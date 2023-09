Zu Fuß auf die Wiesn: Frauengruppe aus dem Tölzer Land wandert jedes Jahr 38 Kilometer bis zum Oktoberfest

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Sechs Frauen aus dem Tölzer Land wanderten dieses Jahr zum 17. Mal zu Fuß auf das Oktoberfest. Für die 38 Kilometer lange Strecke brauchten sie zirka neun Stunden.

Dietramszell/Bad Tölz – Zu Fuß auf die Wiesn gehen. Für die meisten Münchner ist das gang und gäbe. Dass man aus dem Tölzer Land per pedes bis aufs Oktoberfest kommt, ist allerdings eine Seltenheit. Einige Frauen aus Dietramszell und Baiernrain bewältigten diesen Marsch heuer bereits zum 17. Mal.

Frauen aus Tölzer Land wandern jedes Jahr auf das Oktoberfest

„Es ist bei uns Tradition geworden“, meint Traudl Ferchenbauer. Eine Freundin habe einst die Idee gehabt, einmal nach München zu wandern. „Dann hat es sich ergeben, dass wir das gemeinsam zur Wiesn-Zeit gemacht haben“, berichtet die gebürtige Tölzerin. „Zehn Frauen sind in unserer Clique, wir machen das ganze Jahr über gemeinsam Ausflüge.“ Mittlerweile sei der Termin nicht mehr wegzudenken. „Aber es geht nicht immer jede von uns mit. Wir sind immer fünf bis sieben Frauen.“

Erschöpft, aber glücklich kamen die Freundinnen Rosi, Traudl, Rita, Uschi, Rosina und Iris nach neun Stunden auf dem Münchner Oktoberfest an. © privat

Jedes Jahr geht es am ersten Wiesn-Montag los. „Um 8 Uhr morgens ist Abmarsch in Baiernrain.“ Mit Unterbrechungen bewältigen die Frauen die 38 Kilometer lange Strecke meist bis 17 Uhr. „Wir laufen recht zügig, machen aber natürlich ein paar Pausen.“ Dann gebe es an verschiedenen Punkten Brezen, Bier, ein Mittagessen und auch das ein oder andere Schnapserl. Die Route führt von Baiernrain über Altkirchen durch den Wald nach Deisenhofen und weiter über die Menterschwaige am Tierpark vorbei in Richtung Theresienwiese.

Frauen-Wandergruppe im Dirndl: „Werden immer wieder angesprochen“

Auf dem Weg werden die Frauen aus dem Landkreis immer wieder angesprochen. Schließlich sind sie nicht in Sporthose und Funktionsjacke unterwegs, sondern traditionsgemäß im Dirndl. Unbequem sei das keinesfalls, sagt Ferchenbauer. „Natürlich haben wir zum Gehen ein bequemeres Schuhwerk an als normalerweise zur Tracht.“

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Mittlerweile ist der Marsch perfekt organisiert: „Eine Freundin bringt uns immer an die gleiche Stelle eine Brotzeit mit Brezen zum Pausemachen, und an der Wiesn steht dann ein VW-Bus mit unseren Wechselschuhen.“ Ein vorbereitendes Training sei für die Wanderung nicht nötig. „Wir gehen immer mal wieder spazieren oder walken, das war’s dann aber auch“, erklärt Ferchenbauer.

Wanderung von Dietramszell auf die Münchner Theresienwiese: „Nach der Tour sind wir erledigt“

An der Theresienwiese wird sich am Bus kurz frisch gemacht. Dann wartet die Belohnung auf die Damengruppe: „Eine Mass und ein Essen im Augustiner-Festzelt.“ Die große Sause wird es an diesem Wiesn-Montag eher nicht. „Nach der Tour sind wir natürlich recht erledigt. Da bleiben wir nicht zu lange auf dem Oktoberfest.“ Ein ausgiebiger Wiesnbesuch stehe meist in der zweiten Festwoche an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.