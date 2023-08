„Mit schönen Grüßen nach München“: Söder-Spezl erlaubt sich Seitenhieb auf die Wiesn

Von: Christoph Sahler

Was das Münchner Oktoberfest für Bayern ist, ist die Cranger Kirmes für NRW. Was die Besucherzahlen angeht, muss die sich vor der Wiesn auch nicht verstecken.

München/Herne - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, gelten beide als potenzielle Kanzlerkandidaten von CDU und CSU bei der Bundestagswahl in zwei Jahren. Vorausgesetzt natürlich, dass Friedrich Merz als aktueller Unions-Vorsitzender die Spitzenposition im Wahlkampf 2025 nicht für sich beansprucht. Söder und Wüst, denen derzeit noch ein gutes Verhältnis nachgesagt wird, kämpfen aber nicht nur um die Macht bei den Konservativen, sondern ganz aktuell auch darum, wer das bessere, größere und schönere Volksfest zu bieten hat.

Wer hat das bessere Volksfest? Hendrik Wüst (l.) in NRW oder Markus Söder in Bayern? © IMAGO/B. Lindenthaler

NRW-Ministerpräsident mit Seitenhieb Richtung München: Cranger Kirmes größer als die Wiesn?

Bis die Wiesn 2023 in München startet, müssen sich Oktoberfest-Fans noch bis zum 16. September gedulden. In Nordrhein-Westfalen hat die ganz große Party schon am 3. August begonnen: Die Cranger Kirmes in Herne. Zwischen Gelsenkirchen und Bochum gelegen, versammelt sich hier jedes Jahr das gesamte Ruhrgebiet für elf Tage zu Pils, Currywurst und Achterbahn.

Bei der feierlichen Eröffnung der Kirmes, betonte Wüst, dass nach Crange jeden Tag 400.000 Besucher kämen – „Mit schönen Grüßen nach München.“ Die Cranger Kirmes zählt an den elf Festtagen insgesamt bis zu 4 Millionen Besucher, das Münchner Oktoberfest kommt an 16 Tagen auf 6 bis 7 Millionen Gäste. 2023 dauert die Wiesn sogar länger als sonst.

Söder und Wüst kämpfen um das größte Volksfest – Oktoberfest und Cranger Kirmes in einer Liga?

Eine Tradition haben beide Volksfeste auf jeden Fall gemeinsam: Den Fassanstich durch den Oberbürgermeister. Hier lief‘s bei der Eröffnung in Herne wie in München: Wüst musste das Zepter an die SPD übergeben. OB Frank Dudda brauchte drei Schläge, bis das Pils in Strömen floss. (csa)

