„Hinweise auf Anschlag“: Weidel sagt Auftritt vor Bayern-Wahl ab

Aus Sicherheitsgründen nimmt AfD-Chefin Alice Weidel nicht an einer Kundgebung in Mödlareuth teil. Die Stimmung in Bayern ist zuletzt aggressiver geworden.

Mödlareuth – Dieser Termin sollte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfes in Bayern sein; aber AfD-Chefin Alice Weidel hat kurz vor der Bayern-Wahl am Sonntag, 8. Oktober, ihren Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei am Tag der Deutschen Einheit aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Grund für Weidels Verzicht war kürzlich ein „sicherheitsrelevanter Vorfall“, wie ihn ein Sprecher der Politikerin umschrieb. „Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten“, sagte er.

Zu einzelnen Sachverhalten blieb eine Sprecherin des Bundeskriminalamts gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verschwiegen und sagte lediglich, der Verzicht der AfD-Vorsitzenden auf öffentliche Auftritte sei aus Vorsichtsgründen erfolgt. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, und die Bedrohung von Alice Weidel ist der nächste Vorfall in einem regionalen Wahlkampf, der aufgeheizt ist, wie kaum einer zuvor.

Umfragen: CSU verfehlt absolute Mehrheit, Platz zwei hart umkämpft

Hart umkämpft wird der zweite Platz hinter der CSU um Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder. Drei Parteien ringen darin Kopf an Kopf – bisher liegt die AfD in Umfragen mit 14 Prozent um einen Prozentpunkt sowohl hinter den Freien Wählern als auch hinter den Grünen mit jeweils 15 Prozent. Ziel von Ministerpräsident Markus Söder und wahrscheinliches Resultat der Wahl ist die Fortsetzung der stabilen Koalition mit den Freien Wählern um Hubert Aiwanger; die AfD als auch die Grünen betrachtet Söder als Feindbild Bayerns. Für Söder ist wichtig, sich sowohl von den Grünen als auch von der AfD abzugrenzen.

Insofern wollte sich die Bundes-Chefin der AfD in Mödlareuth eine gute Position für den Endspurt verschaffen. Aufgrund des diffusen Bedrohungs-Szenarios hatte sie aber auf einen persönlichen Auftritt verzichtet.

Verzicht auf persönlichen Auftritt: Nach einem „Sicherheitsvorfall“ macht die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel Wahlkampf lediglich per Videobotschaft © Martin Schutt/dpa

Weidel wandte sich stattdessen mit einer Videobotschaft an ihre Anhänger. „Ich würde nichts lieber tun, als heute bei euch zu sein, aber ich kann es leider nicht“, sagte sie und rief dazu auf, der bayerischen Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder bei der kommenden Wahl einen Denkzettel zu verpassen. Mödlareuth ist ein geschichtsträchtiger Ort, denn durch ihn verlief bis zur Wiedervereinigung die Grenze zwischen der BRD und der DDR.

Wahlkampf: Die Stimmung in Bayern kocht hoch

Am Tag der Deutschen Einheit hatten drei Kundgebungen in Mödlareuth stattgefunden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Thüringer Polizei verlief bis zum Nachmittag alles ruhig. Insgesamt waren laut Polizei 5000 bis 6000 Menschen in den Ort gekommen. Zu einer weiteren Kundgebung hatten CDU und CSU geladen. Zudem waren auch zahlreiche Gegendemonstranten der AfD-Kundgebung gekommen, um für Demokratie und Weltoffenheit und gegen Rechtsextremismus aufzutreten. Aufgerufen hatte dazu unter anderem die Aktion „Mödlareuth grenzenlos bunt“.

Insgesamt scheint sich die Stimmung im bayerischen Wahlkampf zu radikalisieren. Erst kürzlich sind die beiden Spitzenkandidaten der Grünen für den Bayerischen Landtag, der Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann sowie die Grünen-Abgeordnete Katharina Schulze, auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm während einer Wahlkampfveranstaltung mit einem Stein beworfen worden – von einem vermeintlichen Anhänger der Querdenker-Szene. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Stimmung in Bayern kocht dennoch hoch.

Politiker immer häufiger Opfer von Bedrohung oder Gewalt

Das beschreibt auch Peter Müller, der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, im ARD Presseclub: „Das fängt an mit Wahlplakaten, die beschmiert und zerstört werden – in Augsburg 40 Prozent. Und nicht nur die der Grünen, aber eben auch. Und das endet dann eben mit dem Steinwurf in Neu-Ulm. Aber dass wir in diesem bayerischen Wahlkampf eine Tonlage haben, die ein Umfeld schafft, so dass am Ende doch ein Stein geworfen wird, das glaub ich schon.“

Tatsächlich hat die verbale wie physische Gewalt gegen Parlamentarier und deren Büros in den vergangenen Jahren zugenommen; laut einer Antwort der Bundesregierung auf Anfragen der AfD-Fraktion vom August wurden zwischen Anfang Januar und Ende Juni 2023 bundesweit 739 Angriffe auf Repräsentanten der im Bundestag vertretenen Parteien registriert. Im zweiten Halbjahr 2022 lag die Zahl der Fälle laut Angaben des Bundesinnenministeriums bei 392.

Bezogen auf Amts- und Mandatsträger stellte der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2. Juni 2019 einen negativen Höhepunkt der Gewalt dar. Eines der prominentesten und auch am schwersten betroffenen Opfer von extremer körperlicher Gewalt ist der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Der 12. Oktober 1990 war ein ganz normaler Wahlkampftermin in seiner baden-württembergischen Heimat. Doch dann schoss ein geistig Verwirrter auf den damaligen Bundesinnenminister; seither ist Wolfgang Schäuble querschnittsgelähmt. Auch Oskar Lafontaine (aktuell parteilos) wurde während einer Wahlkampfveranstaltung lebensgefährlich verletzt – rund ein halbes Jahr vor Wolfgang Schäuble.

Im Bundestagswahlkampf warb deren damaliger Spitzenkandidat in der Köln-Mülheimer Stadthalle vor mehreren Hundert Menschen um Stimmen für die SPD. Die Attentäterin trat mit Blumen und einem Autogrammwunsch auf ihn zu, bevor sie ihm mit einem Fleischermesser in den Hals stach und Lafontaines Halsschlagader nur knapp verfehlte. Die Täterin galt ebenfalls als geistig verwirrt anstatt politisch motiviert. Lafontaine setzte seinen Wahlkampf nach seiner Genesung aber mit öffentlichen Auftritten fort.