Ärger im Hause Trump: Tochter Ivanka soll Kontakt mit ihrem Vater abgebrochen haben

Von: Lucas Maier

Im Hause Trump brodelt es, wieder ein Mal. Aber wie steht Tochter Ivanka zu ihrem Vater? Ein angeblicher Insider berichtet vom Zerwürfnis.

Washington – Der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, sorgt mit einer Schweigegeld-Affäre für Wirbel. Am Donnerstag (30. März) wurde Anklage gegen den 76-Jahre alten Republikaner erhoben. Vor einigen Tagen hatte Trump bereits versucht, Kapital aus der Anklage zu schlage. Er selbst hatte behauptet, dass seine Festnahme kurz bevor stehe und im selben Zug seine Anhänger zu Protesten aufgerufen.

Auch wenn die Anklageschrift noch unter Verschluss gehalten wird, ist bereits klar, dass der Republikaner wegen Schweigegeldzahlungen an eine Darstellerin von Erwachsenenfilmen vor Gericht gestellt werden wird. Es ist das erste Strafverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten der Vereinten Staaten.

Ex-US-Präsident Trump: Tochter mit Statement in den sozialen Netzwerken

Die aktuelle Affäre um Donald Trump soll auch das Verhältnis zu seiner Ehe-Frau Melania Trump (52) belasten. Über die Auswirkungen zu seinem Verhältnis mit der ältesten Tochter Ivanka (41), gibt es derzeit unterschiedliche Anzeichen. Vier Jahre lange hat die Tochter als Beraterin für Donald Trump fungiert. Über Instagram schrieb Ivanka am Freitag (31. März): „Ich liebe meinen Vater und mein Land. Heute schmerzt mich beides.“

USA: Hat Ivanka Trump mit ihrem Vater gebrochen?

Weiter schrieb die 41-Jährige, dass sie Stimmen von allen politischen Lagern schätze. Sowohl die, die ihren Vater unterstützten, als auch die die ihre Besorgnis zum Ausdruck brächten.

Ivanka Trump: Angeblicher Insider berichtet über gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater

Zu ihrer derzeitigen Verbindung zu ihrem Vater, Donald Trump, schrieb die Ex-Präsidentenberaterin nichts. Das US-Magazin People, will aber mit einem Insider über die Auswirkungen der aktuellen Affäre gesprochen haben. Demnach soll Trumps Ehefrau Melania deshalb bereits seit Jahren wütend sei. Allerdings wolle sie sich nicht öffentlich dazu äußern.

Auch das Verhältnis zu Tochter Ivanka soll derzeit eher angespannt sein, so die Informationen des US-Magazins. Bereits vor geraumer Zeit soll die 41-Jährige die Kommunikation mit ihrem Vater eingestellt haben. „Auch wenn Ivanka ihren Vater liebt, weiß sie, wie unmöglich er manchmal sein kann“, so die Quelle gegenüber People.

USA: Fällt Donald Trump immer mehr in Ungnade?

Bei einer möglichen erneuten Kandidatur von Donald Trump wolle seine älteste Tochter in nicht mehr politisch unterstützen. Das erklärte Ivanka bereits kurz nachdem Donald Trump angekündigt hatte, im Jahr 2024 erneut kandidieren zu wollen. „Ich habe nicht vor, mich in der Politik zu engagieren. Obwohl ich meinen Vater immer lieben und unterstützen werde, werde ich dies in Zukunft außerhalb der politischen Arena tun“, so Ivanka in dem Schreiben wörtlich.

Auch die Quelle von People sprach davon, dass Ivanka „mit der Politik fertig sei“. Das US-Magazin zitiert noch eine weitere Person aus dem Umfeld der Trump-Tochter. Die Quelle behauptete, dass Spannungen in der Vater-Tochter-Beziehung nicht der Fall wären. Ivanka konzentriere sich lediglich mehr auf ihr Privatleben.

Beide Quellen werden von People anonymisiert zitiert, was eine unabhängige Überprüfung der Aussagen bis zuletzt nicht ermöglichte. Für eine Anfrage von IPPEN.MEDIA war Ivanka Trump nicht zu erreichen. (Lucas Maier)