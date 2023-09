„Ich stell‘ mir vor, ich bin im Dschungel“: Wiesn-Bedienung verrät, wie sie das Oktoberfest erlebt hat

Von: Christoph Sahler

Das Oktoberfest 2023 steht in den Startlöchern. Zeit, einen Blick auf die Wiesn 2022 zu werfen, als das Volksfest nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfand.

München - Wenn das Oktoberfest 2023 eröffnet wird, wird wohl alles so sein wie immer. Die diesjährige Wiesn startet am 16. September, endet am 3. Oktober und dauert sogar zwei Tage länger als sonst. Die Corona-Pandemie scheint inzwischen schon wieder weit weg. Über Beschränkungen spricht heute keiner mehr. Noch vor einem Jahr war das anders. Das Oktoberfest 2022 war die erste Auflage nach zwei Jahren Corona-Pause. Eine ZDF-Doku hat das Geschehen damals begleitet, um herauszufinden, wie die Menschen die Rückkehr ins normale Leben auf der Wiesn feiern.

Oktoberfest 2023 steht in den Startlöchern: Wiesn-Bedienungen geben Einblick in ihren Festzelt-Alltag

Im Hofbräuzelt sind die Reporter mit den Wiesn-Bedienungen Marlene und Lisa unterwegs. Bis zu 10.000 Menschen wollen hier möglichst schnell ihre Maß. Dafür schleppen die beiden immer wieder 6er-Runden Krüge mit 14 Kilo Gewicht zu den Tischen, für die sie an diesem Tag zuständig sind. Von Erschöpfung ist Marlene und Lisa um die Mittagszeit noch nichts anzumerken. „Es ist schon anstrengend, aber der ganze Wiesn-Wahnsinn macht einfach Spaß. Deswegen mach‘ ich das“, erklärt Lisa und strahlt dabei übers ganze Gesicht.

Ihre Kollegin Marlene ist im Hauptberuf Achtsamkeitstrainerin und hat für sich die perfekte Methode gefunden, um mit dem Stress im Festzelt klarzukommen: „Wenn‘s wirklich ernst wird, dann stell‘ ich mir immer vor, dass ich im Dschungel bin.“ Die Wiesn als Ausgleich zum Job-Alltag. Für Marlene macht den Reiz des Oktoberfestes besonders das Festzelt-Feeling aus: „Was ich mag ist, dass hier, grad im Hofbräu, die ganze Welt zusammen kommt und dass alle nur Spaß haben wollen.“

ZDF-Doku schaut auf Oktoberfest 2022 zurück: Wiesn-Bedienungen zwischen Freude und Stress

Ausdauer, Leidenschaft und starke Nerven, brauche es für den Job im Festzelt, heißt es in der ZDF-Doku. Marlene und Lisa scheinen ihre Rolle jedenfalls mit Begeisterung auszuüben. Und auch wenn mal zwei betrunkene Gäste aneinandergeraten, lassen sie sich nicht aus der Fassung bringen und holen die Security. Nach etlichen Maßkrügen, die umhergetragen werden mussten und stundenlanger, körperlich anstrengender Arbeit, fängt Lisa gegen 22.30 Uhr an, die Tische sauberzumachen. Das sei zwar „nicht so schön“, aber selbst hier bleibt sie Optimistin: „Immerhin hat keiner unter den Tisch... irgendwas...“ (csa)