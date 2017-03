Bundestagswahl: SPD schickt Gabriel als Direktkandidaten ins Rennen

Oh je, gibt es denn in Deutschland keine Leute mehr, die was drauf haben??? Wir werden von solchen Pappnasen regiert! Sie haben alle kein Profil, keine Schmerzgrenze. Das was sie als Diplomatie nennen und als Stärke bezeichnen ist die absolute Ahnungslosigkeit! Aber vielleicht kann man die Erniedrigungen auf dem politischen Parkett viel besser in einem Minister Sessel ertragen. Schmerzlos halt.