„Werde das melden“: eBay-Kleinanzeigen-Chat eskaliert sofort - doch viele feiern die kreative Idee

Verkäufer bemüht Morsealphabet

Das eskalierte schnell! Ein eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer grub das Morsealphabet aus - und die Gegenseite fühlte sich davon schwer beleidigt.

München - „Best of Kleinanzeigen“ bei Facebook, „Was letzte Preis?“ bei Reddit: Gleich an mehreren Stellen im Netz werden skurrile Screenshots von eBay-Kleinanzeigen gesammelt. Diese haben fast immer mehrere Dinge gemein: Ihre Echtheit ist kaum nachzuprüfen. Und sie sorgen für viele Lacher. Beides gilt nun auch bei einem Reddit-Posting, das in weniger als 24 Stunden schon rund 1.800 Reaktionen per Up-/Downvote sammelte.

eBay-Kleinanzeigen: Verkäufer kommt mit Morsealphabet daher - Interessent fühlt sich beleidigt

Den Chat eröffnete ein Kaufinteressent, der schrieb: „Zahle dir 1300 € ohne zu reden“. Wobei er wohl meinte: ohne weitere Verhandlungen. Doch der Anbieter des Artikels fühlte sich zu einem Gag inspiriert und wollte das „ohne zu reden“ anders interpretieren: „Ich beherrsche leider keine Gebärdensprache, jedoch ist mir das Morsealphabet geläufig“, schrieb er und schob eine Kombination aus Punkten und Strichen nach.

+ Der Screenshot sorgt bei Reddit für Lacher. © Reddit

Lustig fand das der Interessent nicht. Im Gegenteil: Er fühlte sich zutiefst beleidigt. „Melde das Kleinanzeigen“, schreibt er erbost. „Habe jetzt Screenshot gemacht, werde das über Kleinanzeigen melden, dass sie sich über andere lustig machen.“ Das eskalierte schnell. Dem Morse-Scherzkeks fällt da nur noch ein Daumen hoch ein - und er verfrachtete den Screenshot wohl prompt zu Reddit (falls es sich um keinen Fake oder Netzfund handelt).

eBay-Kleinanzeigen: Morsealphabet-Auszug wohl reiner Nonsens

Gut möglich, dass der beleidigte Chat-Teilnehmer meinte, der andere habe ihm eine Beleidigung zugeworfen, getarnt im Morsealphabet. Wirkt aber nicht so, entschlüsseln die Reddit-Nutzer. „NDNDDDN und in der unteren Zeile sind keine Trennungen zu erkennen, um sagen zu können, was es ist“ und „Also ich lese da ‚GDGZZDN‘, aber viel ändert das jetzt auch nicht“, „Sind nur paar Ds und Ns“, „GDGZZDN#BXXCLWSP“ oder „Ergibt keinen Sinn. Sollte wohl nur lustig sein“, meinen sie.

„Comedy-Gold“: Viele finden den Screenshot auch einfach nur lustig - und vermuten, dass es bei eBay-Kleinanzeigen der Person, die die Beschwerde prüfen muss, ähnlich geht. „Haben die Moderatoren auch etwas, um darüber zu lachen“. Kürzlich verirrte sich ein eBay-Kleinanzeigen-Nutzer in Dortmund - es folgte ein dreister Vorschlag. (lin)

Rubriklistenbild: © Reddit