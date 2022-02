Bundespräsidentenwahl: Steinmeier gewinnt - und FC-Bayern-Profi im schicken Anzug löst Selfie-Andrang aus

Von: Bedrettin Bölükbasi, Cindy Boden

Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier winkt nach seiner Wahl im Paul-Löbe-Haus. © Bernd Von Jutrczenka/dpa

Die Bundesversammlung 2022 hat Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidenten wiedergewählt. Am Rande der Versammlung kam es zu skurrilen Szenen. News-Ticker.

Am 13. Februar wählte die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier bleibt im Amt (siehe Update vom 13. Februar, 14.28 Uhr).

Viele Mitglieder suchten das Gespräch mit Angela Merkel (siehe Update vom 13. Februar, 13.25 Uhr).

Mehrere Promis standen auf der Mitgliederliste der Bundesversammlung (siehe Update vom 13. Februar, 11.25 Uhr). Und waren teils beliebte Selfie-Motive.

Dieser News-Ticker zur Wahl des Bundespräsidenten wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 13. Februar, 15.40 Uhr: Teil der Bundesversammlung waren auch verschiedene Promis und Sport-Stars, etwa Bundestrainer Hansi Flick und FC-Bayern-Profi Leon Goretzka. Letzterer kam im sehr schicken Anzug, wie auf diversen gemeinsamen Fotos mit anderen Beteiligten auf Instagram zu sehen ist. Der Selfie-Wahn um Goretzka ließ am Sonntag manchen Twitter-Nutzer schmunzeln. „Vermutung: Die Promis (Goretzka und Co.) werden für die Wahl des Bundespräsidenten nur deshalb eingeladen, damit die Politiker mit ihnen für Selfies posieren können“, schreibt einer.

„Leon Goretzka wird heute zum Bundespräsidenten gewählt oder? Weil alle Selfies mit dem machen“ ein weiterer. Und ein Nutzer spekuliert: „Der Leon-Goretzka-Fanclub kommt heute in Berlin zu seiner Mitgliederversammlung zusammen.“ Mitleid gibt es gratis dazu. Robin Haseler, Bürgermeister aus Unterfranken, schreibt: „Leon Goretzka tut mir ja schon leid. Ob er wusste, dass der Preis für die Teilnahme an der Wahl ein Selfie mit JEDEM SPD-Mitglied ist?“ Obiges Foto zeigt ihn allerdings mit einem Grünen-Abgeordneten, Max Lucks aus Bochum.

Ein Twitterer schrieb vor der Wahl: „Gleich wird es problematisch, wenn Leon Goretzka die Gänge mit seinem breiten Kreuz versperrt.“ Es hat am Ende aber alles geklappt - und Frank-Walter Steinmeier wurde wiedergewählt.

Bundespräsidentenwahl live: Steinmeier gewinnt!

Update vom 13. Februar, 15.20 Uhr: „Der, der anpackt im Großen und im Kleinen, der bringt die Kraft der Demokratie zum Leuchten“, sagt der alte und neue Bundespräsident. „Ich freue mich auf das, was vor uns liegt“, schließt Frank-Walter Steinmeiner seine Rede und bekommt Standing Ovations. Anschließend ist die Sitzung beendet und viele laufen zu Steinmeier, um ihm zu gratulieren. So auch Kanzler Scholz: „Ich gratuliere Bundespräsident Steinmeier zu seiner weiteren Amtszeit. Das sind schwierige Zeiten, in den wir uns befinden, da ist Orientierung erforderlich“, sagt dieser anschließend in einem Statement.

