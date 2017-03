Der Angreifer von London: Vom Gewalttäter zum Terroristen

London - Der Attentäter von London ist nach Polizeiangaben der 52-jährige Khalid Masood. Er war polizeibekannt, mehrfach verurteilt und verwendete mehrere Decknamen.

Der in Großbritannien geborene Masood wurde mehrfach verurteilt: wegen gewalttätiger Übergriffe, schwerer Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und Störung der öffentlichen Ordnung. „Seine erste Verurteilung war 1983 wegen Sachbeschädigung, die letzte 2003 wegen unerlaubten Besitzes eines Messers“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Erkenntnisse über mögliche Anschlagspläne Masoods lagen den Behörden demnach bislang nicht vor. Theresa May sagte jedoch, er sei wegen „gewalttätigen Extremismus“ ins Visier der Ermittler geraten, sei aber als Randfigur betrachtet worden.

Masood benutzte ein geliehenes Auto als Tatwaffe

Am Mittwoch raste Masood in einem Auto in Passanten auf der Westminster-Brücke. Er fuhr wenige hundert Meter weiter und krachte mit dem grauen Hyundai i40 in den Zaun des Parlamentsgebäudes. Danach sprang er aus dem Wagen und lief nach Medienberichten mit zwei Messern bewaffnet auf das Gelände des Parlaments. Dort stach Masood einen unbewaffneten Polizisten nieder. Anschließend wurde er von einem anderen Beamten erschossen. Bei dem Anschlag starben drei Menschen, rund 40 wurden verletzt.

Zuletzt lebte er vermutlich in Mittelengland

Masood hatte den als Waffe genutzten Wagen nach Angaben des Autoverleihers Enterprise in Birmingham geliehen. Dabei habe er als Beruf Lehrer angegeben, berichtete die BBC. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte das Attentat für sich und nannte Masood einen ihrer „Soldaten“. Der 52-Jährige wurde nach Polizeiinformationen in Kent, südöstlich von London, geboren und lebte zuletzt vermutlich in Mittelengland.

dpa