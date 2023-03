„Wer mit Schmutz wirft ...“: Söder verspricht Aiwanger „Fairness statt Fake“ vor der Bayern-Wahl

Von: Christian Deutschländer

Hubert Aiwanger und Markus Söder in der Sitzung des bayerischen Kabinetts vom 14. März 2023 © Peter Kneffel/dpa

Die Bayern-Wahl wirft ihre Schatten voraus. Der Fahrplan der CSU steht - und Markus Söder gibt den Freien Wählern ein Versprechen.

München – Die CSU will am 6. Mai in den Wahlkampf starten. Auf einem Parteitag in Nürnberg werde dann Markus Söder offiziell als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Bayern nominiert, sagte Generalsekretär Martin Huber dem Münchner Merkur. Zudem werde die CSU ihr neues Grundsatzprogramm „Für ein neues Miteinander“ beschließen.

Bayern-Wahl: Söder verspricht Aiwanger „Fairness statt fake“

Söder selbst kündigte an, im Wahlkampf fair mit den Freien Wählern umzugehen. „Fairness statt fake“ sei das Motto. An alle Wahlkämpfer gerichtet sagte Söder: „Wer ständig Schmutz auf andere wirft, kann selbst zu riechen beginnen.“ Man dürfe „nicht überschießen“.

Die FDP hatte zuletzt vor einem „schrecklichen Wahlkampf“ gewarnt, wie Merkur.de berichtete. Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mahnte am Sonntag (26. März) im Künstlerhaus am Lenbachplatz: „Sie werden einen schrecklichen Wahlkampf erleben. Die CSU wird mit allem, was sie hat, versuchen, die FDP aus dem Landtag zu treiben. Die CSU wird einen hammerharten Wahlkampf machen.“

Söder überrascht vor der Bayern-Wahl mit Kraftwerks-Gesprächsbereitschaft

Söder hat auch eindringlich vor Wasser-Konflikten mitten in Oberbayern zwischen Land und Stadt gewarnt. „Die Miesbach-München-Debatten werden stärker werden“, sagte er. Auch bundesweit werde es Verteilungs-Forderungen geben. Er rief die Bundesländer an der Nord- und Ostsee auf, Entsalzungsanlagen zu bauen.

Bei einem anderen Wasser-Thema – dem Rückkauf der Uniper-Kraftwerke – zeigte er sich überraschend gesprächsbereit. Er werde sich Zeit nehmen, sich in Details einzulesen. Zwingend sei aber, dass es einen Zubau an Wasserkraft, auch Pumpspeicherwerke, gebe. (cd/fn)