Praktische WhatsApp-Funktion ist gut versteckt: Wer sie gefunden hat, will darauf kaum mehr verzichten

Von: Armin T. Linder

Diesen Trick kennt sicherlich noch nicht jeder WhatsApp-Nutzer - eine gut versteckte Funktion macht Ihnen das Chat-Leben dort leichter, Sie werden sie nicht mehr missen wollen.

München - WhatsApp ist für verschiedene Arten der Kommunikation gut: zur Diskussion wichtiger Themen und verbindlicher Verabregungen genauso wie für ausufernde Plaudereien. Schwierig wird‘s, wenn sich beides vermischt. Wenn man eine wirklich wichtige Information in einem Chat bekommt und die dann durch stapelweise andere Nachrichten verdrängt wird. Weil man eben plaudert oder sich über ein FC-Bayern-Spiel austauscht.

Was nicht nur in privaten Nachrichten leicht passieren kann, sondern vor allem auch in Gruppen, wo die virtuelle Zunge noch lockerer sitzt. So scrollt man sich dann Tage oder Wochen später durch den Chat zurück mit dem Gedanken: Wann hab ich die wirklich wichtige Nachricht noch mal gleich bekommen?

Ein typisches Beispiel: Man verabredet sich und chattet danach weiter - bis man ihn braucht, hat man aber Termin/Treffpunkt vergessen. © Screenshot

Unser Screenshot dient als Beispiel: Eine wichtige Verabredung wird verdrängt durch zahlreiche andere Messages. Wann war noch gleich der Termin? Nachfragen will man ja auch nicht.

WhatsApp mit genialer Funktion: Nachricht als Favorit markieren

Zum Glück aber gibt es bei WhatsApp eine gut versteckte Funktion, die nicht alle kennen. Doch wer sie einmal entdeckt hat, kann nicht mehr ohne: einzelne Nachrichten als Favoriten markieren!

Einzelne Nachrichten als Favorit markieren: Diese lang antippen und dann den Stern auswählen - und Sie finden diese immer leicht wieder.

So geht‘s: Wenn Sie eine wichtige Nachricht bekommen haben, die Sie auch später schnell wiederfinden wollen, halten Sie diese mit dem Finger lange gedrückt (sowohl iOs wie auch Android). Es ploppt ein Menü auf mit der Option, die Nachricht als Favorit mit einem Stern zu markieren.

Hier versteckt sich die „Mit Stern markieren“-Funktion. © Screenshot

WhatsApp: Als Favoriten markierte Nachrichten sind im Kontakt hinterlegt

Wenn Sie dann nach Tagen oder Wochen den Chat mit der Person oder Gruppe öffnen, klicken Sie oben auf die Namenszeile. Dort findet sich dann der Punkt „Mit Stern markierte“. Wo sich alle Nachrichten verbergen, die Sie für diesen Kontakt oder diese Gruppe als Favorit markiert hatten.

Perfekt für alle mit nicht so ausgeprägtem Gedächtnis: die Liste der mit Stern markierten Nachrichten eines Kontaktes. © Screenshot

So schnell ist das Wiederfinden wichtiger Nachrichten auf anderem Weg nicht möglich - und Sie können nach der Vereinbarung eines wichtigen Termins auch hemmungslos über den FC Bayern diskutieren oder lustige GIFs austauschen. Und auch viele weitere kleine Kniffs können die tägliche Nutzung von WhatsApp erleichtern. (lin)