„Wenn, dann natürlich mit Butter“ - Baerbock nimmt Stellung in Nutella-Debatte

Von: Robert Wagner

Teilen

Das, der oder die Nutella? Mit Butter oder ohne? So beliebt der Deutschen liebster süße Aufstrich ist, so umstritten ist einiges um ihn herum.

München - Ein Klassiker am Küchentisch ist der Streit um die richtige Zubereitung eines ordentlichen Nutellabrotes. Mit oder ohne Butter lautet dabei die entscheidende Frage. Als zweifache Mutter hat natürlich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine Meinung zu diesem Thema.

In einem Instagram-Beitrag ist zu sehen, wie die Ministerin per Video in einem fahrenden Zug sitzend alle möglichen Fragen beantwortet. Gleich zu Beginn wird ihr dabei die Gretchenfrage gestellt: „Nutellabrot - mit oder ohne Butter?“ Mit ihrer Antwort gibt sie einen Pragmatismus zu erkennen, wie ihn wohl nur Mütter entwickeln können. „Also eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund. Aber wenn, dann natürlich mit Butter – richtig ungesund.“

Zu der nicht minder wichtigen Frage, ob es der, die oder das Nutella heißt, äußerte sich die Außenministerin leider nicht.

Außenministerin Baerbock: Freundschaft in der Diplomatie wird unterschätzt

In dem am Montag (17. Juli) veröffentlichten Video spricht die Außenministerin auch über politische Dinge. Die zweite Frage lautete: „Wie wichtig ist Freundschaft in der diplomatischen Arbeit?“ Baerbocks Antwort: „Sehr. Und ich glaube, das wird unterschätzt. Das Schöne ist, dass ich ein paar Außenministerinnen- und Außenministerkollegen hab, mit denen ich mit auch privat treffen würde.“ Jungen Frauen in der Politik gab sie mit auf den Weg, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), hier bei einem Besuch der Nauener Tafel „Kinder-Oase“ im Mai 2023, hat als zweifache Mutter natürlich auch eine Meinung zum Nutella-Streit. © Carsten Koall/dpa

Die Außenministerin stößt aktuell eine weitere Debatte an. Baerbock fordert eine Reform des Völkerrechts, um auch Angriffskriege strafrechtlich verfolgen zu können - und erhält dabei von Experten Zuspruch. (rowa)