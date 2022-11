Die größten Streamerinnen aus Deutschland – Diese Frauen-Top-10 regiert Twitch

Von: Josh Großmann

Auf Twitch machen diese zehn Frauen ihren männlichen Kollegen mächtig Konkurrenz. Wir haben für Sie das Ranking der größten deutschen Streamerinnen.

Hamburg – Hinter den erfolgreichsten Kanälen auf Twitch finden sich oft männliche Streamer. MontanaBlack, EliasN97, Trymacs und Dutzende weitere Twitch-Stars haben mittlerweile schon wahrhaftigen Promi-Status erreicht. Doch wer sind die erfolgreichsten Frauen in Twitch-Deutschland? ingame.de hat die Top 10 der Streamerinnen im Ranking, die durchschnittlich die meisten Zuschauer vor den Bildschirm bringen.

Name des Unternehmens Twitch Interactive, Inc. Hauptsitz San Francisco, Kalifornien Gründung 6. Juni 2011 Dachorganisation Amazon.com, Inc. Gründer Justin Kan, Emmett Shear, Michael Seibel, Kyle Vogt

Twitch: Top 10 die größten Streamerinnen in Deutschland – So funktioniert unser Ranking

Auf Twitch wird hauptsächlich Männern zugesehen. Laut einer Studie von Stream Scheme, einer Wissens-Plattform für angehende Streamer, sind knapp 80 Prozent der Twitch-Kundschaft männlich. Es ist kein Wunder, dass sich die männlichen Zuschauer eher mit einem männlichen Streamer identifizieren können. Jedoch gibt es auch etliche Frauen auf Twitch, die extrem erfolgreich sind. Wir haben die erfolgreichsten Streamerinnen auf Twitch in ein übersichtliches Ranking gebracht.

Das Ranking: Unsere Top 10 haben wir mithilfe von sullygnome.com erstellt. Wir haben uns für ein Ranking der letzten 90 Tage entschieden, um der Liste eine gewisse Aktualität zu geben (Stand: 25. Oktober 2022), ohne dabei nur die Streamerinnen einzugehen, die in diesem Moment erfolgreich sind. Wir schauen uns nur die Twitch-Streamerinnen in Deutschland an und vergleichen nach durchschnittlichen Zuschauern. Andere Metriken wie Follower oder Watch Time werden durch Sub-Marathons und andere Event-Streams leicht verfälscht. In den Top 100 finden sich nur 13 Frauen – diese haben es jedoch in sich.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 10 in Deutschland: Meloudya

Wer ist Meloudya? Die Streamerin am Schlusslicht unseres Rankings ist Meloudya. In ihren Twitch-Streams kann man sich auf eine bunte Mischung an Content freuen. Koch-Streams, Live-Spaziergänge und selbstverständlich Games stehen auf der Liste von Kristina. Am ehesten sieht man sie bei Story-, Horror-, Indie- oder Strategie-Spielen, sodass für jeden etwas dabei ist.

Durch ihre offene Art und die Bandbreite an Content gehört Meloudya zu den erfolgreichsten Streamerinnen in Twitch-Deutschland. Mit 1.914 durchschnittlichen Zuschauern kommt sie auf den 10. Platz unseres Rankings. Trotz des letzten Platzes lohnt sich ein Besuch im Stream von Meloudya allemal.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 9 in Deutschland: HoneyPuu

Wer ist HoneyPuu? Wer auf Gaming steht, sollte nicht am Kanal von HoneyPuu vorbeischlendern. Isabaell Schneider zeigt auf Twitch die unterschiedlichsten Games, sodass man auf seine Kosten kommt, egal ob man Minecraft, Valorant oder League of Legends mag. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht sie zusätzliche Stream-Highlights und Reaction-Content.

HoneyPuu zeigt sich oft mit anderen Influencern und konnte so die Herzen von besonders vielen Menschen erobern. In ihrem Stream schauen durchschnittlich 2.083 Menschen zu. In unserem Ranking der erfolgreichsten Streamerinnen schafft sie es somit auf Platz 9. Schaut in ihrem Stream vorbei und bewundert ihre neusten Kreationen in Minecraft!

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 8 in Deutschland: Gnu_Live

Wer ist Gnu_Live? Jasmin Sibel aka. Gnu ist eine wahre Wundertüte auf Twitch. Sie geht extrem gern auf Community-Wünsche ein, sodass man sich beinahe nie sicher sein kann, was sie als Nächstes spielt. Ob Horror-Games, Farming Sims oder Online-Shooter – bei Gnu kommt jeder auf seine Kosten. Einmal wöchentlich gibt es auch einen Sport-Stream zu sehen, für alle, die etwas Motivation zur Fitness brauchen.

