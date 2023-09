Lieferdienst verrät, was Münchner während Wiesn bestellen: „Zaubertrank“ zeitweise komplett ausverkauft

Von: Lukas Schierlinger

Was die Münchner sich während der Wiesn 2022 ins Haus liefern ließen, war nicht immer gesund. Die Ergebnisse einer Wolt-Auswertung.

München – „Zu Beginn der zweiten Woche zeigte sich ein deutlicher Wunsch nach triefendem Comfort Food.“ Der im Stadtgebiet tätige Lieferdienst Wolt hat untersucht, welche kulinarischen Köstlichkeiten die Münchner während der Wiesn 2022 bestellt haben – und die Erkenntnisse auf Anfrage mit unserer Redaktion geteilt.

„Zu Beginn der Wiesn waren die Münchner noch verstärkt auf der Suche nach gesunder und bewusster Ernährung“, heißt es zu Beginn der Analyse. Dementsprechend gestaltete sich auch die Liste der beliebtesten Bestellungen.

Oktoberfest 2022: Liste der Top-Bestellungen bei Wolt (17.9 - 24.9)

1.) Sushi

2.) Italienische Küche

3.) Salat

Ein Wolt-Kunde hatte während der Feierlichkeiten im Jahr 2022 offenbar gar keine Lust, sich in der heimischen Küche zu betätigen. Ganze 18 Mal orderte er beim Lieferdienst Pasta mit Hühnerbrust.

„Elotrans war sowohl in den Tagen nach dem ersten Wiesn-Samstag als auch in der letzten Wiesn-Woche der gefragteste Suchbegriff in unserem Einzelhandelsbereich“, heißt es in Bezug auf den mutmaßlichen Katerkiller. Über die Wolt-App sei der „Zaubertrank“ jedoch zeitweise komplett ausverkauft gewesen. Der Hang zu bewussten und gesunden Bestellungen ließ dann in der zweiten Woche spürbar nach, wie auch die folgende Auswertung belegt.

Oktoberfest 2022: Liste der Top-Bestellungen bei Wolt (24.9 - 5.10)

1.) Cheeseburger und Pommes

2.) Pizza Salami

3.) Kebap-Teller

Für das Jahr 2023 rüstet sich der Lieferdienst bereits wieder. Etwa 500 Mitarbeiter seien für Wolt allein in München tätig, erklärt das Unternehmen, das für Kurzentschlossene noch einen wichtigen Hinweis parat hat: „Das Oktoberfest selbst und damit auch die komplette Sicherheitszone ist gesperrt für Lieferungen. Somit ist es leider nicht möglich, direkt auf die Wiesn zu bestellen.“

Der fleißigste Wolt-Kunde nutzt die Dienste des Unternehmens fast zweimal täglich, wie eine interessante Auswertung ergab. Immer wieder gehen dort auch völlig absurde Bestellungen ein.