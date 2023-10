Wie der Druide Miraculix in den Asterix-Comics

„Kräuterhexe“ Walter (76): Seit 17 Jahren keinen Schnupfen!

Von: Uli Kellner

Kaum zu glauben, dass er bald 77 Jahre alt wird: „Kräuterhexe“ Walter Stoll – den letzten Schnupfen hatte er vor dem Eintritt ins Rentenalter. © Stefan Matzke / sampics

Der Wald ist sein Medizinschrank, das Draußensein seine Passion: Walter Stoll kennt jede Pflanze im Zugspitzgebiet - und macht sich deren Heilkraft zunutze.

Der Herbst gilt ja landläufig als Erkältungszeit. Viren schwirren herum, in München grassieren Ausläufer der Wiesn-Grippe, auch Corona meldet sich zurück. Einen lässt das alles kalt – weil er Arztbesuche nur vom Hörensagen kennt. „Zuletzt hatte ich vor 17 Jahren einen Schnupfen“, berichtet Wanderführer Walter Stoll, sonnengebräunte Haut unter den weißen Haaren, jugendlicher Schalk im Gesicht. Kaum zu glauben, dass er im November 77 Jahre alt wird. Das Geheimrezept seiner stählernen Gesundheit findet sich in den Bergen rund um die Zugspitze, in denen er seine Tage verbringt. Der Wald ist sein Medizinschrank, und das Wissen über die Heilwirkung der alpinen Flora hat ihm einen Ehrentitel eingetragen: „Kräuterhexe“, liebevoll verliehen von der jüngsten Tochter der Hoteliersfamilie Dengg.

In seinem Element: Wanderführer Walter Stoll inmitten der herrlichen Natur am Fuße der Zugspitze. © Stefan Matzke / sampics

„365 Tage im Jahr bin ich draußen“, berichtet Walter, der sich im Alter von 60 Jahren noch mal grundlegend neu erfunden hat. Vorher hat er ein Möbelhaus geleitet und seine Tage im Neonlicht verbracht. Am Tag seines Renteneintritts hatte er dann die glorreiche Idee, sich zum Kräuter- und Heilpflanzenpädagogen ausbilden zu lassen und sein Hobby auf diese Weise zum Beruf zu machen. Seither sitzt er keinen Tag zu Hause. Im Winter ist er auf Schneeschuhen unterwegs, im Sommer zeigt er den Gästen des Hotel Post in Lermoos eine Welt jenseits von Wellness und Haubenküche. Seine humorige Begründung für den Drang, draußen zu sein: „Zu Hause müsste ich staubsaugen oder sonst was machen – da gehe ich doch lieber in die Natur.“



Wer das Glück hat, einen Vormittag mit Walter durch die Wälder rund um die Zugspitze zu streifen, der sieht die Welt danach mit anderen Augen. „Alle mal anhalten“, ruft er die kleine Gruppe zurück, die drauf und dran war, an einer unscheinbaren Schönheit vorzulaufen, am gemeinen Pestwurz. Die kleine Pestkapelle auf der Ehrwalder Alm erinnert an die vielen Toten, die die Seuche im Mittelalter gefordert hat. Walter berichtet, dass die Pflanze, mit der einst Pestbeulen behandelt wurden, heute gegen Heuschnupfen hilft. Wenig später reibt er an einer gelben Pflanze, seine Finger werden rot. Echtes Johanniskraut! Hat jeder schon mal gehört. In der Heilkunde werden Depressionen damit behandelt, bei Walter dient das Hypericum perforatum zusätzlich als „After Sun“. Die Blüten vier, fünf Wochen in Sonnenblumenöl legen – fertig ist das natürliche Hausmittel gegen Verbrennungen.



Durch ihn sieht man die Natur mit anderen Augen: Walter Stoll mit Redakteur Uli Kellner. © Stefan Matzke / sampics

Was der Ottonormal-Wanderer für Unkraut hält, ist für Walter ein Wundermittel aus der Natur. Aus Spitzwegerich macht er seinen eigenen Hustensaft, Breitwegerich hilft gegen Mittelohrentzündung, die Goldrute wirkt wie ein Blasentee, die Vitamin-C-reiche Berberitze nimmt an heißen Tagen den Durst. Es wächst kein Kraut am Wegesrand, zu dem er keine spannende Geschichte erzählen kann. Es gibt sogar eine Pflanze, die einen Brummschädel lindert, wenn der Abend ein bisschen zu feuchtfröhlich geworden ist, die Lavendelweide. Ein bisschen wie beim Druiden Miraculix aus den Asterix-Comics – mit dem Unterschied, dass Walters Kräuter keine übermenschlichen Kräfte verleihen, aber ihm immerhin so viel Robustheit verleihen, dass er auch während der Corona-Krise jeden Tag bei bester Gesundheit seine Touren gemacht hat.



Wie der Druide Miraculix in den Asterix-Comics

In seinem Haus, berichtet Walter, stehen jederzeit zehn bis 15 solcher selbst gebrauter Wundermittel parat. Und wie das so ist bei (Kräuter-)Hexen: Man sollte es sich nicht mit ihnen verscherzen. Eine missliebige Nachbarin wollte Pfefferminztee selber herstellen, inspiriert durch Walters Fachwissen. Pech für sie, dass sie Rossminze erwischte und Walter sie heimlich grinsend machen ließ. Pfefferminztee kann frisch gemacht ein aromatischer Genuss sein, Tee aus Rossminze dagegen schmeckt „wie Terpentin“. Die Nachbarin, berichtet Walter schelmisch, sei dann auch irgendwann zurück nach Wien gezogen.



Zufluchtsorte am Fuße der Zugspitze Die Hoteliersfamilie Dengg, für die Walter Stoll seine Wandertouren anbietet, besitzt zwei unterschiedliche Häuser am Fuße der Zugspitze: Wer die Ruhe sucht und Haubenküche schätzt, ist in der traditionsreichen Post (Lermoos) bestens aufgehoben. Besonderes „Schmankerl“: Aus der Panoramasauna blickt man durch eine Fensterfront direkt auf die malerische Bergkulisse. Familien mit Kindern und Outdoor-Fans kommen eher im Zugspitzresort (Ehrwald) auf ihre Kosten. Das neueste Highlight neben der Spiele- und Wasserwelt auf 1500 Quadratmetern ist der im Juli eröffnete Naturbadeteich im großen Hotelgarten (10.000 m²).

Solche Geschichten erzählt der 76 Jahre alte Kräuterhexerich mit einem frechen Lausbubengrinsen. Bei anderen Themen hört für ihn dagegen der Spaß auf: Einmal sei ihm eine Dame aus NRW mit einem Strauß Orchideen entgegen gewandert. Walter belehrte sie, dass die zehn Orchideenarten rund um den Mittersee unter strengem Naturschutz stehen. Pflücken verboten! Die Dame beeindruckte das allerdings wenig, am Ende sei sie auch noch pampig geworden. Nach einer Anzeige, von Walter auf dem kleinen Dienstweg in Auftrag gegeben, dürfte es die teuersten Orchideen ihres Lebens gewesen sein. Und dabei hatte sie noch Glück, dass sich kein Edelweiß in ihren Strauß verirrt hatte. Stoll: „Für die Strafe, die auf einem Edelweiß steht, kannst du locker einen Kleinwagen kaufen.“ Man hält das für einen Scherz, doch ein Blick ins Internet bestätigt: Die Info ist wahr. 30 000 Euro Strafe kostet ein illegal gepflücktes Edelweiß. Stand auch in der Tiroler Tageszeitung.



Nicht nur fürs Seelenheil gut: Johanniskraut hilft auch gegen Sonnenbrand. © Stefan Matzke / sampics

Apropos Bergwelt. Walter ist nicht nur Wanderführer, sondern auch passionierter Jäger und Angler. Im Juni war er Lachse fischen in Norwegen, und oben auf der Jagdhütte bei Ehrwald erkennt er eine Gams mit bloßem Auge am gegenüber liegenden Fels. Kann das wirklich wahr sein, dass er mit fast 80 gestochen scharf sieht, sich jeden lateinischen Pflanzennamen merken kann, nebst den dazugehörigen Geschichten? Und dass es noch nicht lange her ist, dass Walter mit den Langlaufski eine Halbtagestour in Marathonlänge absolviert hat? Der vor Kraft strotzende Bergfex grinst: „Meine Frau sagt immer, ich soll jetzt mal einen Checkup beim Arzt machen. Bisher konnte ich mich aber erfolgreich davor drücken.“ Schon die Annahme, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, das Zulassen dieser Vorstellung in einem virenvernebelten Wartezimmer – „davon kann man ja nur krank werden“.

(Hinweis: Die Berichterstattung wurde unterstützt vom Posthotel Lermoos)