Update vom 13. Februar, 14.54 Uhr: In seiner Rede reist der alte und neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehrere Themen an. „Ich kann Präsident Putin nur warnen, unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie“, spricht er unter Applaus. „Wir wollen friedliche Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt“, meint Steinmeier weiter. Er appelliert an Putin: „Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.“

„Es gibt in diesem Land jenseits der Logik von Regierung und Opposition eine ganz breite Mehrheit für die Stärkung unserer Demokratie“, so verstehe er den Auftrag der Bundesversammlung, dafür wolle Steinmeier sein Bestes geben. Bei aller Dankbarkeit für diejenigen, die sich an die Corona-Regeln halten: Es mache sich Frust breit, hält Steinmeier fest. „Die Pandemie hat tiefe Wunden geschlagen in unsere Gesellschaft und ich möchte dabei helfen, diese Wunden zu heilen.“ Er werde als Bundespräsident keine Kontroverse scheuen: „Aber es gibt eine rote Linie und diese verläuft bei Hass und Gewalt.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) bekommt nach der Verkündung des Ergebnis der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung im Paul-Löbe-Haus Blumen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.r.). © Wolfgang Kumm/dpa

Steinmeier bleibt Bundespräsident: „Ja, ich nehme die Wahl an!“

Update vom 13. Februar, 14.30 Uhr: Frank-Walter Steinmeier schreitet zum Mirko: „Ja, ich nehme die Wahl an!“, sagt er und erhält Applaus.

Update vom 13. Februar, 14.28 Uhr: Das Wahlergebnis der Bundesversammlung aus dem ersten Wahlgang ist da: 1045 Stimmen entfallen auf Frank-Walter Steinmeier. Gerhard Trabert (Kandidat der Linken) erhält 96 Stimmen, Max Otte (von der AfD vorgeschlagen) 140 Stimmen und Stefanie Gebauer (von den Freien Wählern nominiert) bekommt 58 Stimmen. Damit ist Steinmeier erneut gewählt.

Bundesversammlung: Ergebnis der Wahl des Bundespräsidenten - Steinmeier wiedergewählt

Update vom 13. Februar, 14.21 Uhr: Die Mitglieder der Bundesversammlung sollen wieder ihre Plätze einnehmen. Gleich soll ein erstes, vielleicht schon das finale Ergebnis verkündet werden.

Update vom 13. Februar, 13.55 Uhr: An der Bundesversammlung nehmen weit über 1000 Menschen teil. Weil sie alle Platz suchten, wurde die Versammlung aus dem Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in das Paul-Löbe-Haus verlegt - um Abstände wegen der Corona-Pandemie wahren zu können. Aber jetzt, wenn auf das Ergebnis gewartet wird, ist von 1,5 Meter teilweise kaum etwas zu sehen. Auf jeden Fall mussten alle Teilnehmer ein negatives Testergebnis mitbringen und eine Maske tragen. Doch auf Twitter gibt es immer wieder Postings zu einer Frage wieder dieser: „Wie war das noch mit Abstände einhalten?“ Teilweise entlädt sich Unmut. „Wäre ich aus der Veranstaltungsbranche, Gastronomie oder hätte aufgrund deren Maßnahmen meine Existenz verloren, wäre ich nun etwas sauer“, heißt es zum Beispiel.

Update vom 13. Februar, 13.39 Uhr: Bärbel Bas schließt den ersten Wahlgang. Alle haben ihre Stimmung abgegeben. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Dies werde mindestens 45 Minuten dauern, kündigt die Bundestagspräsidentin an.

Update vom 13. Februar, 13.25 Uhr: Ein bisschen dauert es noch, bis das Ergebnis der Wahl zum Bundespräsidenten bekanntgegeben wird. Doch Fernsehbilder zeigen, dass die Stimmung im Paul-Löbe-Haus trotz der Umstände doch recht ausgelassen scheint. Zahlreiche Politiker suchen das Gespräch miteinander. Unter den Mitgliedern ist auch immer wieder Angela Merkel zu entdecken. Die Altkanzlerin im Gespräch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Außenministerin Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner, Kanzler Olaf Scholz und vielen anderen.

Skurrile Szenen bei der Wahl des Bundespräsidenten: „Tatsächlich eine besondere Bundesversammlung“

Update vom 13. Februar, 12.35 Uhr: Aktuell werden die Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge nach und nach aufgerufen. Sie begeben sich dann zu den Wahlurnen. Die Wahl findet geheim statt. Aufgrund der Corona-Bedingungen und der über 1400 Mitgliedern wird dieser Vorgang einige Zeit dauern.

