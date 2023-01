Kann Wahlwiederholung in Berlin stattfinden? Bundesverfassungsgericht hat entschieden

Von: Alexander Eser-Ruperti

Kann in Berlin in zwei Wochen erneut gewählt werden? Die Antwort darauf gibt jetzt das Bundesverfassungsgericht.

Update vom 31. Januar 2023, 09:25 Uhr: Die Richter in Karlsruhe haben den Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die Berlin-Wahl abgewiesen, was bedeutet, die Berlin-Wahl kann wie geplant in knapp zwei Wochen stattfinden. Zur konkreten Begründung ist bisher nichts Näheres bekannt. Die Beschwerdeführer sind damit zumindest vorerst gescheitert.

Erstmeldung: Karlsruhe – In Karlsruhe spricht das Bundesverfassungsgericht heute ein für die Berlin-Wahl entscheidendes Urteil. Vom Beschluss der Richterinnen und Richter in Baden-Württemberg hängt ab, wie es weiter geht: Wird in zwei Wochen erneut gewählt, oder muss die Abstimmung für das Abgeordnetenhaus verschoben werden? Karlsruhe entscheidet im Eilverfahren über eine Wahl, die nicht nur in der Hauptstadt für Aufsehen gesorgt hat.

Am Vormittag soll es erste Klarheit darüber geben, wie es mit der Berlin-Wahl weitergeht. Wird die Wahl für Berlin 2023 in zwei Wochen wiederholt werden können, oder nicht – darüber urteilt das Bundesverfassungsgericht. Nach der Aberkennung der Wahl hatte es zahlreiche Verfassungsbeschwerden gegen den entsprechenden Beschluss des Berliner Verfassungsgerichtshofs gegeben. Über die größte Beschwerde mit über 40 Beschwerdeführern entscheiden heute die Richter in Karlsruhe.

Wahl Berlin 2023: Karlsruhe entscheidet heute im Eilverfahren über die Wahl-Wiederholung

Abgeschlossen ist die Causa damit noch nicht, denn es handelt sich lediglich um einen Beschluss im Eilverfahren. Bedeutet: Das Hauptverfahren steht noch an. Ziel der Beschwerdeführer ist es, die Wahlwiederholung über das Eilverfahren bis zum Ergebnis der Hauptverhandlung hinauszuzögern.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. © Uli Deck/dpa

Die Berlin Wahl war im September 2021 durch den Verfassungsgerichtshof in Berlin als Folge zahlreicher Pannen für ungültig erklärt worden. Zur Abstimmung bei der geplanten Wahlwiederholung stehen neben dem Abgeordnetenhaus auch die Bezirksverordnetenversammlungen.

Wahl in Berlin: „Haben eine Reihe von Organisationsdefiziten beseitigt“

Die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, hatte nach der annullierten Wahl in Berlin auf „schwere systemische Mängel“ und eine „Vielzahl schwerer Wahlfehler“ verwiesen. Diese hatten laut Ludgera Seltin „mandatsrelevant“ gewirkt, also Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments gehabt.

Der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler erklärte seinerseits, man habe inzwischen „eine Reihe von Organisationsdefiziten beseitigt“. Unter anderem sei darauf geachtet worden, ausreichend Papier zur Verfügung zu stellen, zudem habe man besonderen Wert darauf gelegt, dass die Stimmzettel „nicht zu falschen Wahllokalen“ kämen. Auch bei den Kontrollprozessen wurde laut Böchler nachgebessert, und: Die Zahl der Wahlkabinen wurde erhöht, so der Wahlleiter. Dennoch: Trotz aller Vorkehrungen hatte es erst kürzlich erneut Berichte über weitere Pannen gegeben.