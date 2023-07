SPD-Politiker rastet im Bundestag aus – und kassiert Strafe

Von: Bona Hyun

Teilen

Eklat im Parlament: SPD-Politiker Schrodi geht pöbelnd auf Friedrich Merz und das Bundestagspräsidium los. Nun winkt ein saftiges Ordnungsgeld.

Berlin – Bis zum letzten Moment fliegen im Bundestag die Fetzen. Das Parlament wollte am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause über das vorerst gestoppte Heizgesetz diskutieren. Vor Beginn der Debatte kommt es jedoch zu einem Zwischenfall: Als die Union gegen kurz nach zehn Uhr Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag zitieren will, explodiert SPD-Abgeordneter Michael Schrodi. Er soll pöbelnd im Bundestag herumgelaufen sein. Jetzt muss er die Konsequenzen für sein Handeln tragen.

Eklat vor Heizgesetz-Debatte: SPD-Politiker Schrodi dreht durch

Schrodi ging offenbar nicht nur auf das Präsidium, sondern insbesondere auf den CDU-Chef Friedrich Merz und andere Unionsabgeordnete los. Sinngemäß sagte er wohl: „Sie stimmen mit Faschisten und machen die salonfähig“, wie Bild berichtet. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wies ihren Parteigenossen zurecht und verhängte ein Ordnungsgeld gegen den Pöbler. Es könnte bis zu 1000 Euro betragen.

„Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber es hat hier kurz vor der Abstimmung vom Abgeordneten Michael Schrodi einen wirklich derartigen verbalen Angriff auf das Präsidium und auf einzelne Abgeordnete dieses Hauses gegeben, sodass ich das als eine mehr als geringfügige Verletzung der parlamentarischen Ordnung werten muss“, zitierte die Bild die Bundestagspräsidentin. Auch Merz platzte der Kragen nach der Pöbel-Attacke. Der CDU-Chef donnerte Richtung SPD: „Soll ich die Zwischenrufe wiederholen, die wir eben in der Pause aus Ihren Reihen gehört haben, an die Adresse unserer Fraktion?“

Eklat im Bundestag: SPD-Abgeordneter Schrodi läuft pöbelnd durch den Plenarsaal. © Michael Kappeler/dpa

Bundestagsabgeordneter Schrodi akzeptiert Strafe und will sich entschuldigen

Gegenüber dem Stern erklärte Schrodi nach dem Vorfall, er sei verärgert über den Versuch der Opposition gewesen, Habeck in den Bundestag zu zitieren. Dieser musste das Plenum zwischenzeitlich verlassen, um eine Rede im Bundesrat zu halten. Zwar scheiterte der Hammelsprung der Union, doch für Schrodi ging das Verhalten der CDU zu weit. „Ich bin zum Präsidium gegangen und habe dem CDU-Vertreter gesagt: Gemeinsam mit Faschisten einen solchen Popanz zu machen, ist inakzeptabel. Das habe ich auch Herrn Merz und Herrn Dobrindt gesagt“, bestätigte Schrodi dem Stern. Den Begriff „Wichser“ habe er entgegen dem Bild-Bericht jedoch nicht benutzt.

Schrodi will das Ordnungsgeld akzeptieren. Jedoch betonte er: „Meine Intervention war nicht geplant. Das war aus der Situation heraus“, sagte er dem Stern. „Ich werde mich bei dem Bundestagspräsidium natürlich entschuldigen. Es geht jedoch schon um die Frage der Kultur im Bundestag. Hier agierte die CDU/CSU ungebührlich. Außerdem macht man keine gemeinsamen Sachen mit der rechtsextremen AfD.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Debatte um Heizgesetz im Bundestag – CDU will Habeck herbeizitieren und scheitert

In der Debatte auf Antrag der Union ging es um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eigentlich für diesen Freitag geplante Schlussabstimmung über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ampel-Koalition zu untersagen. Grund war ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, der sich wegen zu kurzer Beratungsfristen des Gesetzentwurfs in seinen Rechten beeinträchtigt sah.

CDU-Politiker Thorsten Frei kritisierte vor Beginn der Debatte, dass Habeck als fachlich zuständiger Minister nicht anwesend sei. Dies sei „der Höhepunkt eines indiskutablen Gesetzgebungsverfahrens“, weshalb Habeck herbeizitiert werden müsse. Letztlich scheiterte der Antrag jedoch: Bei 659 abgegebenen Stimmen votierten 276 mit Ja, 382 mit Nein. Enthaltungen gab es eine. Habeck durfte der Debatte fernbleiben. (bohy)