Nach Sonnen-Urlaub: Merkel fliegt zweite Klasse – nur ein Mini-Privileg für die Ex-Kanzlerin

Angela Merkel verbrachte mit ihrem Ehemann einige Tage auf den Kanaren. (Archivbild) © IMAGO/Frederic Kern / Future Image

Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich erneut bodenständig und saß mit ihrem Mann beim Rückflug aus dem Urlaub in der zweiten Klasse. Ein Mini-Privileg gab es aber doch.

Berlin – Knapp 16 Monaten ist Angela Merkel mittlerweile im Ruhestand und darf sich seitdem Bundeskanzlerin a.D. nennen. Doch immer noch sind die Augen auf sie gerichtet, wohin sie auch geht. Und so verwundert es kaum, dass die Urlaubsreisen der Ex-Kanzlerin auch jetzt noch für Aufsehen sorgen.

Schon während der 16 Jahre dauernden Kanzlerschaft waren Merkels Reisen mit Ehemann Joachim Sauer - meist in ihr Lieblingsurlaubsziel Südtirol - stets von großem Interesse für die Bürger Deutschlands. Nach der Kanzlerschaft erfüllten sich die beiden mit einem Italien-Trip einen Herzenswunsch. Jetzt ging es für die beiden in ein absolutes Lieblingsziel vieler Deutscher, wenn sie in den kalten Monaten die Lust auf Sonne verspüren: Die Kanaren in Spanien.

Merkel fliegt nach Sonnen-Urlaub zweite Klasse

Genauer gesagt, die Insel Fuerteventura war die Destination. Auf der Insel genossen Merkel und Mann Joachim Sauer in den vergangenen Tagen die Sonne. Dann stand der Rückflug an - und auch der sorgte wieder für Aufsehen.

Denn während Merkels Nachfolger als Parteichef Friedrich Merz mit dem Privatflieger zur Lindner-Hochzeit nach Sylt flog, war Angela Merkel einmal mehr ein Sinnbild der Bodenständigkeit.

Denn die Ex-Kanzlerin flog in der zweiten Klasse der Fluglinie Eurowings zurück nach Deutschland. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Merkel setzte sich den Bildern des Berichts nach mit FFP2-Maske an einen normalen Fensterplatz einer Dreierreihe an Bord des Airbus 320-200. Ehemann Joachim Sauer saß auf dem Gangplatz. Der Sitz dazwischen blieb frei.

Merkel im Normalo-Flieger: Selbst Snacks bringt sie offenbar selbst mit

Angela Merkel hat auf dem Foto ein Tablet vor sich, um sich die Flugzeit zu vertreiben. Ihr Mann blättert unterdessen in einem Aktenordner. Während des Fluges soll sie sich mit Kreuzworträtsel und selbst mitgebrachter roter Paprika die Zeit vertrieben haben.

Dem Bericht nach wurden Merkel und ihr Mann von mehreren Personen zum Flugzeug begleitet - wohl Personenschützer. Ein Mini-Privileg gab es aber dann wohl doch für die Kanzlerin: Sie durfte als erste an Bord gehen - erst dann folgten die übrigen Passagiere. An Bord saß dem Bericht nach ein paar Reihen hinter dem Paar ein Bodyguard.

Nach der Landung soll sie ganz normal mit den anderen Passagieren ausgestiegen sein. (rjs)