Belarussische Soldaten werden mit Breakdance-Video zu TikTok-Stars

Von: Felix Durach

Teilen

Belarussische Soldaten zeigen in Videos auf TikTok ihr „Können“. © Screenshot/Twitter

Das belarussische Militär will mit Propagandavideos seine Einsatzbereitschaft zeigen. Die Clips sorgen auf sozialen Netzwerken wie TikTok jedoch eher für Spott und Häme.

München - Während Russland seit nun mehr fast einem Jahr Krieg gegen die Ukraine führt, steht Belarus weiter an der Seite von Wladimir Putin. Beobachter hatten in den vergangenen Monaten deswegen immer wieder befürchtet, dass sich Belarus ebenfalls mit eigenen Soldaten am Ukraine-Krieg beteiligen könnte. Der autokratische Staatschef Alexander Lukaschenko hatte einen direkten Kriegseintritt von Belarus in der Vergangenheit jedoch offenbar ausgeschlossen. Dennoch hat der Präsident im Januar eine gemeinsame Militärübung mit der russischen Luftwaffe angekündigt. Darüber hinaus wurden auch vermehrt russische Truppen ins Grenzgebiet zwischen Belarus und der Ukraine verlegt.

Belarussische Soldaten werden im Ukraine-Krieg zum TikTok-Hit – Kuriose Videos geteilt

Dass Belarus von seiner eigenen militärischen Stärke überzeugt ist und mit dieser hausieren geht, zeigen nicht zuletzt auch diverse Videos von belarussischen Soldaten. Diese erfreuen sich – wohl aufgrund ihrer Absurdität – immer größerer Beliebtheit auf sozialen Netzwerken wie TikTok. So auch ein Mitte-Januar veröffentlichtes Video, dass offenbar belarussische Soldaten bei der Zurschaustellung ihres Könnens zeigt.

In dem kurzen Clip kann man eine Reihe von Soldaten beobachten, die auf einem mit belarussischem Flaggen geschmückten Schützenpanzer auf einen Übungsplatz fahren. Anschließen vollführen die Soldaten eine Reihe von einstudierten Übungen. So stellen unter anderem zwei Soldaten ihre Nahkampffähigkeiten zur Schau. Im Hintergrund ertönt dabei Rock-Musik, die anderen Soldaten schwenken Flaggen und zünden bengalische Feuer.

Kuriose Videos von belarussischen Soldaten – Menschliche Pyramide und Breakdance-Einlagen

Die ohnehin schon befremdliche Szenerie wird jedoch von den folgenden Bildern noch übertroffen. In einer weiteren Szene haben sich neun Soldaten mit dem Rücken auf den Asphalt gelegt. Ein zehnter Soldat rennt unter dem motivierenden Geschrei der Umstehenden in vollem Tempo über die Bäuche seiner Kameraden – wohl um deren Härte zu beweisen. Als wäre diese Situation nicht schon absurd genug, schießt er dabei mit einem Sturmgewehr in die Luft.

Zum Abschluss des 34 Sekunden langen Clips dürfen die Soldaten dann auch noch ihr akrobatisches Talent zeigen. Im Bildhintergrund errichten mehrere Männer eine menschliche Pyramide – ähnlich wie beim Cheerleading – und schwenken unaufhaltsam die belarussische Fahne. Im Vordergrund zeigt ein einzelner Soldat Breakdance-ähnliche Bewegungen und schlägt mehrfach einen Salto.

TikTok-Hit mit unbekannter Herkunft – zeigen die Videos wirklich belarussische Soldaten?

Die kuriosen Videos erreichen auf TikTok beachtliche Aufrufzahlen. Besagter Clip wurde von über 32.000 Usern angeklickt. Ein ähnliches Video, in dem die Soldaten zu den Klängen von Rammstein über ein brennendes Seil springen, erreichte sogar fast 100.000 Aufrufe. Bereits im vergangenen Jahr wurden mehrfach ähnliche Videos geteilt, die offenbar belarussische Soldaten zeigen sollen. In einem weiteren, auf Twitter veröffentlichten, Video turnen Soldaten in Kampfmontur sogar in einem Einkaufzentrum Salti und Flickflack für schaulustigen Zuschauer.

Auch wenn die Videos sich zum Phänomen in den sozialen Medien entwickeln, bleiben Fragen zu deren Herkunft meist offen. So ist es aktuell unklar, von wann diese Videos stammen und ob sie auch tatsächlich belarussische Soldaten zeigen. Der Schweizer Militärexperten Marcel Berni von Militärakademie an der ETH Zürich sieht die Propaganda-Aufnahmen als authentisch an. „Solche Kurzfilme sollen die ukrainischen Truppen um Kiew in Alarmbereitschaft versetzen“, sagte er dem Schweizer Portal blick.ch.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Dieses Ziel scheinen die Videos jedoch eher zu verfehlen. Denn die Clips werden oft von Unterstützern der Ukraine oder ukrainischen Militärbloggern geteilt, die sich über die vermeintlichen belarussischen Soldaten lustig machen. Doch welchen Zweck diese Videos auch haben mögen, kurios sind sie alle mal. (fd)