Vorab schon ein paar skurrile Szenen: Es sollte eine Geschäftsordnung beschlossen werden. Bärbel Bas fragte: „Wer stimmt dafür?“ Zahlreiche Hände in der Lobby des Paul-Löbe-Hauses erhoben sich. „Ich zähle es nicht, keine Sorge“, lachte Bas. „Ich mach es mir jetzt mal ein bisschen einfacher, wer stimmt dagegen?“, fragte Bas dann. In der Halle mit zahlreichen Mitglieder der Bundesversammlung sah sie keine Gegenstimmen. Bei den Enthaltungen erst auch nicht. Ein Hinweis sagte aber etwas anderes. Sofort Gemurmel in der Halle.

Dann folgte noch eine kurze Pause, denn die Mitteilungen aus den Sitzungssälen wurden erwartet. Auch dort sitzen Mitglieder, die Bas jedoch nicht sehen kann. „Daran merken Sie schon, das ist tatsächlich eine besondere Bundesversammlung“, füllte Bas die Wartezeit. „Ich gehe davon aus, dass sie uns allen in Erinnerung bleiben wird.“

Bundesversammlung 2020 live: Altkanzlerin Merkel bei Sitzung separat begrüßt

Update vom 13. Februar, 12.15 Uhr: Die Bundesversammlung hat begonnen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hält eine Eröffnungsrede, „an ungewöhnlichem Ort, zu schwierigen Zeiten, nichts ist in diesen Tagen normal“, sagt sie. In dieser Krise „scheint viel Verbindendes verloren zu gehen“, sagt Bas zur Corona-Pandemie. Menschen trauten der Politik teils wenig zu. „Es gibt Gründe dafür. Im Kampf gegen das Virus haben wir immer wieder Rückschläge erlebt“, spricht die Bundestagspräsidentin. Auch die Altkanzlerin Angela Merkel wird von Bas begrüßt. Daraufhin gibt es Applaus, Merkel steht kurz auf und winkt in die Menge.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen zum ökumenischen Gottesdienst vor Beginn der 17. Bundesversammlung in die St. Marienkirche. © Britta Pedersen/dpa

Update vom 13. Februar, 11.25 Uhr: In einer guten halben Stunde startet die Bundesversammlung - dann wird der Bundespräsident gewählt (siehe Erstmeldung). 1472 Mitglieder umfasst die parlamentarische Versammlung, darunter sind auch einige Promis. Denn die Landesparlamente haben Personen entsandt, traditionell sind das nicht nur Politiker. Mit dabei sind zum Beispiel Astronaut Alexander Gerst, Virologe Christian Drosten und Fußballspieler Leon Goretzka vom FC Bayern. Tobias Schlegl, ebenfalls Mitglied der Bundesversammlung und sonst Autor und Moderator, hat bereits Fußball-Bundestrainer Hansi Flick entdeckt - im Gespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz.

Bleibt Steinmeier Bundespräsident? Bei der Bundesversammlung ist auch Merkel dabei

Update vom 13. Februar, 10.40 Uhr: Bei der Wahl des Bundespräsidenten an diesem Sonntag wird es ein Wiedersehen geben: Altkanzlerin Angela Merkel ist Mitglied der Bundesversammlung. Die CDU-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern hat sie nominiert. Sie darf also das Staatsoberhaupt an diesem Sonntag mitwählen.

Am Rande der Veranstaltung könnte es aber auch zu einer etwas ungewöhnlichen Unterhaltung kommen: Denn Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kündigte im Vorfeld bereits eine kleine Mission an. Im Auftrag des Schuhmuseums Weißenfels will er die Ex-Kanzlerin nach einem Paar ihrer Schuhe für die Sammlung fragen. Während ihrer 16-jährigen Amtszeit habe sie es abgelehnt, ein Paar abzugeben. Nun habe ihn das Museum in einem Brief um Hilfe gebeten. „Ich erfülle den Wunsch sehr gern, ohne Garantie, dass ich Erfolg haben werde“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. Das Museum in Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts zeigt historische Schuhe von der Antike bis zur Gegenwart.

Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Oktober 2021 bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. © Kay Nietfeld/dpa

Wahl des Bundespräsidenten live: Steinmeier mit Auftritt am Morgen

Update vom 13. Februar, 8.55 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht vor seiner Wiederwahl und damit einer zweiten Amtszeit. Wenn an diesem Sonntag die Bundesversammlung in Berlin zusammentritt, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, ist die Bestätigung des Amtsinhabers sicher. Der 66-Jährige wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit. Steinmeier ist erst der fünfte Bundespräsident, der für eine zweite Amtszeit antritt. Zuletzt tat dies 2009 Horst Köhler, der dann aber ein Jahr später zurücktrat.

Seinen ersten Auftritt hatte der Amtsinhaber am Morgen auch schon: Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender kam er zum ökumenischen Gottesdienst vor Beginn der 17. Bundesversammlung in die St. Marienkirche.

Bundespräsidentenwahl 2022: Bundesversammlung wählt neues Staatsoberhaupt - Steinmeier ist Favorit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Wird er am 13. Februar 2022 erneut zum Bundespräsidenten gewählt? © Wolfgang Kumm/dpa

Erstmeldung vom 13. Februar: München - Die Wahl des Bundespräsidenten steht an. Am Sonntag (13. Februar) werden 1472 Wahlleute im Berliner Paul-Löbe-Haus das neue Staatsoberhaupt von Deutschland bestimmen. Die Wahl wird dabei unter strengen Regeln aufgrund der Corona-Maßnahmen laufen. Zwischen den Stühlen, auf denen die Wahlleute sitzen werden, soll ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wobei alle eine FFP2-Maske tragen und die 2Gplus-Regel befolgen müssen. Heißt: Rein kommt nur wer negativ getestet wurde, egal ob man bereits geimpft oder genesen ist.

„Wir haben ein Testzelt vor dem Reichstag errichtet, wo auf 14 Teststrecken bis zu 650 Tests in der Stunde gemacht werden können“, erklärt Frank Bergmann von der Pressestelle der Bundestagsverwaltung gegenüber der Tagesschau. „Also theoretisch können wir in zwei Stunden die gesamte Bundesversammlung hier einmal durchtesten“, so Bergmann. Die Bundesversammlung, die den neuen Bundespräsidenten wählen wird, besteht dabei aus Mitgliedern des Bundestages sowie einer gleich großen Zahl von Mitgliedern zusammen, die die 16 Landesparlamente entsenden.

Bundespräsident: Steinmeier mit guten Aussichten auf Sieg bei Wahl durch Bundesversammlung

Bei der Wahl zum Bundespräsidenten treten neben dem Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier drei weitere Kandidaten an. Diese sind der parteilose Gerhard Traber, der von den Linken vorgeschlagen wurde, der von der AfD vorgeschlagene CDU-Politiker Max Otte und die von den Freien Wählern vorgeschlagene Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer. Dabei hat Steinmeier sehr gute Aussichten auf eine Wiederwahl, da er eine breite Unterstützung genießt. Sowohl die Ampel-Koalition* aus SPD, Grüne und FDP als auch die CDU/CSU stellen sich hinter Steinmeier.

Die Wahl könnte also sehr schnell erledigt werden, da der amtierende Präsident Steinmeier höchstwahrscheinlich schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit bekommen wird. Um gewählt zu werden benötigen die Kandidaten dabei im ersten oder zweiten Wahlgang mindesten 737 Stimmen aus der Bundesversammlung. Nach der Verkündung des Wahlsiegers wird der gewählte Bundespräsident anschließend am Nachmittag eine kurze Rede halten, bei seinem Amtsantritt schließlich den Eid vor den versammelten Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat leisten. (bb) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA