Russlands Marine erlebt im Ukraine-Krieg einen rabenschwarzen Tag

Von: Stefan Krieger

Teilen

Ukrainische Streitkräfte führen einen erfolgreichen Angriff auf Sewastopol durch. Ein Schlag ins Herz von Moskaus regionalem Machtzentrum.

Sewastopol – Explosionen und Flammen umhüllten den Hafen von Sewastopol am frühen Mittwochmorgen (13. September), als Kiew einen Erfolg gegen die angeschlagene russische Schwarzmeerflotte verbuchen konnte: Ukrainische Marschflugkörper und Drohnen trafen das Herz von Moskaus regionalem Machtzentrum.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums griffen zehn Marschflugkörper und drei Marinedrohnen Sewastopol an, wobei alle drei Drohnen zerstört und sieben Raketen angeblich abgeschossen wurden. Fotos und Videos vom Ort des Geschehens zeigten das Trockendock von Sewastopol in Flammen, wo ein großes Landungsschiff und ein U-Boot vermutlich stark beschädigt wurden.

Rauchschwaden über der Sewastopoler Werft nach einem ukrainischen Raketenangriff. © IMAGO/Viktoria Sukonnikova

Ukraine übernimmt die Verantwortung für den Angriff auf Sewastopol

Nikolai Oleshchuk, Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, bestätigte die Verantwortung Kiews für den Angriff und sagte, einige seiner Piloten seien an der Operation beteiligt gewesen. „Ich danke den Piloten der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte für ihre hervorragende Kampfarbeit! Fortsetzung folgt …“, schrieb er nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Strana.

Die Kyiv Post zitierte eine anonyme Quelle innerhalb des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes GUR mit den Worten: „Es gibt Informationen über die Zerstörung von mindestens einem großen Landungsschiff und einem U-Boot. Das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt, Mikhail Razvozhayev, sagte, dass mindestens 24 Menschen bei dem Anschlag verletzt wurden.

Russlands Armee vom Angriff offensichtlich überrascht

Andriy Ryzhenko, ein ukrainischer Marinekapitän im Ruhestand und jetzt Strategieexperte bei der Verteidigungs- und Logistikberatungsfirma Sonata, sagte gegenüber Newsweek, der Angriff sei „ein wirklich beeindruckender Schlag – der größte seit Beginn des Ukraine-Krieges“. Er fügte hinzu: „Ich denke, die Russen haben nicht mit einem so starken Angriff der Ukraine gerechnet. Das ist wirklich demoralisierend für das russische Militär und reduziert das Kampfpotenzial.“

In der Nacht tauchten auf der Plattform „X“ (ehemals Twitter) Bilder der Zerstörung auf. Unabhängig prüfen lassen sich diese Quellen nicht.

Angriff auf Sewastopol: Wahrscheinlich erfolgte die Attacke mit Marschflugkörpern

Es ist nicht klar, welche Waffen für den Angriff auf Sewastopol eingesetzt wurden. Das Lob von Oleshchuk für seine Piloten lässt allerdings auf luftgestützte Marschflugkörper schließen. Eventuell kamen die britisch-französischen Storm Shadow/SCALP-Waffen zum Einsatz, die in diesem Sommer bereits erhebliche Zerstörungen an russischen Zielen in der besetzten Südukraine angerichtet haben.

„Höchstwahrscheinlich handelte es sich um Storm Shadow/SCALP-Raketen“, sagte Ryzhenko, fügte aber hinzu, dass auch modifizierte Neptun-Marschflugkörper zur Bekämpfung von Schiffen eingesetzt worden sein könnten.

Die achtzehn Monate Ukraine-Krieg sind geprägt von zahlreichen Rückschlägen für die russischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer. Die Ukraine verfügt über keine nennenswerte konventionelle Marine, die es mit russischen Schiffen aufnehmen könnte, hat aber den Invasoren im Schwarzen Meer durch den Einsatz von Drohnen und Langstreckenraketen bislang Paroli bieten können.

Die Bedrohung der Streitkräfte Moskaus ist so groß, dass sich russische Schiffe nicht mehr der ukrainischen Südküste nähern – einige der Marinestreitkräfte Moskaus wurden Berichten zufolge von der Krim in sicherere Häfen im westlichen Schwarzen Meer verlagert.

Ukraine-Krieg: Sewastopol wichtiger strategischer Standort

Russische Schiffe sind wertvolle Ziele für die Ukrainer. Der Kreml setzt seine Schwarzmeerflotte regelmäßig ein, um Marschflugkörper auf ukrainische Städte abzuschießen und eine zeitweilige Seeblockade südukrainischer Häfen durchzusetzen, die für Kiews Exportindustrie von entscheidender Bedeutung sind.



Russland hat die Krim 2014 erobert und annektiert, eine Operation, die durch den seit langem bestehenden russischen Militärstützpunkt in Sewastopol erleichtert wurde. Die Stadt ist der Dreh- und Angelpunkt der Kontrolle Moskaus über die Krim und damit auch der Bemühungen der Ukraine um die Befreiung der Halbinsel. Deshalb ist der Ort sowohl für die Ukraine als auch für den Kreml von enormer Bedeutung – und der erfolgreiche Angriff Kiews vom Mittwoch weit mehr als nur eine Randnotiz im Ukraine-Krieg. (skr)