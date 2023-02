Dickes Plus im Teuer-Schock: Bundestagspolitiker kriegen schon wieder mehr Geld

Von: Katja Saake

Während viele Arbeitnehmer mit sinkenden Reallöhnen kämpfen, erhöht der Bundestag die Abgeordnetengehälter - still und ohne Debatte.

Berlin - Während die Inflation von aktuell rund 8,7 Prozent die Reallöhne vieler Arbeitnehmer weiter sinken lässt, bekommen die Bundestagsabgeordneten schon wieder mehr Geld. Und das, obwohl die Gehälter der Abgeordneten bereits auf einem hohen Niveau liegen im Vergleich zum Durchschnittsgehalt deutscher Arbeitnehmer. Denn in der Politik geht es anders zu. Ab Juli werden die Abgeordneten 3,4 Prozent mehr erhalten. Was bedeutet das konkret?

Mehr Geld für Bundestagsabgeordnete: Die Zahlen der Gehälter

Ein Gehaltsanstieg von 3,4 Prozent entspricht 351 € mehr pro Monat bei einem normalen Bundestagsabgeordneten. Oder in klaren Zahlen: Die Gehälter werden von 10.323,29 € auf 10.674,28 € im Monat steigen. Abgeordnete, die zusätzlich besondere Positionen bekleiden, profitieren noch mehr, wie Bild berichtete:

Amtsposition Amtszulage Künftige Gesamtbezüge im Monat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) 700 € 21.349 € Bundestagsvizepräsidenten 525 € 16.011 € Vorsitzende der Ausschüsse 404 € 12.275 €

Die Erhöhung der Diäten orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung in der Wirtschaft in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat jetzt seine vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2022 herausgegeben. Diese Zahlen sind nach dem Abgeordnetengesetz maßgeblich für die Erhöhung der Bundestagsdiäten im Folgejahr. Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 2022 seien die Bruttomonatsverdienste von Arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt um 3,4 Prozent gestiegen gegenüber 2021. Dieser Zahl folgt nun auch die Diätenerhöhung der Bundestagsabgeordneten.

Gehaltserhöhungen für Politiker im Bundestag: Keine Debatte vorgesehen

Die Bruttomonatsverdienste hätten im vergangenen Jahr den stärksten Anstieg seit 2008 verzeichnet, teilte das Statistische Bundesamt mit. Jedoch stehen dem gestiegene Verbraucherpreise von 7,9 Prozent gegenüber. Die Reallöhne seien also um 4,1 Prozent gesunken gegenüber dem Vorjahr. Wenn die endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes vorliegen, erfolgt dann im Sommer eine automatische Erhöhung der Gehälter der Bundestagsabgeordneten. 2016 wurde dieses automatische Erhöhungsverfahren eingeführt. Debatten oder Abstimmungen sind dafür nicht nötig.

Da kommt auch bei Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz Freude auf: Der Bundestag erhöht die Bezüge der Abgeordneten. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Zusätzlich zu ihren Monatsgehältern erhalten alle Bundestagsabgeordneten noch eine steuerfreie Kostenpauschale von 4.725,48 Euro monatlich. Davon müssen laut dem Deutschen Bundestag alle Kosten bezahlt werden, die zur Ausübung des Mandates anfallen: unter anderem durch die Anmietung eines Wahlkreisbüros, eines zweiten Wohnsitzes in Berlin, die Anschaffung von Büromaterial im Wahlkreis oder die Kosten der Wahlkreisbetreuung. Außerdem gibt es noch Geld für die Büroausstattung - bis zu 12.000 €-, eine Bahncard und die Kosten für Inlandsflüge im Amt werden übernommen.