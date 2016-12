Amateurvideo zeigt Todesfahrt des Berlin-Anschlags

Mehrfach habe ich davor gewarnt! Dieser Dilettantismus ist unerträglich. Unschuldige Menschen mußten sterben, weil der Staat auf ganzer Linie versagt hat. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber dieser Terroranschlag hätte verhindert werden können. Beispielsweise in Dresden wurde nachträglich ein Bollwerk errichtet, wieso wird sowas nicht vorher gemacht . Das ein LKW als Waffe benutzt werden kann, hat man doch in Nizza gesehen. Das die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt nicht abgesichert werden, ist nicht nachvollziehbar. Erst lässt man Terroristen ungehindert einreisen, dann wird für die innere Sicherheit zu wenig getan. Es gibt nachweislich 600 Gefährder in diesem Land, die Dunkelziffer ist sicherlich höher. Wie soll die Polizei diese Gefährder rund um die Uhr bewachen, es ist doch überhaupt nicht möglich. Eine Abschiebung ist schwierig, wie wir im Fall Anis Amri sehen können. Der inländische Geheimdienst muss miteinander verknüpft werden, diese Föderalismusreform funktioniert nicht. Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen, was soll dieser Blödsinn.