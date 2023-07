Große „Offensive“ bis 2023: CSU versprach Bayern 20 neue Bahn-Stationen - zwei sind fertig

Von: Andreas Schmid, Florian Naumann

Die CSU und die Schiene, keine konfliktfreie Beziehung. Ein Merkur.de vorliegendes Papier zeigt: Ein Versprechen zu Bahnhaltepunkten hat Bayern weit verfehlt.

München/Berlin - Hehre Ziele hatte Joachim Herrmann (CSU) im März 2015 zu verkünden: 20 neue Bahnstationen für den Freistaat wollte er in einer „Stationsoffensive Bayern“ mit der Bahn schaffen. Obwohl dafür auf finanzieller Seite eigentlich Berlin zuständig gewesen ist. Herrmann war damals Innen- und Verkehrsminister der CSU-Alleinregierung unter Horst Seehofer. „Auch die Umwelt profitiert von den neuen Plänen“, versprach er vor gut acht Jahren laut offizieller Mitteilung. Und die Bahn sprach von jeweils 41 Millionen Euro Investitionen von den beiden Partnern bis 2023.

Der Haken: Jetzt, zum Zieldatum, ist von den Plänen kaum etwas fertig umgesetzt. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der bayerischen Linke-Abgeordneten Nicole Gohlke hervor, die Merkur.de von IPPEN.MEDIA exklusiv vorliegt. Statt 20 Stationen seien zwei tatsächlich eröffnet, resümierte das Ressort von FDP-Minister Volker Wissing. Aus Bayerns Staatsregierung gab es eine Bestätigung für diese Zahl. Andere relativierte das Verkehrsministerium in München. Gewisse Fragen ließ es auch offen.

CSU und Bahn planten „Stationsoffensive“ für Bayern: Nur zwei von 20 Plänen bislang umgesetzt

Unstrittig ist: Nach nunmehr acht Jahren hat die „Stationsoffensive Bayern“ nur in Coburg-Beiersdorf und Würzburg-Heidingsfeld Ost neue Bahn-Haltepunkte hervorgebracht. Wobei das Projekt in Würzburg nach Angaben von Wissings Staatssekretär Michael Theurer (FDP) viel kostspieliger wurde als geplant - und der Bund letztlich den Löwenanteil trug. Von 14 Millionen Euro ist die Rede, 13,2 davon aus Bundesgeldern.

Beim Rest der einst angedachten Halte gehen die Angaben aus Berlin und München teils auseinander. Das Bundesverkehrsministerium will von der Deutschen Bahn noch sechs aktuell in Planung befindliche Stationen genannt bekommen haben. Was einen Schwund von über 50 Prozent bedeuten würde.

Die Amtskollegen in München nennen hingegen auf Merkur.de-Anfrage fünfzehn weiterhin geplante Bahnhöfe - wobei mit Straubing Hafen nur einer noch 2023 ans Netz gehen soll. Neun weitere sollen laut Staatsministerium bis 2027 folgen. Bei fünf heißt es aus München eher unheilschwanger: „Inbetriebnahme offen“. Berlin erwähnte diese fünf Stationen gar nicht erst als „geplant“. Weitere vier hatte die Bahn offenbar jedenfalls bei den Recherchen für die Antwort an Gohlke nicht an Wissings Ministerium gemeldet.

Projekte der Stationsoffensive Laut Bundesministerium: Laut Staatsministerium: Bereits fertig: Coburg-Beiersdorf, Würzburg-Heidingsfeld Ost Coburg-Beiersdorf, Würzburg-Heidingsfeld Ost Bis Ende 2023: Straubing Hafen Straubing Hafen Bis Ende 2024: Marktoberdorf Nord Marktoberdorf Nord Bis Ende 2025: Bad Reichenhall Nord Bad Reichenhall Nord Bis Ende 2026: Kaufbeuren-Haken, Kaufbeuren Neugablonz Kaufbeuren-Haken, Kaufbeuren Neugablonz Bis Ende 2027: - Aschaffenburg Ost, Mainschaff Nord, Lindau-Aeschach, Würzburg-Heidingsfeld West, Bischofswiesen-Winkl Bis Ende 2028: Bischofswiesen-Winkl - 'Inbetriebnahme offen': - Hergensweiler, Lindau-Oberreitnau, Schlachters, Weißensberg, Füssen West Projekt abgebrochen: u.a. Hof Mitte, Weiden, Weilheim Bodenmais Süd, Ergolding, Hof Mitte, Weiden Nord, Weiden-Rehbühl, Weilheim Süd

Quellen: Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf Linke-Anfrage, Antwort des Bayerischen Verkehrsministeriums auf Merkur.de-Anfrage. Stand Juni/Juli 2023.

