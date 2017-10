Bayern: Schwache Umfragewerte für Seehofers CSU

Mitten in den Koalitionsgesprächen stehen Horst Seehofer und die CSU kräftig unter Druck. Die neuesten Umfragewerte aus Bayern stützen den CSU-Chef nicht...

Schlechte Werte für die CSU und ihren Chef Horst Seehofer: Wäre am nächsten Sonntag bereits Landtagswahl, würden laut einer aktuellen Umfrage nur noch 41 Prozent für die CSU stimmen. Die Partei würde damit ihre 2013 zurückerlangte absolute Mehrheit verlieren und müsste sich einen Koalitionspartner suchen. In Bayern wird in rund einem Jahr gewählt, der konkrete Termin steht noch nicht fest.

Die schwachen Ergebnisse kommen für Seehofer zur Unzeit: Seit dem enttäuschenden Abschneiden bei der Bundestagswahl steht der CSU-Parteichef unter Druck - hartnäckig halten sich Forderungen nach seinem Rücktritt. Auch die Verhandlungsposition der CSU in den anstehenden Sondierungs- und Koalitionsgesprächen dürften die Zahlen nicht stärken.

In einer weiteren Umfrage hatte sich unlängst bereits eine Mehrheit der Bayern gegen eine erneute Kandidatur Seehofers als Bayerns Ministerpräsident ausgesprochen.

SPD mit Horror-Umfragewert - AfD drittstärkste Kraft

Noch wesentlich schlimmer sieht es allerdings für die SPD aus. Die Sozialdemokraten kämen laut der Umfrage des Hamburger Institutes GMS im Auftrag von „17:30 SAT.1 BAYERN“ nur auf 15 Prozent. Drittstärkste Kraft wäre die AfD mit 13 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 11 Prozent und der FDP mit 7 Prozent. Kleinste Fraktion im Maximilianeum wären demnach die Freien Wähler mit 6 Prozent der Stimmen. Die Linke würde mit 3 Prozent erneut den Einzug in den Landtag verpassen.

2013 hatte die CSU 47,7 Prozent erreicht und damit die absolute Mehrheit erlangt. Die SPD kam auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler auf 9 Prozent, die Grünen landeten als kleinste Fraktion bei 8,6 Prozent.

dpa