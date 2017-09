Internes Dokument aufgetaucht: FDP und Grüne sollen sich schon über Ministerien einig sein 

Kommt eine Jamaika-Koalition zustande? Das ist auch am Donnerstag nach der Bundestagswahl eine der drängendsten Fragen. Wir beobachten die weiteren Entwicklungen im Live-Ticker.

Nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag müssen die Parteien nun eine Regierung bilden. Kommt es zur Jamaika-Koalition?

So hat Deutschland gewählt: CDU/CSU 32,9 Prozent, SPD 20,5 Prozent, Grüne 8,9 Prozent, FDP 10,7 Prozent, Linke 9,2 Prozent, AfD 12,6 Prozent (vorläufiges amtliches Endergebnis).

32,9 Prozent, 20,5 Prozent, 8,9 Prozent, 10,7 Prozent, 9,2 Prozent, 12,6 Prozent (vorläufiges amtliches Endergebnis). AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry sorgte direkt nach der Wahl für einen Eklat, als sie erst auf ihre Mitgliedschaft in der AfD-Bundestagsfraktion verzichtete und dann ihren Rückzug aus der Partei ankündigte.

Wahlbeteiligung : 76,2 Prozent (2013: 71,5).

: 76,2 Prozent (2013: 71,5). Hier finden Sie die Ereignisse vom Wahlsonntag sowie vom Montag nach der Wahl in unserem Bundestagswahl-Ticker, sowie die weiteren Entwicklungen in den Tagen nach der Wahl.

Unter diesem Link finden Sie Grafiken aus allen Wahlkreisen in ganz Deutschland.

21.19 Uhr:

FDP und Grüne sollen nach einem Medienbericht bereits einen gemeinsamen Fahrplan für die Sondierungen zu einer „Jamaika“-Koalition aufgestellt und sich auch schon über die von ihnen beanspruchten Ministerien geeinigt haben. Das berichtet die

Rheinische Post

(Freitag) unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument aus Verhandlerkreisen. Die Grünen wiesen den Bericht zurück. Das sei „alles Quatsch“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. In der FDP hieß es ebenfalls: „Quatsch.“

Freidemokraten und Grüne erhöben Anspruch auf jeweils drei Ministerien, schrieb das Blatt: die FDP auf Finanzen, Bildung inklusive der Themen Technologie und Digitales sowie auf das Ressort Justiz; die Grünen auf das Außenamt, das Entwicklungsressort und das Umweltministerium inklusive des Themas Verbraucherschutz.

Laut dem von der Zeitung wiedergegebenen Dokument sollen sich die Verhandler darauf geeinigt haben, die offiziellen Sondierungsgespräche am 16. Oktober - dem Montag nach der Niedersachsenwahl - zu starten und bis zum 24. Oktober abzuschließen.

18.55 Uhr: Grünen-Politiker Rezzo Schlauch fordert von seiner Partei, alles für eine „Jamaika“-Koalition im Bund zu tun. „Es ist nicht die Stunde der Realos - sondern die Stunde der Vernunft“, sagte der ehemalige Grünen-Funktionär der Pforzheimer Zeitung. „Und deshalb ist mein Petitum, dass die Grünen alles dafür tun müssen, dass diese „Jamaika“-Koalition nicht an den Grünen scheitert.“ Zuvor hatte sich Schlauch im Focus für diese Konstellation ausgesprochen. „Wenn das scheitern würde, dann stärkt man dadurch nochmals die AfD“, sagte er der Zeitung.

Der frühere FDP-Politiker Klaus Kinkel hat vor einem Scheitern einer „Jamaika“-Koalition gewarnt. Er habe den Eindruck, dass die größten Probleme von der CSU kommen könnten, sagte der ehemalige Außenminister den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). „Ich warne allerdings davor, Verhandlungen leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Wer sich verweigert, wird bei eventuell notwendigen Neuwahlen vom Wähler sicher abgestraft, und das völlig zu Recht.“

CDU-Frauen fordern mehr Macht

18.22 Uhr:

Nach der Bundestagswahl

fordern die Frauen in der Union mehr Einfluss.

Wegen des niedrigen Frauenanteils in der neuen Bundestagsfraktion fordern sie Spitzenposten - und mehr Direktmandate bei künftigen Wahlen. „Der niedrige Frauenanteil in der Fraktion darf jetzt nicht auch noch zu einer schwachen Vertretung der Frauen in der Fraktionsspitze führen“, sagte Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der Frauen Union, der

Stuttgarter Zeitung

und den

Stuttgarter Nachrichten

.

Im neu gewählten Bundestag ist der Frauenanteil in der Unionsfraktion auf unter 20 Prozent gesunken. Hintergrund ist, dass die stärker mit Frauen besetzten Landeslisten unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg nicht zum Zuge kamen.

18.00 Uhr: Auf bereits niedrigem Niveau haben die Grünen in den ostdeutschen Bundesländern noch mehr Wähler verloren - zum Teil blieben sie unter fünf Prozent. Darauf will die Partei reagieren: Die Grünen wollen gezielt mehr Menschen in den ostdeutschen Bundesländern von sich überzeugen. „Wir werden unsere Anstrengungen verstärken, Bündnis 90/Die Grünen in Ostdeutschland voranzubringen“, heißt es in einem Eilantrag für den kleinen Parteitag.

In Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt waren die Grünen am 24. September unter fünf Prozent geblieben, in Brandenburg kamen sie auf genau fünf Prozent (+0,3). Die Ökopartei hat es im Osten generell schwer. Vor einem Jahr waren sie in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen. „Unser grünes Wahlergebnis werden wir in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam von allen Seiten gründlich beleuchten, um daraus für kommende Wahlen zu lernen“, verspricht der Vorstand.

17.29 Uhr: Die möglichen Koalitionäre stehen im Wartestand. Vor Sondierungen mit FDP und Grünen brauchen CDU und CSU aber erst noch mal Zeit für sich. Die kleineren Partner machen Druck auf die Union, bald loszulegen.

Deutsche finden Haltung der SPD gut

17.13 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen begrüßt die Absage der SPD an eine Fortsetzung der großen Koalition. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag des Nachrichtenmagazins „Focus“ (Samstag) hervor. Demnach halten 52 Prozent der Deutschen den Schritt der SPD für richtig, 40 Prozent für falsch. Anhänger der SPD begrüßen die Entscheidung zu 72 Prozent. Anhänger von CDU und CSU lehnen sie dagegen zu 57 Prozent ab.

16.55 Uhr: Die Grünen lassen ihre Haltung zu einem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) vorerst offen. "Unsere neue Fraktion wird sich erst am 10. Oktober konstituieren und dann die erste Gelegenheit haben, sich mit dem Vorschlag zu befassen", erklärte Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann am Donnerstag auf AFP-Anfrage.

Streit über Flüchtlingspolitik bei den Linken

15.50 Uhr: Wenige Tage nach der Bundestagswahl ist bei den Linken Streit über den künftigen Kurs vor allem in der Flüchtlingspolitik ausgebrochen. Parteichefin Katja Kipping wies Kritik des früheren Vorsitzenden Oskar Lafontaine zurück. „Wer in der Flüchtlingsfrage auf Rechtskurs geht, riskiert die Glaubwürdigkeit der Linken“, sagte Kipping am Donnerstag in Berlin.

Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich die Linke personell neu aufstellt. Erwartet wird, dass Wagenknecht und Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch bei einer Fraktionsklausur am 17. und 18. Oktober in Potsdam erneut an die Spitze der Abgeordneten gewählt werden. Ein Vorschlag für die Spitzenfunktionen kommt von der Parteispitze.

15.40 Uhr: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat einen besonnenen Umgang mit der AfD angemahnt. "Wir können nicht einfach diejenigen, die eine Partei gewählt haben, die einer Mehrheit von uns vielleicht nicht gefällt, aus dem politischen Diskurs verbannen", sagte Voßkuhle am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Zeitschrift "Cicero" in Karlsruhe. Es wäre vollkommen falsch, dem Populismus so zu begegnen, weil der Populismus genau das tue: "Andersdenkende aus dem politischen Prozess zu verbannen." Künftig werde es sehr darauf ankommen, zwischen normaler politischer Debatte und antidemokratischem Populismus zu unterscheiden, sagte Voßkuhle.

Bundestagswahl 2017: Jamaika-Sondierungsgespräch gibt es nicht zum ersten Mal

Die wichtigste Frage nach der Bundestagswahl ist nach wie vor: Wer koaliert mit wem? Dass sich CDU/CSU, FDP und Grüne zusammensetzen, passiert nicht zum ersten Mal. Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene gab es bereits vor zwölf Jahren. Nach der Bundestagswahl am 18. September 2005 reichte es weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün. Die Union mit Herausforderin Angela Merkel (CDU) lag allerdings vor der SPD mit Kanzler Gerhard Schröder. Die FDP hatte einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen eine Absage erteilt.

Unter dieser Voraussetzungen trafen sich fünf Tage nach der Wahl Merkel und der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber mit den Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Reinhard Bütikofer zum Sondierungsgespräch. Anderthalb Stunden dauerte das Treffen, das Roth einen „historischen Moment“ und ein Zeichen der „Entdämonisierung“ nannte. Das mögliche Bündnis wurde damals neben „Jamaika-Koalition“ auch „Schwampel“ für schwarze Ampel genannt.

Dennoch war nach dem Treffen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Rufweite zum Reichstagsgebäude schnell klar, dass es beim Beschnuppern bleiben würde. Zwar sagte Merkel: „Die Tür ist nicht zu.“ Doch aus den Worten von Stoiber und Bütikofer sprach Abneigung. „Sehr, sehr große Unterschiede“ machte Stoiber aus und monierte, die Grünen hätten gar nicht über Sachfragen reden wollten.

Bütikofer betonte: „Klar war von Anfang an, dass es Gründe für erhebliche Skepsis gab.“ Der Grünen-Parteichef bezeichnete die Sonderung als den „Versuch des Gesprächs“. Merkel und Stoiber hätten nicht gesagt, welche Konsequenzen sie aus dem Wählervotum gegen den neoliberalen Kurs von Union und FDP ziehen wollten. Einen Tag später sagte Bütikofer: „Die aktuelle Jamaika-Diskussion hat sich erledigt.“

Die Folge waren weitere Sondierungen und Koalitionsgespräche der Union mit der SPD, die in die Bildung der zweiten großen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik mündeten. Merkel wurde Kanzlerin. Für Roth war damals aber klar, dass die Chance auf Jamaika wiederkommt. „Für morgen, für übermorgen“, sagte sie 2005.

