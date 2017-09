Zur Wiesn: MVV lernt Bairisch - und vier andere Sprachen

Die MVV-Auskunft kann zukünftig in sechs verschiedenen Sprachen angezeigt werden: hier auf Italienisch.

Damit wirklich jeder hinfindet: Pünktlich zur Wiesn gibt‘s die „Wiesn“-Funktionen der MVV-Auskunft jetzt auch auf Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch - und Bairisch.

+ Die MVV-Auskunft für echte Bayern. © MVV München - Die MVV-Auskunft wird mehrsprachig: Sechs Sprachen lassen sich pünktlich zum Oktoberfest 2017 über das Sprach-Menü der Website auswählen, wie der MVV berichtet. Darunter Bairisch: für diejenigen eingesessenen Bayern, für die auch Hochdeutsch eine Fremdsprache ist - und alle, die sich zusätzliches Wiesn-Feeling auf ihr Smartphone holen wollen.

Alles rund um den Weg zur Wiesn

Die bewährten „Wiesn“-Funktionen gibt es auch dieses Jahr wieder - jetzt aber in allen sechs verfügbaren Sprachen. In der Auskunft sind beispielsweise alle Oktoberfest-Sonderfahrten von S-Bahn, U-Bahn, Tram, Bus und Regionalzügen abrufbar. Außerdem sind alle Haltestellen rund um die Wiesn eingezeichnet sowie alle Eingänge zum Festgelände und die Fußwege dorthin - bis in die Festzelte hinein.

Wichtige Punkte wie Geldautomaten oder Erste-Hilfe-Stationen sind markiert. Auch das Gebiet der „Oidn Wiesn“ ist extra gekennzeichnet. Und was Sie der Heimweg kostet, erfahren Sie auch - Tarifinformationen gibt es nebenbei noch.

MVV-App kann sogar Arabisch

Für alle, die sich gleich die MVV-App installieren wollen: Hier sind ebenfalls alle Sonderfahrpläne, Fußwege und Wiesn-Festzelte einsehbar - und zwar in den Sprachen Deutsch, Englisch und Arabisch.

lr