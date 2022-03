Streit um Kunden-Entlastung im ÖPNV: Null- oder Neun-Euro-Ticket?

Von: Astrid Theil

Das von der Bundesregierung beschlossene Neun-Euro-Monatsticket für öffentliche Verkehrsmittel steht vielfach in der Kritik. Die Landesverkehrsminister bevorzugen ein Nulltarif-Ticket.

Berlin - Die Landesverkehrsminister wollen mehrheitlich statt der von der Ampel-Koalition in Berlin beschlossenen Neun-Euro-Monatstickets für öffentliche Verkehrsmittel lieber ganz auf eine Bezahlung verzichten. So könne der administrative Aufwand für die Verkehrsverbünde verhältnismäßig gering gehalten werden, sagte die Vorsitzende der Konferenz, Bremens Bürgermeisterin Maike Schäfer (Grüne). „Insofern ist das jetzt eine Empfehlung, die in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe geprüft werden soll“, betonte sie im Anschluss an die Sondersitzung. Die Kosten hierfür müsste vollständig vom Bund getragen werden.

Der Koalitionsausschuss habe sich laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bereits am Vortag mit einer solchen Nulltariflösung auseinandergesetzt. Das Gremium habe sich jedoch für die Neun-Euro-Variante entschieden, die allerdings bei der Ländergruppe weniger Unterstützung erfuhr. Die Ampel-Regierung hatte beschlossen, für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einzuführen. Dieser Plan ist Teil des Entlastungspakets und soll wie die anderen Beschlüsse dieses Pakets für drei Monate gelten. Sie soll unter anderem die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel ergänzen.

Neun-Euro-Ticket des Ampel-Regierung: Probleme bei der konkreten Umsetzung

„Damit wollen wir die Nutzung des ÖPNV gerade in der jetzigen Zeit besonders attraktiv machen und die Menschen motivieren, die Angebote zu nutzen“, sagte Wissing am Donnerstag (24. März). Bei der Planung der konkreten Umsetzung gab es jedoch Probleme. Um diese rang er mit den Länderkollegen am Freitag ohne Erfolg. Aus vielen Ländern seien Hinweise auf Probleme und offene Fragen gekommen, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa. Die Konferenz soll „teils chaotisch“ verlaufen sein. Unter anderem wurde der Starttermin des Rabatts erfolglos diskutiert.

Unabhängig davon, ob ein Neun- oder Null-Euro-Ticket eingeführt wird, sollen die günstigen ÖPNV-Karten auch für Abos gelten. Wissing betonte, dass das günstige Ticket relativ schnell umsetzbar sei, wenn Online-Tickets angeboten werden. Er plädierte für ein Neun-Euro-Ticket von Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro aus, die der Bund den Ländern erstatten werde. Wenn mehr Geld notwendig sei, würde sich der Bund auch dafür bereit erklären.

Ampel-Beschluss zum ÖPNV-Ticket: besonders aus Unions-Bundesländern gibt es Kritik

Schon seit Langem fordern die Bundesländer die Anhebung der finanziellen Unterstützung, die der Bund jährlich zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt. Im Koalitionsvertrag war dies ursprünglich festgelegt, im zuletzt vorgelegten Bundeshaushalt ist hierfür allerdings keine Finanzierung vorgesehen. Besonders in von der Union regierten Ländern stieß der Beschluss des Neun-Euro-Tickets auf Kritik. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte nach der Sonderverkehrsministerkonferenz, dass Kommunen und Verkehrsverbünde nicht wüssten, wie sie den Beschluss in die Praxis umsetzen sollten.

Darüber hinaus benachteilige die Regelung den ländlichen Raum, da hier aufgrund der großen Distanzen weniger Menschen den Öffentlichen Personennahverkehr nutzten. Die Pendler im ländlichen Raum müssten aber auch mehr entlastet werden. Auch der Deutsche Städtetag äußerte Bedenken bei der konkreten Umsetzung des Ampel-Beschlusses. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy betonte gegenüber den Funke-Zetungen zwar, dass die Koalition ein „richtiges Signal“ setze. Allerdings sieht auch er Probleme in der Umsetzung.

Entlastung der Verbraucher im ÖPNV: viel Kritik und Uneinigkeit

Der Sprecher der Initiative Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, äußerte sich gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland ebenfalls kritisch. Das Neun-Euro-Ticket sei „ein populistischer Schnellschuss ohne nachhaltige Wirkung“, es gebe mehr offene Fragen als Antworten. Eine ähnliche Reaktion gab es auch vom Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. (dpa/afp/at)