kommt, den bestraft die Wiesn.

Aber auch die Frühaufsteher mussten alles geben, um die besten Plätze im Zelt zu bekommen.

Der Fotodienst Instagram wird gerade mit Dirndl- und Lederhosen-Schnappschüssen geflutet

O'zapft is! Auf a friedliche Wiesn 2017 ❤️ Ein Beitrag geteilt von Nadine | #Retterherz (@mrs.n_) am 16. Sep 2017 um 3:59 Uhr

Prost! #oktoberfest2017 #wiesn2017 Ein Beitrag geteilt von Grete (@gretemari) am 16. Sep 2017 um 3:46 Uhr

#oktoberfest #oktoberbaby2017 #wiesn ä#wiesn2017 #ozapftis #bestfriends #goodvibes #loveit #munich Ein Beitrag geteilt von Sebastian Moll (@_wasssoo_) am 16. Sep 2017 um 4:24 Uhr

Und es geht schon wieder los... Team Dichter und Denker #oanegeht oiwei #wiesn2017 #morgenslehrerabendsvoller #teamschön #box16 #wiesnliebe Ein Beitrag geteilt von Michi (@mitschaelo) am 16. Sep 2017 um 4:38 Uhr

mk

Rubriklistenbild: © Stefan Thalhammer/Instagram