Live-Enthüllungen: Amouranth ist verheiratet und wird von Ehemann bedroht – Beben geht durch die Szene

Twitch-Streamerin Amouranth hat ihren Live-Zuschauern unter Tränen gezeigt, dass sie mit einem toxischen und kontrollsüchtigen Mann verheiratet ist.

Houston, USA - Es ging ein Beben durch die Twitch-Szene, als Streamerin Amouranth in ihrem Live-Stream nicht nur offenbarte, dass sie einen Ehemann hat, sondern auch wie die Beziehung zwischen dem Paar aussieht. Dabei erwägt es den Anschein, als würde Amouranths Ehemann sehr toxisch sein. Während eines Telefonats beleidigte er mehrmals seine Frau. Ein Chatverlauf der beiden zeigt, dass der Ehemann der Twitch-Streamerin ihr Vermögen aus dem Fenster wirft. ingame.de fasst zusammen.

Vollständiger Name Kaitlyn Siragusa Bekannt als Amouranth Geburtstag 02. Dezember 1993 Geburtsort Houston, Texas Follower auf Twitch 5,2 Millionen (Stand März 2022) Follower auf Twitter 2,1 Millionen (Stand März 2022)

Amouranth: Twitch-Streamerin ist verheiratet – Ehemann verbot ihr Beziehung öffentlich zu machen

Amouranth hat einen Ehemann: Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth ist eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten auf Twitch. Neben Just Chatting oder IRL-Streams erlangte Amouranth vor allem durch den Hype der Hot Tub-Streams an Bekanntheit. Neben Twitch ist die 28-Jährige auf auch OnlyFans aktiv. Anscheinend kam ihr jedoch nicht selber die Idee. Ihr Ehemann hätte sie dazu gezwungen. Via OnlyFans konnte Amouranth Millionen Umsätze generieren.

Telefonat im Stream: In ihrem Livestream am 15. Oktober öffnete Amouranth sich ihren Fans und beichtete, dass sie in einer toxischen Ehe gefangen sei. Die Twitch-Streamerin wurde vor laufender Kamera von ihrem Ehemann angerufen. Dort zeigte sich, dass Amouranth mit ihren Behauptungen nicht untertrieben hatte.

Nachdem Amouranth ihren Ehemann am Telefon gefragt hatte, weshalb dieser gedroht hat, ihre Hunde zu töten, entgegnete ihr Lebenspartner nur der Satz „verlass das Haus.“, gefolgt von mehreren Scheinattacken und Beleidigungen gegen Amouranth. Die Twitch-Streamerin selbst brach nach den etlichen Beleidigungen in Tränen aus.

Nach dem Telefonat offenbarte Amouranth den Chatverlauf zwischen ihrem Ehemann und ihr. Dort ist zu sehen, wie ihr Mann dutzende Nachrichten hintereinander sendet, welche aus Beleidigungen und Drohungen bestehen. Laut eigener Aussage hat ihr Ehemann Zugriff auf ihre Finanzen.

Ehemann klaut Geld: So schaffte er es mehrere Hundetausende US-Dollar von ihrem Konto aus an andere Organisationen zu überweisen. Zudem beleidigt ihr Ehemann auch den Stream von Amouranth und sagt, dieser hätte eine schlechte Qualität. Amouranth selbst möchte bald „wieder single sein“ und sich von ihrem toxischen Ehemann lösen.

Amouranth betonte, dass ihr Ehemann sie dazu getrieben habe mit Hot Tub-Streams und ähnlichen anzufangen. Zudem wurde ihr verboten öffentlich über ihre Ehe zu sprechen, da dies ihr „Business-Modell“ zerstören würde. In den sozialen Medien löste der Fall ein regelrechtes Erdbeben aus.

Amouranth: Twitch-Streamerin offenbart ihren toxischen Ehemann © Twitch: Amouranth

MckyTV äußert sich: Auch der deutsche Twitch-Streamer MckyTV meldete sich zum Thema zu Wort. So behauptet er, dass das was Amouranths Ehemann betrieben hat nicht anderes wäre als „Zuhälterei“. Für seine Worte erhielt MckyTV viel Zuspruch. Es bleibt abzuwarten, wie es in der Causa Amouranth weitergehen wird.