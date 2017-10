Trojaner-Gefahr: Wer diese Mail im Postfach findet, sollte aufpassen

Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung

Derzeit werden E-Mails versendet, die dem Empfänger mit einer Urheberrechtsklage drohen. Sie müssen sich keine Gedanken über eine Gerichtsvorladung machen, denn die Mails sind gefährliche Fake-Meldungen.

Falls man in letzter Zeit eine Mail im Postfach gefunden hat, die für Verwunderung gesorgt hat, sollte man jetzt gut aufpassen. Wie onlinewarnungen.de berichtet, sind die Emails, die angeblich von einer australischen Firma geschickt werden, nur Fake. Auch wenn der Inhalt dieser Mail von den meisten Lesern sofort als unseriös eingestuft wird, gibt es doch immer viele Menschen, die darauf reinfallen.

Wer ist der Absender?

Der Trojaner kann sich hinter drei verschiedenen Absendern verstecken:

reception@allkind.com.au (Allkind Joinery)

enquiries@allkind.com.au (Allkind Joinery)

rosemary@alsg.net.au (Rosemary McCallum)

Was steht in der E-Mail?

Dem Bericht zufolge gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich der Inhalt der Mail äußert:

Variante 1:

Lieber Abonnent Frau Maxi Mustermann! Sie wurden für Urheberrechtsver verklagt.

Wir schicken Ihnen Beweise und eine detaillierte Beschreibung. Wir bitten Sie, sich mit dem Dokument dringend vertraut zu machen und uns eine Antwort zu geben, sonst werden wir gezwungen sein, uns beim Gericht zu bewerben Download Beweise und eine detaillierte Beschreibung

Copyright © 2017 Abundant Life Solutions Group, All rights reserved. You are receiving this email because you are a client of Abundant Life Solutions or subscribed to our mailing list on our website.

Our mailing address is:

Abundant Life Solutions Group

Warburton Hwy

Wandin, Vic 3139

Australia

Variante 2:

Lieber Abonnent!

Sie wurden für Urheberrechtsver verklagt.

Wir schicken Ihnen Beweise und eine detaillierte Beschreibung.

Wir bitten Sie, sich mit dem Dokument dringend vertraut zu machen und uns eine Antwort zu geben, sonst werden wir gezwungen sein, uns beim Gericht zu bewerben.

Beiliegende Dokumente

Copyright © 2017 Allkind Joinery & Glass Pty Ltd, All rights reserved.

COD customer of Allkind Joinery & Glass

Our mailing address is:

Allkind Joinery & Glass Pty Ltd

594 Rode Road

Chermside

Brisbane, Qld 4032

Australia

Wie kriege ich den Trojaner?

In dem Text der Mail steht, man soll den Beschreibungen folgen, die verlinkt werden. Und genau diese Anweisung sollten sie ignorieren. Denn beim Klicken auf den Link startet ein Download, mit folgendem Namen: „Detaillierte_Beschreibung.zip“. Hier versteckt sich der Trojaner.

Sie sollten diesen Download also auf keinen Fall starten und falls doch, die enthaltenen Dateien nicht weiter öffnen. So bleibt Ihr PC Trojaner-Frei.

