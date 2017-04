Neue Schriftart bei WhatsApp: Auf das ` kommt es jetzt an

Wie bei einer Schreibmaschine

München - Durchgestrichen, fett, kursiv - wenn man will, kann man in seine WhatsApp-Chats einiges an Abwechslung bringen. Jetzt gibt es sogar eine neue Schriftart: Die Schreibmaschinenschrift.

Zugegeben, die Schriftart in WhatsApp ist ein wenig langweilig. Während man bei Programmen wie Word oder Pages unendlich viele Schriftarten zur Auswahl hat, sieht der Chat in WhatsApp immer gleich aus. Zwar haben zumindest Android-Nutzer die Möglichkeit, die komplette Schriftart ihres Smartphones zu ändern - diese passt sich dann allerdings auch in WhatsApp an, und bleibt dort immer gleich. Außerdem ist die Einstellung nur auf dem jeweiligen Handy sichtbar - beim Empfänger kommt die Nachricht dann wieder in der Standardschrift an.

Um aus diesem öden Trott auszubrechen und mal ein bisschen Abwechslung in die WhatsApp-Chats zu bringen, gibt es nun eine Funktion, mit der man seine Nachrichten in einer neuen Schriftart versenden kann - und zwar in Schreibmaschinenschrift. Dafür benötigt man - wie bei den Einstellungen für fett, kursiv oder durchgestrichen - lediglich ein bestimmtes Sonderzeichen, das man sowohl vor, als auch hinter den Text setzt, den man in Schreibmaschinenform verschicken will.

Im Fall des schicken Retro-Schreibmaschinen-Stils handelt es sich bei dem Sonderzeichen um das französische Accent-Grave, das bei allen Smartphones zu finden ist. Diesen setzt man dann jeweils drei Mal vor und hinter den Text, den man verschicken will und schon ändert dieser seine Schriftart.

Android-User finden das Accent-Grave indem sie über die „123“-Taste die Sonderzeichen öffnen und auf die zweite Seite gehen. iOS-Nutzer finden den benötigten Accent, wenn sie auf ihrer Tatstatur die „123“-Taste drücken. Dann öffnet sich die zweite Ebene. Jetzt müssen sie die Taste Accent Aigue (rechts neben dem Ausrufezeichen) länger gedrückt halten. Dann öffnet eine neue Ebene, in der sie das erforderliche Accent Grave ganz links finden.

