Fieser Whatsapp-Betrug: Hacker übernehmen Ihren Account mit nur einem Anruf

Von: Jan-Frederik Wendt

WhatsApp: Experten warnen vor einer neuen Betrugsmasche (Symbolfoto). © Zacharie Scheurer/dpa

Immer wieder lassen sich Whatsapp-Betrüger neue Tricks einfallen. Nun warnen Experten vor einer besonderen Masche, die viel Geld kosten kann.

Kassel - Die Polizei warnt regelmäßig vor fiesen Betrugsmaschen bei Whatsapp. Und immer wieder fallen Menschen auf die Tricks rein - auch in Kassel. Im hessischen Werra-Meißner-Kreis fiel eine Frau sogar mehrfach auf einen Whatsapp-Betrug herein. Die Täter gaben sich als Tochter der 61-Jährigen aus und baten um Geld für mehrere Rechnungen. Am Ende verlor das Opfer 7000 Euro, wie hna.de berichtet.

Nun warnen Expertinnen und Experten vor einem neuen Trick. In Indien übernehmen Cyberkriminelle die Whatsapp-Konten ihrer ausgewählten Opfer. Das Besondere: Die Verbrecher benötigen dafür nur einen einzigen Anruf. Das berichtet netzwelt.de.

Die Betrüger würden anrufen und ihre Opfer unter einem Vorwand dazu bringen, eine bestimmte Nummer zu wählen. Wer auf diese Masche hereinfällt, verliere sein Whatsapp-Konto an die Betrüger. Diese übernehmen das Konto und verlangten für die Rückgabe Geld von den Betroffenen.

Fieser Whatsapp-Betrug: Kriminelle übernehmen Konten mit einem Anruf

Bei der von den Kriminellen genannten Nummer handele es sich um eine Schnellwahl, mit der man eine Rufumleitung bei seinem Provider in Auftrag geben könnte. Das Telefon der Opfer würde in diesem Fall auf ein Telefon der Betrüger umgeleitet werden. Die Cyberkriminellen richteten dann Whatsapp mit der Nummer auf einem anderen Gerät ein und ließen das Konto per Anruf verifizieren.

Durch die Weiterleitung kämen die Täter an den für die Verifizierung benötigten Code. Durch diesen Trick könnten sie die Whatsapp-Konten übernehmen. Die Betrugsmasche sei von Rahul Sasi, dem Chef des Sicherheitsunternehmens CloudSEK, entdeckt worden. Bisher hätten Expertinnen und Experten die neue Betrugsmasche nur in Indien beobachtet - bei Nutzerinnen und Nutzern, welche die Provider Jio und Airtel nutzten.

Neue Whatsapp-Betrugsmasche könnte auch in anderen Ländern angewendet werden

Laut Sasi könne die Betrugsmasche schnell und unkompliziert in anderen Länder angewendet werden. Der Grund: Jeder Provider weltweit nutze die entsprechenden Rufnummern. Wer in einem Anruf dazu aufgefordert wird, eine bestimmte Telefonnummer zu wählen, solle lieber skeptisch reagieren und sicherheitshalber auflegen.

In der Vergangenheit machte Eltern eine bestimmte Whatsapp-Nachricht sorgen.