Ihr Rundumschlag beim Content bringt Gnu auf Platz 8 unseres Rankings der erfolgreichsten Streamerinnen. Durchschnittlich 2.127 Fans haben ihr in den letzten 90 Tagen zugesehen. Der Erfolg der Streamerin kann sich also sehen lassen.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 7 in Deutschland: Sintica

Wer ist Sintica? Hier gibts was für die Ohren. Anika aka Sintica ist eine DJane und Producerin, die auf Twitch mit musikalischer Finesse überzeugt. In der Kategorie „Music“ zeigt sich Sintica vor ihren Turntables und legt für ihre Zuschauer auf. Hin und wieder schwingt sie sich aber auch an Simulationsspiele wie Construction Simulator oder beweist ihr Geschick in World of Warcraft.

In den letzten 90 Tagen kam Sintica auf durchschnittlich 2.132 Menschen vor dem Bildschirm, sodass sie in unserem Ranking auf dem 7. Platz landet. Mit sage und schreibe 20.000 Subs gehört Sintica aber noch in ein ganz anderes Ranking. Keine der deutschen Twitch-Streamerinnen auf der Liste hat so viele Subscriber wie sie. Wenn ihr auf Musik steht und Sintica auf dem Ranking weiter nach oben befördern wollt, solltet ihr auf ihrem Twitch-Kanal vorbeischauen.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 6 in Deutschland: Panikfee

Wer ist Panikfee? Wie sie selbst in ihrer Info auf Twitch schreibt: „Der Name ist Programm“. Panikfee findet man hauptsächlich in der Kategorie „Just Chatting“, wo sie ihren Followern die unterschiedlichsten Dinge aus ihrem Leben erzählt. Zusätzlich zockt die Streamerin hin und wieder Spiele wie Fall Guys oder Dead by Daylight. Auf ihrem YouTube-Kanal herrscht zwar seit einem Jahr Funkstille, aber dennoch zieht sie ihren Erfolg auf Twitch voll durch.

Mit durchschnittlich 2.207 Zuschauern kann sich Panikfee den 6. Platz auf unserer Liste der erfolgreichsten deutschen Streamerinnen sichern. Viele Streamer und Streamerinnen arbeiten eng zusammen, sodass gemeinsamer Content keine Seltenheit ist. Panikfee scheint sich vollkommen auf eigenen Beinen zu halten – allein dafür lohnt es sich auf ihrem Kanal vorbeizuschauen.

Größte Streamerinnen auf Twitch in Deutschland: Honorable Mentions

Zur Halbzeit unseres Rankings wollen wir ein paar deutsche Streamerinnen erwähnen, die es nicht in unser Ranking geschafft haben. Zwar hat Sintica mit 20.499 Subs (Stand 27. Oktober 2022, via twitchtracker.com) die meisten in unserem Ranking, jedoch wird sie noch von einer anderen Streamerin übertrumpft. Anastasia_Rose gehört mit 21.900 Subs (Stand 27. Oktober 2022, via twitchtracker.com) zu den 25 meistgesubbten Streamern der Welt! Zum Vergleich: Trymacs hat zur selben Zeit etwa 18.000 Subs. Sie hatte in den letzten 90 Tagen mit 1.413 durchschnittlichen Zuschauer weniger als die anderen Streamerinnen auf der Liste – aber trotzdem muss sie ihren Erfolg nicht verstecken.

Außerdem verdient DasNichu eine Erwähnung. Die deutsche Streamerin hat einen zweiten Twitch-Kanal, auf dem sie englischsprachigen Content bringt – Nihachu. Auf ihrem deutschen Kanal sahen in den letzten 90 Tagen durchschnittlich 1.649 zu – damit befindet sie sich in den Top 100 aller deutschen Streamer. Auf ihrem englischen Kanal Nihachu sahen sogar ganze 6.086 Menschen zu. Mit diesen Zahlen kann sie sogar der Nummer 1 in unserem Ranking der erfolgreichsten deutschen Streamerinnen Konkurrenz machen.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 5 in Deutschland: Das ist Mahluna

Wer ist Mahluna? Die 23-jährige Mahzad aka Mahluna ist seit 2019 auf Twitch zu finden. Als echte Gamerin zeigt sie ihre Expertise größtenteils in Valorant. Außerdem findet man die deutsche Streamerin in der „Just Chatting“-Kategorie, wo sie mit ihren Fans über die unterschiedlichsten Themen spricht. Auf ihrem YouTube-Kanal lädt sie nur sporadisch Content hoch, der sich aber mit ihrem Stream-Verhalten auf Twitch deckt.

