Bericht: Merkel trifft US-Vize Pence

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft laut einem Medienbericht als ersten Vertreter der neuen US-Regierung Vize-Präsident Mike Pence.

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, will die Kanzlerin Pence bei der Münchner Sicherheitskonferenz Ende kommender Woche treffen, um über die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu beraten. Womöglich würden Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis an dem Gespräch teilnehmen, hieß es in dem Bericht weiter. Auch die beiden US-Minister wollen die Konferenz besuchen. Die 53. Münchner Sicherheitskonferenz findet von Freitag bis Sonntag kommende Woche statt.

