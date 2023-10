Zunächst Sonne satt in München: „Was dann kommt, dürfte den Wiesn-Besuchern gar nicht gefallen“

Von: Lisa Metzger

Teilen

Das Wetter macht mit - Sonne pur auf der Wiesn. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Oktober startet mit Sonne und Hitze, passend zum Finale der Wiesn. Doch der DWD warnt auch: Was am letzten Tag des Oktoberfests aufzieht, dürfte Besuchern nicht gefallen.

München - Der Spätsommer macht seinem Namen alle Ehre: Bei herrlichen 22 bis 27 Grad ist der Beginn des Oktobers aus meteorologischer Sicht fast schon zu heiß. Doch gerade für die Wiesn, die am Dienstag (3. Oktober) endet, sind die warmen Temperaturen und die Sonne eine freudige Botschaft. Die Prognosen zum Wiesn-Finale sehen jedenfalls sehr gut aus – mit einer Ausnahme am späten Dienstagnachmittag.

Das Wetter am Feiertag: Tagsüber sonnig, abends Regen

„Was dann kommt, dürfte den Wiesn-Besuchern aber gar nicht gefallen“, sagte der DWD-Sprecher. „Am Abend erwarten wir den Durchgang einer sommerlichen Kaltfront. Sie wird Regenschauer, vielleicht ein Gewitter und Windböen bis zu 80 Stundenkilometer mit sich bringen.“ Stimmen die Prognosen des DWD, wird diese Kaltfront gegen 20 Uhr aufziehen und etwa eine Stunde dauern. Wenn das Oktoberfest gegen 23.30 Uhr dann offiziell zu Ende geht, sollten sich die Schauer aber erledigt haben.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Neben einzelnen Wolken soll es in München am Dienstag (3. Oktober) tagsüber trocken bleiben, heißt es auf der Website von wetter online. Durch die Abkühlung am Dienstagabend werden die Temperaturen maximal nur noch zwischen 18 und 14 Grad liegen. Die Tage darauf werden laut dem Wetterbericht von wetter online zwar ebenfalls sonnig, aber doch deutlich kühler, bei Höchsttemperaturen um die 17 Grad.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.