„Ich spreche Russisch“: Tantra-Masseurin begleitete Abgeordneten-Trip nach Russland – AfD untersucht Vorfall

Von: Andreas Apetz

Drei AfD-Abgeordnete sollen auf einer Reise nach Russland von einer Tantra-Masseurin begleitet worden sein. Offiziell war die Dame als Übersetzerin dabei.

Moskau – Die Reise dreier AfD-Funktionäre nach Russland im vergangenen September sorgt nun für weitere Unruhe innerhalb der Partei. Auf Nachfrage des Spiegels teilte ein Sprecher des Landesverbands Nordrhein-Westfalen mit, dass derzeit „Parteiordnungsmaßnahmen“ gegen zwei weibliche Mitglieder geprüft werden. Die beiden Frauen hatten die Landtagsabgeordneten Christian Blex (Nordrhein-Westfalen), Hans-Thomas Tillschneider (Sachsen) und Daniel Wald (Sachsen) bei ihrem Trip begleitet.

Nach Angaben der AfD hatten die beiden Damen die Reise nach Russland als Übersetzerinnen angetreten. Beide arbeiten jedoch nicht in diesem Beruf. Spiegel-Informationen zufolge ist Swetlana R. als Bürokauffrau bei einer Kfz-Werkstatt tätig. Natalie V. betreibt ein Tantra-Massagestudio. Dort können sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Tantra-Masseurin begleitet Abgeordnete bei Russland-Reise – Frau war bereits auf AfD-Demos

Natalie V. ist in der AfD kein unbekanntes Gesicht und nahm schon mehrfach an Demonstrationen der Partei teil. Auf ihrem YouTube-Kanal forderte V. den Sturz des „MerKILLRegime“ und bezeichnete andere Partien als die AfD als „erbärmlichen Dreck“. In Bezug auf ihre Russlandreise im September sagte Natalie V. sie „beherrsche einfach Russisch“ und engagiere sich gern politisch. Sie bestätigte außerdem, dass die Fraktion in Sachsen-Anhalt alle Reise- und Hotelkosten übernommen habe.

Der AfD-Abgeordnete Christian Blex wurde nach seiner Russland-Reise aus der Landtagsfraktion geworfen. (Archivfoto) © Sven Simon/Imago Images

Auch Swetlana R. nahm bereits an einer AfD-Demonstration teil und verteidigte dort Russland. Laut R. veröffentlichten die Medien nur das, was der „Bundesnachrichtendienst vorschreibt“. Auch auf der Friedensdemo von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer Ende Februar waren zahlreiche AfD-Anhänger vertreten. Die Linke distanzierte sich von der Aktion aufgrund der fehlenden Abgrenzung nach rechts.

Zu der Frage, warum die beiden Frauen aus Nordrhein-Westfalen für die Reise ausgewählt wurden, wollte sich die AfD-Fraktion bislang nicht äußern.

„Privatreise“: AfD distanziert sich von Russland-Trip

Für die Reise hagelte es von allen Seiten Kritik. Auch aus den eignen Reihen gab es keinen Rückhalt. Neben Russland sei Ziel der drei Abgeordneten gewesen, in den Donbass zu reisen. Das Gebiet im Osten der Ukraine gilt als russisch besetzt und besonders stark umkämpft. Nachdem Vertreter anderer Parteien der AfD vorgeworfen hatten, auf der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stehen, kündigte ein Parteisprecher der AfD das vorzeitige Ende der Abgeordneten-Reise an. Die AfD-Parteispitze war nach eigenen Angaben nicht in die Reise eingeweiht und distanzierte sich davon. AfD-Chefin Alice Weidel hatte die Reise als „Privatreise“ bezeichnet.

Mittlerweile hat die Partei Blex aus der NRW-Landtagsfraktion ausgeschlossen. Als Grund wurde ein „schwerwiegender Vertrauensbruch“ genannt. Für weitere Zusammenarbeit gebe es „keine Grundlage mehr“. Mitglied des Landtags darf Blex jedoch bleiben. Die Abgeordneten Tillschneider und Wald sind weiterhin Teil der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt. (aa mit dpa)