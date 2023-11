Attentat in der Ukraine – Frau von Geheimdienstchef offenbar vergiftet

Von: Nils Hinsberger

Kyrylo Budanow (l.), ist der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Seine Frau wurde offenbar Opfer eines Giftanschlags. © IMAGO/NurPhoto

Der Chef des Militärgeheimdienstes der Ukraine, Kyrylo Budanow, war schon mehrfach Zielscheibe russischer Attentate. Nun ist wohl seine Frau Mariana Opfer eines solchen Angriffs geworden.

Kiew – Wie mehrere ukrainische Medien berichten, wurde die Frau des Geheimdienstchefs des Militärs der Ukraine das Opfer eines Giftattentats. Mehrere Tage soll sie sich über Übelkeit beklagt haben, bevor sie schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde.

Budanows Ehefrau wird wohl Ziel eines Attentats in der Ukraine

In einem Interview im ukrainischen Radiosender „Radio Liberty“ soll ein Sprecher des Militärgeheimdienstes den Anschlag auf die Frau des Geheimdienstchefs bestätigt haben. Demnach sei die Mariana Budanow mithilfe von Schwermetallen vergiftet worden, befinde sich aber bereits in Behandlung.

Bei den identifizierten Schwermetallen handle es sich um keine alltäglichen Substanzen, berichtet eine nicht genannte Quelle des ukrainischen Medienunternehmens Babel. Demnach könne man von einem versuchten Mord an Budanows Frau ausgehen.

Attentat in der Ukraine: Budanows Ehefrau auf dem Weg der Besserung

Laut Babel unterzieht sich Budanows Frau einer Reihe von Untersuchungen. „Der Behandlungsverlauf wird jetzt abgeschlossen, danach erfolgt die ärztliche Kontrolle“, so die Quelle. Weiteren Medienberichten zufolge geht es der Frau des Geheimdienstchefs bereits besser. Das Gift soll nach Angaben der Zeitung Ukrainska Prawda im Essen gewesen sein, das dem Geheimdienst geschickt wurde. Mehrere Mitglieder des Geheimdienstes seien ebenfalls so vergiftet worden, was aber rechtzeitig erkannt worden sei.

Budanow und der ukrainische Geheimdienst sind verantwortlich für eine Reihe von Sabotageaktionen und Attentaten gegen Russland während des Ukraine-Kriegs. Er und seine Frau sollen die letzten Monate aus Sicherheitsgründen ausnahmslos zusammen verbracht haben. (nhi)