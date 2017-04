News-Blog vom AfD-Parteitag: Petry wirbt für „realpolitischen“ Kurs

Köln - Mitten in der Kölner Innenstadt findet an diesem Wochenende der AfD-Parteitag statt. Dort soll es unter anderem um das Wahlprogramm für die Bundestagswahl gehen. Wir berichten im News-Blog.

Die Alternative für Deutschland (AfD) kommt in Köln zum Bundesparteitag zusammen.

Themen sind unter anderem das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017.

Ob auch ein Spitzenkandidat gewählt wird, ist noch offen.

Köln rechnet mit heftigen Protesten und setzt zusätzliche Polizisten ein.

+++ Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erhofft sich von den Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag in ihrer Stadt ein Signal für Toleranz, Respekt und Vielfalt. Sie wünsche sich, „dass wir heute gute Bilder aus Köln bekommen“, sagte die parteilose Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie wollte auch selbst an der Hauptkundgebung gegen die AfD teilnehmen.

+++ Wie kurios: Mit

Polizei-Eskorte sind am Samstag 13 Kölner Brautpaare zum Standesamt im Historischen Rathaus

geleitet worden. Der Grund ist eben der AfD-Parteitag in Köln, weil sich das Rathaus in der Nähe des Tagungshotels befindet.

AfD-Parteitag in Köln: Wird Petrys „Zukunftsantrag“ beraten?

+++

Parteichefin Frauke Petry

hat auf dem Bundesparteitag der AfD in Köln alles auf eine Karte gesetzt. Ungeachtet der Kritik von Parteifreunden warb die Bundesvorsitzende am Samstag in ihrer Eröffnungsrede für den von ihr favorisierten

„realpolitischen Kurs“

. Dies sei notwendig, weil das Bild der Partei in der Öffentlichkeit sonst zu stark von einer lauten Minderheit bestimmt werde, sagte die AfD-Bundesvorsitzende. Sie verstehe, dass viele Parteimitglieder die Auseinandersetzung scheuten. Dies sei emotional zwar verständlich, aber es sei „nicht mutig“, sagte sie in Anspielung auf das Parteimotto „Mut zur Wahrheit“.

Gleichzeitig räumte Petry Fehler ein. Sie sagte, es tue ihr leid, dass sich Parteivize Alexander Gauland durch eine Formulierung in ihrem kürzlich veröffentlichten „Zukunftsantrag“ angegriffen gefühlt habe. Dies sei nicht ihre Absicht gewesen. Sie sei auch bereit zu Änderungen an diesem Antrag.

+++ Begleitet von Protesten und einem Großeinsatz der Polizei hat am

Samstag der AfD-Bundesparteitag in Köln begonnen

.

Rund 600 Delegierte wollen das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschieden

. Im Mittelpunkt steht auch die Frage, wer als Spitzenteam antritt, nachdem Parteichefin Frauke Petry überraschend angekündigt hatte, sie stehe nicht für eine Spitzenkandidatur bereit. Denkbar ist, dass sich ein Trio aus den beiden Vize-Vorsitzenden Alexander Gauland und Beatrix von Storch sowie dem baden-württembergischen Vorstandsmitglied Alice Weidel zur Wahl stellt.

Als erste spricht Petry, die eine strategische Neuausrichtung durchsetzen und die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen will. Die Parteiführung gilt als heillos zerstritten. Welches Lager in Köln die Oberhand gewinnt, könnte sich schon am Vormittag beim Beschluss der Tagesordnung abzeichnen: Dann entscheidet sich, ob Petrys „Zukunftsantrag“ überhaupt beraten wird.

AfD-Parteitag in Köln: Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei

+++ Die ersten Demonstrationen sind losgegangen. Das Bündnis „Solidarität statt Hetze“ organisierte einen „Sternmarsch“ rund um das Tagungshotel. Die 50 bis 60 Teilnehmer blockierten mit einer Fahrrad-Barrikade teilweise eine der Hauptzugangsstraßen. Es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei.

+++ Kurz vor Beginn des AfD-Bundesparteitags in Köln hat die Polizei die Lage in der Stadt als „unruhig“ beschrieben. „Es gibt bisher noch nichts Herausragendes, aber die

Lage ist unruhig

“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. „Da scheint sich was zu entwickeln.“

Im Stadtteil Deutz kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben die Personalien von etwa 100 Personen, nachdem diese versucht hätten, eine Polizeikette zu durchbrechen. An einer anderen Stelle in Deutz seien die Reifen eines Autos angezündet worden. In der Stadtmitte wurden Passanten, die dem Anschein nach auf dem Weg zum Tagungshotel der AfD waren, von Demonstranten beschimpft und ausgepfiffen.

+++ Die AfD trifft sich zu ihrem Parteitag in Köln. Nach dem Rückzieher von Frauke Petry ist offen, ob sich die Partei auf eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 einigen kann. In Köln selbst wird am Wochenende Ausnahmezustand herrschen. Zahlreiche Protestkundgebungen haben sich angemeldet. Das heißt, die Polizei sperrt Straßen und Bereiche um den Heumarkt ab. Rund 4000 Polizisten werden im Einsatz sein. Sogar der Luftverkehr über der Stadt wird eingeschränkt. Wir berichten im News-Blog vom AfD-Bundesparteitag.

+++ Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum AfD-Parteitag zusammengefasst.

AfD-Parteitag in Köln: Droht erneute Spaltung?

Wie geht es weiter mit der AfD? Die rechtspopulistische Partei steht vor einem richtungsweisenden Parteitag. Spaltet sich die AfD oder versöhnt sie sich? In Köln wird sich zeigen, ob die Partei auf Kurs Höcke oder Petry geht. Es wäre bereits zum zweiten Mal in ihrer Geschichte, dass die Alternative für Deutschland einen Teil ihrer Anhängerschaft verliert. So ging im Juli 2015 Parteigründer Bernd Lucke als Vertreter des bürgerlich-liberalen Flügels. Beim Essener AfD-Parteitag wurde er von Petry-Anhängern regelrecht aus dem Saal gebuht.

+ Im Maritim-Hotel findet der AfD-Parteitag statt. © dpa

Zu Luckes Gegenspielern zählten damals auch Alexander Gauland, inzwischen härtester Widersacher Petrys, und der nordrhein-westfälische Landeschef Marcus Pretzell, inzwischen der Ehemann Petrys. Im Vorfeld der Spaltung hatte Lucke die Kampagne "Weckruf 2015" gestartet. Nach dem Essener Parteitag verließen mit ihm viele gemäßigte Mitglieder die AfD. Es entstand die Partei ALFA, die sich später in LKR umbenannte, und politisch bedeutungslos ist. Die AfD rutschte in Umfragen auf drei Prozent ab. Ihr Wiederaufstieg erfolgte im Zuge der Flüchtlingskrise im Herbst 2015.

AfD-Parteitag in Köln: Spitzenkandidaten-Wahl ungewiss

Ursprünglich plante die Partei, in Köln eine Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 festzulegen. Allerdings ließ Parteichefin Frauke Petry wissen, dass sie für dieses Amt nicht zur Verfügung steht.

Vorstandsmitglied Georg Pazderski sagte dazu am Donnerstag vor dem Parteitag: „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir kein Spitzenteam und auch keinen einzelnen Spitzenkandidaten benennen werden“.

Der Berliner Fraktionschef erwartet ohnehin, dass sich das gesamte Spitzenpersonal der Partei, inklusive der Landesvorsitzenden, im Wahlkampf engagiert. „Wir punkten durch Themen, da sind die Köpfe nicht so wichtig“, fügte Pazderski hinzu. „In unserer Partei ist jeder ersetzbar“, betonte der AfD-Vorstand, der selbst nicht für den Bundestag kandidiert.

AfD-Parteitag in Köln: So bereitet sich die Stadt darauf vor

Es haben bereits zahlreiche Gruppierungen Proteste gegen den Parteitag der AfD angekündigt (das berichtet der WDR). Das Bündnis „Köln stellt sich quer“ besteht aus rund 70 Unterstützergruppen, die um 13 Uhr am Samstag einen großen Demonstrationszug geplant haben. Ebenfalls auf dem Heumarkt trifft sich das Aktionsbündnis „Köln gegen Rechts“, deren Ziel es ist, „massenhafte kreative Blockaden“ zu errichten. So plant die feministische Gruppe „Frauen in Bunt“ eine Menschenkette um das Hotel.

+ Der Heumarkt wird Schauplatz zahlreicher Protestkundgebungen zum AfD-Parteitag. © dpa

Auch Kölns Karnevalisten sind vor Ort. Sie treffen sich um 14 Uhr im Inneren Grüngürtel und sprechen sich für „Vielfalt und Toleranz“ aus. Unter anderem mit von der Partie sind die Kölner Kult-Bands: Bläck Fööss, Brings und Höhner. Die christlichen Kirchen wollen unter dem Motto „Unser Kreuz hat keine Haken“ friedlich protestieren. Am Freitagabend ist in einer Kirche nahe dem AfD-Tagungshotel ein "Politisches Nachtgebet" geplant.

sap mit Material von dpa und AFP