Bundespräsidentenwahl: Bundesversammlung wählt neues Staatsoberhaupt - Steinmeier ist Favorit

Von: Bedrettin Bölükbasi, Cindy Boden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen zum ökumenischen Gottesdienst vor Beginn der 17. Bundesversammlung in die St. Marienkirche. © Britta Pedersen/dpa

Die Bundesversammlung 2022 wählt den Bundespräsidenten. Zwar treten neben Steinmeier drei weitere Kandidaten an, doch der Amtsinhaber ist Favorit. News-Ticker.

Am 13. Februar wählt die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten.

Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als Favorit und erhält breite Unterstützung (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker zur Wahl des Bundespräsidenten wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 13. Februar, 8.55 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht vor seiner Wiederwahl und damit einer zweiten Amtszeit. Wenn an diesem Sonntag die Bundesversammlung in Berlin zusammentritt, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, ist die Bestätigung des Amtsinhabers sicher. Der 66-Jährige wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit. Steinmeier ist erst der fünfte Bundespräsident, der für eine zweite Amtszeit antritt. Zuletzt tat dies 2009 Horst Köhler, der dann aber ein Jahr später zurücktrat.

Seinen ersten Auftritt hatte der Amtsinhaber am Morgen auch schon: Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender kam er zum ökumenischen Gottesdienst vor Beginn der 17. Bundesversammlung in die St. Marienkirche.

Bundespräsidentenwahl 2022: Bundesversammlung wählt neues Staatsoberhaupt - Steinmeier ist Favorit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Wird er am 13. Februar 2022 erneut zum Bundespräsidenten gewählt? © Wolfgang Kumm/dpa

Erstmeldung vom 13. Februar: München - Die Wahl des Bundespräsidenten steht an. Am Sonntag (13. Februar) werden 1472 Wahlleute im Berliner Paul-Löbe-Haus das neue Staatsoberhaupt von Deutschland bestimmen. Die Wahl wird dabei unter strengen Regeln aufgrund der Corona-Maßnahmen laufen. Zwischen den Stühlen, auf denen die Wahlleute sitzen werden, soll ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wobei alle eine FFP2-Maske tragen und die 2Gplus-Regel befolgen müssen. Heißt: Rein kommt nur wer negativ getestet wurde, egal ob man bereits geimpft oder genesen ist.

„Wir haben ein Testzelt vor dem Reichstag errichtet, wo auf 14 Teststrecken bis zu 650 Tests in der Stunde gemacht werden können“, erklärt Frank Bergmann von der Pressestelle der Bundestagsverwaltung gegenüber der Tagesschau. „Also theoretisch können wir in zwei Stunden die gesamte Bundesversammlung hier einmal durchtesten“, so Bergmann. Die Bundesversammlung, die den neuen Bundespräsidenten wählen wird, besteht dabei aus Mitgliedern des Bundestages sowie einer gleich großen Zahl von Mitgliedern zusammen, die die 16 Landesparlamente entsenden.

Bundespräsident: Steinmeier mit guten Aussichten auf Sieg bei Wahl durch Bundesversammlung

Bei der Wahl zum Bundespräsidenten treten neben dem Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier drei weitere Kandidaten an. Diese sind der parteilose Gerhard Traber, der von den Linken vorgeschlagen wurde, der von der AfD vorgeschlagene CDU-Politiker Max Otte und die von den Freien Wählern vorgeschlagene Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer. Dabei hat Steinmeier sehr gute Aussichten auf eine Wiederwahl, da er eine breite Unterstützung genießt. Sowohl die Ampel-Koalition* aus SPD, Grüne und FDP als auch die CDU/CSU stellen sich hinter Steinmeier.

Die Wahl könnte also sehr schnell erledigt werden, da der amtierende Präsident Steinmeier höchstwahrscheinlich schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit bekommen wird. Um gewählt zu werden benötigen die Kandidaten dabei im ersten oder zweiten Wahlgang mindesten 737 Stimmen aus der Bundesversammlung. Nach der Verkündung des Wahlsiegers wird der gewählte Bundespräsident anschließend am Nachmittag eine kurze Rede halten, bei seinem Amtsantritt schließlich den Eid vor den versammelten Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat leisten. (bb) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA