5,7 Mio. Deutsche von Altersarmut bedroht - Experte: Früh sparen

Wer das Alter sorgenfrei genießen will, muss zusätzlich vorsorgen – wenn man sich das leisten kann

München - Wenig Einkommen, kaum Geld für die alltäglichen Besorgungen: Immer mehr älteren Menschen in Deutschland drohen Armut oder soziale Ausgrenzung.

Waren 2010 noch 4,9 Millionen Menschen im Alter von 55 und älter betroffen, stieg deren Zahl seither kontinuierlich auf zuletzt 5,7 Millionen.

Dies geht aus aktuellen Daten des Europäischen Statistik­amts Eurostat hervor, auf die die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Linke) aufmerksam machte.

Damit waren 2015 schon 20,8 Prozent aller Menschen im Alter von 55 und älter von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 2006 waren es noch 18,2 Prozent. EU-weit liegt der Anteil mit 20,7 Prozent leicht unter dem in Deutschland. Daten für 2016 liegen noch nicht vor.

Betroffen ist etwa, wer mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts auskommen muss, also mit 1033 Euro netto im Monat oder weniger. Der Wert berücksichtigt alle Einkünfte.

Von Ausgrenzung bedroht ist laut dieser Statistik darüberhinaus auch, wer oft nicht rechtzeitig Miete, Wasser, Strom oder Heizung zahlen oder unerwartete Ausgaben oft nicht decken kann. Zudem fällt darunter, wer in Haushalten lebt, in denen die Bewohner im arbeitsfähigen Alter kaum erwerbstätig sind. „Kaum“ bedeutet in der Statistik, dass diese binnen eines Jahres 20 Prozent oder weniger ihrer möglichen vollen Arbeitszeit gearbeitet haben.

Insgesamt ist nach dieser Definition laut Euro­stat jeder Fünfte in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die Linken-Vizefraktionschefin Zimmermann sagte: „In der zunehmenden Armut Älterer spiegelt sich die gesamte Problemlage im Bereich Arbeit und Soziales: Hoher Anteil von Niedriglöhnen am deutschen Arbeitsmarkt, hohe Erwerbslosigkeit von Älteren und immer öfter Armutsrenten.“

Der Sozialverband VdK Deutschland forderte eine Rentenreform, damit die gesetzliche Rente Altersarmut verhindert.

Der Präsident des Sozialverbands SoVD, Adolf Bauer, sagte, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen und Solo-Selbstständige trügen ein besonders hohes Risiko, im Alter auf Grundsicherung angewiesen zu sein.

Experte: Schon in jungen Jahren für Rente sparen

Wer verhindern will, dass er im Alter in die Armutsfalle rutscht, dem bleibt nur eines: Zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat vorsorgen. Klar ist: Auch das muss man sich leisten können. Aber die Stiftung Warentest macht mit ihrem Rentenlücken-Rechner (siehe Tabellen) deutlich, wie wichtig der Faktor Zeit bei der privaten Altersvorsorge ist: Wer ein Guthaben von 100 000 Euro erreichen will, muss bei einer Durchschnittsverzinsung von drei Prozent monatlich 172 Euro einzahlen. Voraussetzung: Die Person hat bis zur Rente noch 30 Jahre Zeit.

Beginnt der Sparer erst zehn Jahre vor seinem Ruhestand damit, steigt der monatliche Sparbetrag auf 715 Euro. „Je früher man mit dem Sparen anfängt, umso kleiner können die Raten ausfallen“, sagt Theo Pischke von der Stiftung Warentest.

Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen empfiehlt gerade in jungen Jahren flexible Anlageformen. Die Vorteile: Sparraten können auch mal ausgesetzt werden. Und eine anfangs kleinere Sparrate lässt sich je nach Einkommensverhältnissen in der Höhe anpassen. Denn zu starre Altersvorsorgeprodukte sind notfalls nur mit Verlusten kündbar.

„Niemand sollte sich in die Pleite sparen, denn es gibt schließlich auch ein Leben vor der Rente“, sagt Oelmann. Deshalb rät sie jungen Menschen: „Sie sollten zunächst Schulden abbauen, existenzbedrohende Risiken wie Haftpflicht, Krankheit oder Berufsunfähigkeit absichern und sich einen Notgroschen ansparen.“ Als finanziellen Puffer für unvorhersehbare Ausgaben empfiehlt Oelmann drei Nettomonatsgehälter.

