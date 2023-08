Mitschüler äußert sich öffentlich: Aiwanger habe mit Hitlergrüßen und Judenwitzen „immer auffallen“ wollen

Von: Helmi Krappitz

Belastende Details über Aiwanger: Ein ehemaliger Mitschüler meldet sich nun namentlich zu Wort und spricht von Hitlergrüßen und Judenwitzen. Die Freien Wähler stehen hinter ihrem Parteichef.

München – Die Vorwürfe gegen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger häufen sich: Der Freie-Wähler-Chef soll in der elften Klasse angeblich ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Sein Bruder Helmut hatte sich nach der Veröffentlichung als Urheber bekannt. Nach vielen anonymen Erinnerungen an den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten zu Schulzeiten, hat sich ein Ex-Mitschüler nun öffentlich geäußert.

„Da wollte er immer mit auffallen“: Aiwanger machte Hitlergrüße und Judenwitze

Drei Jahre lang ging Mario Bauer mit Hubert Aiwanger in am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg in eine Klasse. Während der Zeit habe der Minister ab und zu beim Betreten des Klassenzimmers „einen Hitlergruß gezeigt“, erzählte Bauer dem BR-Format „Report München“. Zusätzlich habe Aiwanger „sehr oft“ Hitler-Reden imitiert. „Da wollte er immer mit auffallen“, sagte Bauer weiter. Witze über Juden und über das Konzentrationslager habe Aiwanger „hundert prozentig“ gemacht.

Viele Mitschüler hätten den Freie-Wähler-Chef damals als „Spinner“ abgetan. „Welche starke Gesinnung dahinter gesteckt hat“ sei Bauer unklar. „Das kann man schwer sagen.“

Vorwürfe: Disziplinarausschuss-Lehrer machte Flugblätter öffentlich

Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung (SZ) über das antisemitische Hetzblatt berichtet, das von einem „Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ als „Preis“ für „Vaterlandsverräter“ sprach. Aiwanger sei damals vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen worden. Ein ehemaliger Lehrer, der damals dem Ausschuss angehörte, habe sich nach einer Rede des Politikers dazu entschlossen, mit dem Flugblatt zur Zeitung zu gehen. Er wollte anonym bleiben. Bauer ist der Erste, der sich namentlich zu Wort meldete.

Laut eines ehemaligen Mitschülers habe Aiwanger zu Schulzeiten „sehr oft“ Hitler-Reden imitiert. © picture alliance/dpa | Tobias C. Köhler

Hubert Aiwanger bestreitet das Verfassen des Flugblattes. Bei ihm wurden damals ein oder mehrere Flugblätter gefunden. Ob er sie weitergegeben habe, sei ihm „heute nicht mehr erinnerlich“, teilte er in einer Stellungnahme mit. Nach den ersten Vorwürfen bekannte sich sein Bruder Helmut als Verfasser. Geschrieben habe er das Flugblatt aus Wut, eine Jahrgangsstufe wiederholen zu müssen, sagte er der Mediengruppe Bayern.

„Diffamierungsversuche“: Freie Wähler stehen hinter Aiwanger

Im Bericht des BR äußerten sich die Freien Wähler zu den Aiwanger-Vorwürfen: „Der Landesverband der Freien Wähler Bayern, der Vorstand der Freien Wähler Landtagsfraktion sowie alle Kabinettsmitglieder der Freien Wähler stehen geschlossen hinter Hubert Aiwanger. Sie wehren sich gegen alle Diffamierungsversuche und Spekulationen zur Person Hubert Aiwanger.“

Offene Fragen: Söder fordert Aufklärung von Freie-Wähler-Chef

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert in der Zwischenzeit Aufklärung. In einer Pressekonferenz am Dienstag (29. August) hatte er mitgeteilt, 25 offene Fragen schriftlich an Aiwanger gestellt zu haben. „Da darf jetzt nichts mehr dazukommen“, sagte Söder. Aiwanger bleibe aber im Amt als Vize-Ministerpräsident Bayerns. (hk)