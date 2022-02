Bundespräsidenten-Wahl 2022: Termin, Kandidaten, Ablauf - alle Informationen in der Übersicht

Von: Leyla Yildiz

Frank-Walter Steinmeier tritt erneut zur Wahl des Bundespräsidenten an. (Archivbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Nach fünf Jahren endet die erste Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch er tritt erneut an. Alle Infos zur Wahl finden Sie hier.

Berlin - In der Bundesrepublik Deutschland sind die Aufgaben klar verteilt. Der Bundeskanzler kümmert sich um die wichtigen politischen Entscheidungen, während der Bundespräsident vornehmlich eine repräsentative Rolle einnimmt. Doch das bedeutet nicht, dass der Kanzler gleichzeitig die höchste Position innehat. Die gehört tatsächlich dem Bundespräsidenten.

Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Bundesrepublik nach außen sowie nach innen zu präsentieren und sie völkerrechtlich zu vertreten. Sprich, der Bundespräsident darf Verträge mit auswärtigen Staaten abschließen und deutsche Diplomaten bestellen. Das ist jedoch noch nicht alles. Zudem darf der Bundespräsident den Vorschlag zur Wahl des Bundeskanzlers machen, ihn ernennen sowie entlassen, den Bundestag auflösen und Gesetze unterzeichnen beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Wahl des Bundespräsidenten 2022: Vorgänger Steinmeiers war parteilos

Dabei hat das Amt eine Besonderheit, die in der deutschen Politik einzigartig ist. Es wird nur von einer Person ausgekleidet, während alle anderen Verfassungsorgane als Kollegialorgan angelegt sind. Meist gehören die Bundespräsidenten einer bestimmten Partei an, allerdings ist das nicht immer der Fall. So war Joachim Gauck, der Vorgänger des jetzigen Amtsinhabers Frank-Walter Steinmeier, parteilos. Steinmeier dagegen ist Mitglied in der SPD.

Am 19. März 2017 begann seine Amtszeit als Bundespräsident, die in der Verfassung auf fünf Jahre festgelegt ist. Die Position darf von ein und derselben Person nur zwei Mal hintereinander ausgeübt werden. Also maximal zehn Jahre. Das schafften bislang jedoch nur Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker.

Bundespräsidenten-Wahl 2022: Die bisherigen Amtsinhaber

Name Partei Amtszeit Theodor Heuss FDP 12. September 1949 bis 12. September 1959 Heinrich Lübke CDU 13. September 1959 bis 30. Juni 1969 Gustav Heinemann SPD 1. Juli 1969 bis 30. Juni 1974 Walter Scheel FDP 1. Juli 1974 bis 30. Juni 1979 Karl Carstens CDU 1. Juli 1979 bis 30. Juni 1984 Richard von Weizsäcker CDU 1. Juli 1984 bis 30. Juni 1994 Roman Herzog CDU 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1999 Johannes Rau SPD 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2004 Horst Köhler CDU 1. Juli 2004 bis 31. Mai 2010 Christian Wulff CDU 30. Juni 2010 bis 17. Februar 2012 Joachim Gauck parteilos 18. März 2012 bis 18. März 2017 Frank-Walter Steinmeier SPD seit 19. März 2017

Bundespräsidenten-Wahl 2022: Geheime Abstimmung erfolgt durch Bundesversammlung

Am 13. Februar 2022 soll nun die Bundesversammlung, deren einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen, einen neuen Amtsinhaber bestimmen. Die Bundesversammlung besteht aus den 736 Mitgliedern des Bundestages sowie aus ebenso vielen Delegierten, die die Landesparlamente entsandt haben. Dabei ist es egal, ob der Entsandte in der Politik tätig ist - auch Prominente können den Bundespräsidenten wählen. Bei der Bestimmung Steinmeiers waren etwa Entertainer Hape Kerkeling, Dragqueen Olivia Jones, der damalige Bundestrainer Joachim Löw sowie Komikerin Caroline Kebekus anwesend. Der Wahlmodus ist ohne Aussprache und in geheimer Stimmabgabe.

Wahl des Bundespräsidenten 2022: Steinmeier hat zwei Gegenkandidaten - einer sorgt für Kontroversen

Frank-Walter Steinmeier hatte bereits im Frühjahr 2021 angekündigt, erneut das Amt auskleiden zu wollen. Seine Gegenkandidaten sind bislang der Arzt Gerhard Trabert (parteilos) und der rechtskonservative Ökonom Max Otte (noch CDU). Letzterer Kandidat löste infolge seiner Nominierung durch die AfD eine Diskussion aus. Nachdem die Partei ihn im Januar 2022 vorgeschlagen hatte, nahm er die Kandidatur an. Infolgedessen entzog ihm die Spitze der CDU seine Mitgliedsrechte und startete ein Parteiausschlussverfahren.

Während Otte nur mit der Unterstützung der AfD und Trabert mit der der Linken rechnen kann, besteht für Frank-Walter Steinmeier mit größter Wahrscheinlichkeit der Rückhalt von SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP und SSW. Für einen Wahlsieg muss er lediglich die absolute Mehrheit aller Stimmen erhalten - sowohl im ersten als auch möglicherweise benötigten zweiten Durchgang. Falls ein dritter Wahlgang von Nöten ist, reicht die relative Mehrheit.

Bundespräsidenten-Wahl 2022: Kandidat muss 40. Lebensjahr beendet haben

Die Kandidaten für das Amt müssen ihr 40. Lebensjahr beendet und das Wahlrecht für den Deutschen Bundestag haben. Nach der Abstimmung hat der Gewählte zwei Tage Zeit, sich für das Amt zu entscheiden. Ist das passiert, gibt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die offizielle Beendung der Bundesversammlung bekannt - und der neue Bundespräsident kann sein Amt Mitte März antreten. Alle Infos zur Bundespräsidentenwahl finden Sie in unserem Ticker bei tz.de. (ly)