Trotz geringerer Streamzeit als viele andere Frauen auf der Liste, konnte Mahluna in den letzten 90 Tagen durchschnittlich 2.240 Menschen zum Zugucken bringen. Damit ist sie Platz 5 auf unserer Liste der erfolgreichsten Frauen auf Twitch. In einem Tweet vom 13. Oktober kündigte Mahluna an, sich für eine unbestimmte Zeit aus der Onlinewelt zurückzuziehen – dennoch gebührt ihrem Erfolg der letzten 90 Tage Respekt.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 4 in Deutschland: quiteLola

Wer ist quiteLola? Die Streamerin hat sich in den letzten 90 Tagen ihren Weg auf Platz 4 der Twitch-Frauen gebahnt. Ihr Vlog-Content aus den verschiedensten Ecken der Welt macht sich quiteLola extrem beliebt. Mit knapp 450 Stunden „Just Chatting“ und nur wenigen Ausflügen in andere Kategorien hat sie sich eine große Fan-Gemeinde angeeignet und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Frauen auf Twitch.

Mit 2.602 durchschnittlichen Zuschauern in den letzten drei Monaten gehört quiteLola zur Spitze der Streamerinnen. Zwar ist nichts offiziell, aber seit Mitte des Jahres sieht man Lola immer öfter an der Seite von Tanzverbot. Ihren Erfolg kann die IRL-Streamerin aber auch ganz alleine stemmen und reiht sich zwischen den erfolgreichsten Frauen in Twitch-Deutschland ein.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 3 in Deutschland: xFibii

Wer ist xFibii? Fibi Pfeiffer ist eine waschechte Gamerin. Auf Twitch versetzt sie ihre Fans bei Valorant mit Gamesense und Aim ins Staunen. Außerdem kann man sie auf Twitch bei GTA 5, Minecraft, Fall Guys und etlichen weiteren Games beobachten – xFibii ist ein wahrhaftiges Multi-Talent. Trotzdem lehnt sie sich gern zurück, sodass „Just Chatting“ ebenfalls oft auf dem Programm steht.

In den letzten 90 Tagen hat xFibii durchschnittlich 3.010 Zuschauer verzeichnet. Sie hat durchschnittlich nur 10 Zuschauer weniger als Platz 2 auf der Liste – der kleine Unterschied lässt xFibii aber dennoch auf dem dritten Platz stehen. Auf dem Siegertreppchen der deutschen Streamerinnen steht sie aber vollkommen verdient.

TGrößte Streamerinnen auf Twitch – Platz 2 in Deutschland: AnniTheDuck

Wer ist AnniTheDuck? Auf Platz 2 der größten deutschen Streamerinnen steht AnniTheDuck. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Anissa Baddour und auf Twitch ist sie am meisten in unter „Just Chatting“ zu finden. Mit Cosplay- und Reaction-Content verzaubert die Streamerin ihre Fans, sodass ihr durchschnittlich über 3.020 Menschen auf Twitch zusehen.

Auf ihren YouTube-Kanälen bringt sie zusätzlichen Content mit Vlogs und Reactions – man muss ihr also nicht nur live zusehen. Oft sieht man sie an der Seite ihrer Partnerin RevedTV, jedoch kann AnniTheDuck auch auf eigenen Füßen stehen und überzeugt mit Rust Rollenspiel, Dungeons & Dragons sowie weiteren kunstvollen Streams beim Schneidern neuer Cosplays.

Größte Streamerinnen auf Twitch – Platz 1 in Deutschland: RevedTV

Wer ist RevedTV? Ihr kennt sie. Die erfolgreichste Streamerin in Deutschland ist Antonia Staab aka. Reved. Auf Twitch findet ihr sie hauptsächlich in der Kategorie „Just Chatting“ wie sie mit ihren Followern über die verschiedensten Themen spricht. Aber auch Games stehen bei der erfolgreichsten Streamerin unseres Rankings auf dem Plan.

Mit Reaction- und Comedy-Content versorgt sie außerdem ihren gleichnamigen YouTube-Kanal. In den letzten 90 Tagen hat RevedTV durchschnittlich über 6.530 Menschen vor die Bildschirme gebracht – mehr als doppelt so viel, wie ihre Partnerin. RevedTV und AnniTheDuck sind ein Paar, sodass sie gemeinsam ihren Erfolg an der Spitze von Twitch feiern können.