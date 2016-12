CSU will gerettete Bootsflüchtlinge nach Afrika zurückschicken

Zeitung zitiert aus Beschlusspapier

+ © AFP Flüchtlinge werden im Mai 2015 vor der Küste von Sizilien gerettet. © AFP

Berlin - Bisher landen Bootsflüchtlinge, die auf dem Mittelmeer gerettet werden, in Europa. Die CSU will das offenbar ändern und sie allesamt zurück nach Afrika bringen.

Die Pläne gehen aus einem Beschlusspapier der CSU für ihre Klausur in Kloster Seeon hervor. Die „Rheinische Post“ berichtet darüber: Man wolle Kooperationen mit Staaten wie Tunesien oder Ägypten schließen, um auf dem Mittelmeer gerettete Menschen nicht mehr in Europa, sondern in Nordafrika unterzubringen. So solle der „Automatismus“ unterbrochen werden, dass gerettete Bootsflüchtlinge in Europa landen und gleichzeitig der organisierten Kriminalität auf dem Mittelmeer das Handwerk gelegt werden.

Die CSU fordere in dem Papier außerdem, dass nur Flüchtlinge mit eindeutigen Papieren nach Deutschland gelassen werden, falls sie es auf dem Landweg bis zur Grenze schaffen. Ansonsten sollen sie in Transitzentren an den deutschen Grenzen untergebracht werden, bis ihre Identität geklärt sei, zitiert die Zeitung aus dem CSU-Papier.