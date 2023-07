„Bleib zu Hause“: Jetzt legt sich Melonis Lebenspartner mit Lauterbach an

Von: Eileen Kelpe

Lauterbach twittert aus seinem Italien-Urlaub über die Hitzewellen – und erntet Kritik. Nun empört sich auch Melonis Lebenspartner über den Tweet.

Rom – Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat seinen Urlaub in Italien verbracht. Dabei löste er mit einem Tweet heftige Empörung aus. Nun hat auch der Lebenspartner von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Kritik geäußert. Andrea Giambruno, TV-Journalist und -Moderator beim privaten Sender „Rete 4“, schimpfte in seiner eigenen Sendung sichtlich aufgeregt über den SPD-Politiker.

Andrea Giambruno, Lebenspartner von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wettert gegen Tweet von Lauterbach. © IMAGO/Fabrizio Corradetti

Empörung über Tweet: Lauterbach kommentiert Hitzewellen in Italien auf Twitter

Italien wird aktuell von Wetterextremen heimgesucht: Im Norden wüten die Stürme und im Süden die Hitze. Als Karl Lauterbach im Italien-Urlaub war, veröffentlichte er am 13. Juli folgenden Tweet: „Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“ In Italien sorgte dieser Tweet für Empörung. Nachdem die Tourismusministerin Daniele Santanchè sich geäußert hatte, wettert nun auch der Melonis Lebenspartner Andrea Giambruno gegen Lauterbach.

„Bleib zu Hause!“: Melonis Lebenspartner wettert in TV-Sendung gegen Lauterbachs Tweet

Andrea Giambruno regte sich während der Sendung „Diario del Giorno“ am Mittwoch über Lauterbachs Äußerungen auf Twitter auf: „Wenn es dir nicht passt, dann bleib zu Hause!“ Schon einen Tag später verbreitete sich dieser Ausschnitt in den sozialen Medien und in den italienischen Medien, so die Deutsche Presseagentur. Auch die Verwechslung mit einer Kirche, in der Lauterbach Abkühlung suchte, sorgte für Spott in Italien, wie unter anderem La Stampa berichtete.

Kritik an Lauterbach Tweet: Giambruno fällt immer wieder mit kontroversen Äußerungen auf

„Seit 20, 30 Jahren müssen uns die Deutschen irgendwie erklären, wie wir leben müssen“, schimpfte Giambruno während einer Diskussion im Studio. „Merkel kommt her, er kommt hierher, wenn es dir nicht passt, bleib zu Hause“, so Giambruno weiter als Anspielung auf die Italien-Urlaube von Altkanzlerin Angela Merkel. „Bleib im Schwarzwald, das ist besser, oder?“ Giambruno fiel bereits in den vergangenen Tagen mit kontroversen Äußerungen zur Hitzewelle auf. (eike/dpa)