Wer flexibel spart, kann auf Zinsveränderungen schneller reagieren. Gerade während der Niedrigzinsphase ist das ein Vorteil. Da fragen sich manche: Lohnt es sich derzeit überhaupt zu sparen, wenn man kein Risiko eingehen will? „Für das Alter vorzusorgen, ist immer sinnvoll“, sagt Pischke. Zumal sich der Unterschied des Zinssatzes erst über einen längeren Zeitraum durch den Zinseszins­effekt stark auswirkt.

Pischke rechnet vor: Wer monatlich 100 Euro in einen Sparplan einzahlt, erhält nach zehn Jahren bei einer Verzinsung von einem Prozent 12 680 Euro. Liegt die durchschnittliche Verzinsung hingegen bei vier Prozent, sind es nach zehn Jahren 14 718 Euro – bei 30 Jahre Anlage wird der Zinseszinseffekt noch deutlicher.

Auch riskantere Anlagen wie Aktienfonds rentieren sich vor allem langfristig, „weil Sie so leichter Schwankungen an der Börse aussitzen können“, rät Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Bei kurzfristigen Investitionen muss jedoch mit Verlusten gerechnet werden.

Das bringt Sparen für eine Zusatz-Rente, wenn ich 100 Euro im Monat zurücklegen kann

Dauer der Anlage Zinssatz Gesamtsparsumme Monatliche Zusatzrente* 10 Jahre 1 Prozent 12.680 Euro 76,36 Euro 10 Jahre 2 Prozent 13.402 Euro 80,71 Euro 10 Jahre 4 Prozent 14.718 Euro 88,63 Euro 20 Jahre 1 Prozent 26.687 Euro 160,71 Euro 20 Jahre 2 Prozent 29.473 Euro 177,49 Euro 20 Jahre 4 Prozent 37.163 Euro 223,80 Euro 30 Jahre 1 Prozent 42.159 Euro 253,90 Euro 30 Jahre 2 Prozent 49.655 Euro 299 Euro 30 Jahre 4 Prozent 68.791 Euro 414,03 Euro * für 20 Jahre

Das bringt Sparen für eine Zusatz-Rente, wenn ich 200 Euro im Monat zurücklegen kann

Dauer der Anlage Zinssatz Gesamtsparsumme Monatliche Zusatzrente* 10 Jahre 1 Prozent 25.360 Euro 152,73 Euro 10 Jahre 2 Prozent 26.806 Euro 161,43 Euro 10 Jahre 4 Prozent 29.967 Euro 180,47 Euro 20 Jahre 1 Prozent 53.374 Euro 321,43 Euro 20 Jahre 2 Prozent 59.479 Euro 358,20 Euro 20 Jahre 4 Prozent 74.326 Euro 447,61 Euro 30 Jahre 1 Prozent 83.937 Euro 505,48 Euro 30 Jahre 2 Prozent 98.416 Euro 592,68 Euro 30 Jahre 4 Prozent 137.506 Euro 828,09 Euro * für 20 Jahre

Das bringt Sparen für eine Zusatz-Rente, wenn ich 500 Euro im Monat zurücklegen kann

Dauer der Anlage Zinssatz Gesamtsparsumme Monatliche Zusatzrente* 10 Jahre 1 Prozent 63.113 Euro 380,08 Euro 10 Jahre 2 Prozent 66.408 Euro 399,92 Euro 10 Jahre 4 Prozent 73.588 Euro 443,16 Euro 20 Jahre 1 Prozent 133.435 Euro 803,57 Euro 20 Jahre 2 Prozent 148.699 Euro 895,00 Euro 20 Jahre 4 Prozent 185.815 Euro 1119,01 Euro 30 Jahre 1 Prozent 209.838 Euro 1263,68 Euro 30 Jahre 2 Prozent 246.037 Euro 1481,68 Euro 30 Jahre 4 Prozent 343.757 Euro 2070,17 Euro * für 20 Jahre

tz