„Nicht lange überleben“: Abrams-Panzern droht schnelle Zerstörung durch Russland

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Insgesamt 31 Abrams-Panzer hat die USA der Ukraine zugesichert – die ersten zehn sollen schon da sein. Der Geheimdienst-Chef warnt vor Verlust der Panzer.

Kiew – Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg zieht sich weiter. Nun hat die Ukraine weitere Unterstützung in Form von Abrams-Panzern aus den USA erhalten. Geschätzte zehn Exemplare wurden früher geliefert, als ursprünglich erwartet, berichtet die New York Times. Es sei aber Vorsicht geboten, um die Panzer nicht direkt im Kampf mit Russland zu verlieren.

Abrams-Panzer im Ukraine-Krieg: „Um unsere Brigaden gegen die Besatzer zu verstärken“

Die Biden-Regierung hatte der Ukraine 31 M1 Abram-Panzer zugesichert. Am Montag teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ankunft der Panzer auf Telegram mit. „Abrams sind bereits in der Ukraine. Wir bereiten sie vor, um unsere Brigaden gegen die Besatzer zu verstärken“, sagte er. „Ich bin unseren Verbündeten für die Einhaltung der Vereinbarungen dankbar.“

Angaben zur Menge oder wann die Panzer einsatzbereit sind, machte Selenskyj nicht. Nach Angaben von Offiziellen der USA handelt es sich um etwa zehn Exemplare, die deutlich früher als geplant verschifft wurden. In den kommenden Monaten sollen die restlichen Panzer folgen.

Geheimdienst-Chef warnt: Abrams-Panzer sollten nicht unbedacht eingesetzt werden. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Vorsicht bei der Gegenoffensive: Abrams-Panzer sollen für „gut durchdachte Operationen“ genutzt werden

Wichtig sei nun, die Abrams nicht zu voreilig in den Einsatz zu schicken, erklärte Kyrylo Budanov vergangene Woche The Drive. Der ukrainische Militärgeheimdienst-Chef warnte, dass die Panzer „sehr maßgeschneidert, für äußerst spezifische, gut durchdachte Operationen“ im Laufe der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg eingesetzt werden müssten, sonst drohen sie zerstört zu werden. Würden die Abrams-Panzer einfach an die Front geschickt, „werden sie nicht lange auf dem Schlachtfeld überleben.“ Sie sollen zwar eingesetzt werden, um zu versuchen, die Verteidigungslinie Russlands zu durchbrechen, „aber sehr gut vorbeireitet.“

Vorerst würde die Ukraine den Standort der Panzer geheim halten, um sie „sie nicht durch Präzisionsangriffe verlieren wollen, bevor sie tatsächlich im Kampf sind“, erklärte Ben Hodges, ein pensionierter General der New York Times. Dann könne in Ruhe entschieden werden, wo und wann die Abrams am effektivsten im Ukraine-Krieg sind.

Panzer-Lieferung für Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Abrams-Panzer mehrschichtig gepanzert

Das US-Verteidigungsministerium hat beschlossen, anstelle der zuvor versprochenen M1A2 ein älteres Modell des M1A1 aus den Reserven der Armee zu versenden. Grund sei eine möglichst schnelle Verschiffung, so die Kyiv Post. Auch das ältere Modell verfüge über eine massive mehrschichtige Panzerung – zum Schutz vor panzerbrechenden Projektilen. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit beträgt 72 km/h auf der Straße und 48 km/h im Gelände. Die ukrainischen Streitkräfte würden sich freuen, die Abrams-Panzer in der Gegenoffensive einzusetzen und sehen einen Vorteil in einigen Abschnitten.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Abrams-Panzer für Ukraine-Offensive: Anzahl reicht nicht aus, um „den Krieg wesentlich zu beeinflussen“

Unklar ist, welchen Unterschied die Abrams-Panzer in der Gegenoffensive machen. Trotzdem: Die Ukraine hat bisher nur fünf der 71 erhaltenen Leopard-2-Panzer verloren, so Forbes. Zehn beschädigte Exemplare werden in EU-Ländern repariert. Auch die Abrams-Panzer seien in der Lage, es mit den den russischen Truppen aufzunehmen und nicht so schnell im Ukraine-Krieg unterliegen.

Zuvor sagte Militär-Experte, Michael Peck bei Newsweek allerdings, dass die Panzer zwar „der ukrainischen Gegenoffensive etwas mehr Durchschlagskraft verleihen würden. 31 Fahrzeuge reichen aber nicht aus, um den Krieg wesentlich zu beeinflussen.“ (hk)