Wie es zu den Unterschieden kommt, blieb zunächst unklar. Immerhin: Sollten sich die Angaben aus dem Bayerischen Verkehrsministerium bewahrheiten, können sich auch die Menschen in Aschaffenburg, Mainschaff und Lindau vergleichsweise konkret auf neue Bahnhöfe freuen. Klar ist, dass es Kritik an den deutlich verfehlten Ausbauzielen setzt. „So wird die nachhaltige Verkehrswende garantiert nicht gelingen“, monierte Gohlke gegenüber Merkur.de.

Linke rügt Bahn-Flop in Bayern: „Ein CSU-Verkehrsminister nach dem anderen“

Die Linke-Fraktionsvize rügte auch tiefgreifendere Versäumnisse in der bayerischen Verkehrspolitik. Gohlke verwies auf eine aktuelle Studie der „Allianz Pro Schiene“, der zufolge nur 74,7 Prozent der Bayern eine im Liniendienst gut bediente Bushaltestelle in maximal 600 Meter oder Bahnhaltestelle in maximal 1200 Meter Entfernung von ihrem Wohnort haben - der zweitschlechteste Wert unter den 16 Bundesländern.

Ein Versprechen von Bayerns früherem Verkehrsminister Joachim Herrmann hat sich offenbar nicht umsetzen lassen. © Montage: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Zuma Wire

„Dass sich so niemand vom Wechsel zur Bahn überzeugen lässt, ist leider absehbar“, sagte Gohlke. Das Ergebnis sei „schlichtweg ungenügend“: „Während ein CSU-Verkehrsminister nach dem anderen nicht müde wurde, das Autobahnnetz in Bayern auszubauen, wurde das Bahnnetz völlig kaputtgespart.“

Bahnhöfe für Bayern: CSU versprach „mindestens 30“ neue Stationen - eröffnet sind bislang elf

Insgesamt sechs Projekte der ursprünglichen „Stationsoffensive Bayern“ sind indes bereits offiziell eingestellt. Teils auch, wie in Weilheim, wegen Widerständen der Kommunen. Die Frage, was mit freigewordenen Geldern passiert ist, beantwortete das Ministerium von Christian Bernreiter (CSU) nicht direkt. Es nannte aber drei nachträglich in die Planung aufgenommene neue Haltepunkte: in Kaufbeuren-Neugablonz, Würzburg-Heidingsfeld West und Bischofswiesen-Winkl.

In einem nächsten Schritt sollen rund 20 weitere Standorte geprüft und langfristig im Rahmen des Stationsentwicklungsprogramms Bayern umgesetzt werden.

Direkt positiv liest sich die Bahnhofsbilanz der Staatsregierung allerdings auch abseits der „Stationsoffensive“ nicht. Bis 2023 werde sich die Zahl der Bahnhöfe und Haltepunkte in Bayern insgesamt um „mindestens 30“ erhöhen, hieß es 2015. Auf Anfrage von Merkur.de nannte das Verkehrsministerium nun insgesamt elf neue Stationen seit 2015. Zugleich erklärte ein Sprecher: „In Planung sind weitere 50 neue Stationen.“ Einen Zeithorizont für die Eröffnung nannte das Ministerium diesmal nicht.

Für die CSU ist der Haltepunkt-Ausbau nicht die einzige Hängepartie in Sachen Verkehrspolitik: Auch die Zweite Stammstrecke in München bereitet der Staatsregierung im Jahr der Bayern-Wahl Probleme. Berichten zufolge hatte Bernreiters Vorgängerin Kerstin Schreyer (ebenfalls CSU) zwischenzeitlich schon lautstark Alarm geschlagen - drang aber nicht durch. (fn)